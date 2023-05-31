Galatasaray taraftarı birçok kentte şampiyonluğu kutladı

© AASpor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.
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© AA
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde taraftarlar kutlama için buluştu.
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Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde taraftarlar kutlama için buluştu.
© AAAraçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı-kırmızı bayraklarla kutlamaya katıldı.
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© AA
Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı-kırmızı bayraklarla kutlamaya katıldı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
© AAGalatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.
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© AA
Galatasaraylı taraftarların kutlamaları objektiflere böyle yansıdı.