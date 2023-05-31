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Galatasaray taraftarı birçok kentte şampiyonluğu kutladı
Galatasaray taraftarı birçok kentte şampiyonluğu kutladı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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galatasaray, galatasaray sk, şampiyonluk, taraftar, фото
galatasaray, galatasaray sk, şampiyonluk, taraftar, фото

Galatasaray taraftarı birçok kentte şampiyonluğu kutladı

01:18 31.05.2023 (güncellendi: 01:36 31.05.2023)
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde kutlamalar yapıldı.
© AASpor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye
1/12
© AA
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde taraftarlar kutlama için buluştu.
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde taraftarlar kutlama için buluştu. - Sputnik Türkiye
2/12
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde taraftarlar kutlama için buluştu.
© AAAraçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı-kırmızı bayraklarla kutlamaya katıldı.
Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı-kırmızı bayraklarla kutlamaya katıldı. - Sputnik Türkiye
3/12
© AA
Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı-kırmızı bayraklarla kutlamaya katıldı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
4/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
5/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
6/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
7/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
8/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
9/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
10/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
11/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye
12/12
© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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