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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/yskdan-milletvekili-kesin-sonuclari-aciklamasi-1071770716.html
YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması
YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması
YSK Başkanı Yener, milletvekili kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T10:01+0300
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2023 türkiye seçimleri
ysk
seçim
milletvekili
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html
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ysk, seçim, milletvekili
ysk, seçim, milletvekili

YSK'dan 'milletvekili kesin sonuçları' açıklaması

10:01 30.05.2023 (güncellendi: 10:24 30.05.2023)
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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YSK Başkanı Yener, milletvekili kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
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