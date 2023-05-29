https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskani-erdogan-mehmet-simsekle-gorustu-1071757989.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T23:23+0300

2023-05-29T23:23+0300

2023-05-29T23:24+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ekonomi

mehmet şimşek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065789330_0:22:1502:867_1920x0_80_0_0_3f8a3f04802f2c8bc2718ecd8fabb22e.png

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrasında gözler kabineye çevrildi. NTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek" ifadelerini kullanmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ekonomi, mehmet şimşek