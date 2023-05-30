https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?

Seçimlerin ardından kabinede yer alacak isimler merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Kabinede... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T09:18+0300

2023-05-30T09:18+0300

2023-05-30T09:48+0300

politika

mehmet şimşek

akp

ak parti

seçim

hükümet

kabine

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, yeni kabineye ve Mehmet Şimşek’sin kabinede yer alıp almayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.“Kabine isimleri her türlü şekilde belirlenebilir. Cumhurbaşkanımız, yeni kabinede Türkiye’nin gelecek yüzyılına yakışır, genç ve dinamik bir ekip kuracağını belirtmişti” diyen Kalın, iktidarın ekonomiyi emanet etmek istediği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu süreçte görevinden ayrılsa bile destek vereceğini ifade etti. Sürecin gelecek günlerde daha da netleşeceğini söyleyen sözcü, “Kabinede olup olmaması fark etmeksizin Mehmet Bey, ekonomi politikalarımıza katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.Kalın, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskani-erdogan-mehmet-simsekle-gorustu-1071757989.html

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mehmet şimşek, akp, ak parti, seçim, hükümet, kabine