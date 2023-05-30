https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?
Seçimlerin ardından kabinede yer alacak isimler merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Kabinede... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T09:18+0300
2023-05-30T09:18+0300
2023-05-30T09:48+0300
politika
mehmet şimşek
akp
ak parti
seçim
hükümet
kabine
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, yeni kabineye ve Mehmet Şimşek’sin kabinede yer alıp almayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.“Kabine isimleri her türlü şekilde belirlenebilir. Cumhurbaşkanımız, yeni kabinede Türkiye’nin gelecek yüzyılına yakışır, genç ve dinamik bir ekip kuracağını belirtmişti” diyen Kalın, iktidarın ekonomiyi emanet etmek istediği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu süreçte görevinden ayrılsa bile destek vereceğini ifade etti. Sürecin gelecek günlerde daha da netleşeceğini söyleyen sözcü, “Kabinede olup olmaması fark etmeksizin Mehmet Bey, ekonomi politikalarımıza katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.Kalın, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair soruya ise şöyle yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskani-erdogan-mehmet-simsekle-gorustu-1071757989.html
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mehmet şimşek, akp, ak parti, seçim, hükümet, kabine
mehmet şimşek, akp, ak parti, seçim, hükümet, kabine
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?
09:18 30.05.2023 (güncellendi: 09:48 30.05.2023) Abone ol
Seçimlerin ardından kabinede yer alacak isimler merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Kabinede olup olmaması fark etmeksizin Mehmet Bey, ekonomi politikalarımıza katkıda bulunmaya devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, yeni kabineye ve Mehmet Şimşek’sin kabinede yer alıp almayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.
“Kabine isimleri her türlü şekilde belirlenebilir. Cumhurbaşkanımız, yeni kabinede Türkiye’nin gelecek yüzyılına yakışır, genç ve dinamik bir ekip kuracağını belirtmişti” diyen Kalın, iktidarın ekonomiyi emanet etmek istediği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu süreçte görevinden ayrılsa bile destek vereceğini ifade etti.
Sürecin gelecek günlerde daha da netleşeceğini söyleyen sözcü, “Kabinede olup olmaması fark etmeksizin Mehmet Bey, ekonomi politikalarımıza katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.
Kalın, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair soruya ise şöyle yanıt verdi:
“Takvim YSK’nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. Ben YSK’nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacaktır. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacaktır. Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir.”