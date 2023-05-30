https://sputniknews.com.tr/20230530/yskdan-milletvekili-kesin-sonuclari-aciklamasi-1071770716.html

YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması

YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması

YSK Başkanı Yener, milletvekili kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

ysk

seçim

milletvekili

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html

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ysk, seçim, milletvekili