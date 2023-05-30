https://sputniknews.com.tr/20230530/yskdan-milletvekili-kesin-sonuclari-aciklamasi-1071770716.html
YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması
YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması
YSK Başkanı Yener, milletvekili kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T10:01+0300
2023-05-30T10:01+0300
2023-05-30T10:24+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
seçim
milletvekili
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html
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ysk, seçim, milletvekili
YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması
10:01 30.05.2023 (güncellendi: 10:24 30.05.2023) Abone ol
YSK Başkanı Yener, milletvekili kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.