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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T23:23+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ekonomi
mehmet şimşek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrasında gözler kabineye çevrildi. NTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek" ifadelerini kullanmıştı.
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recep tayyip erdoğan, ekonomi, mehmet şimşek
recep tayyip erdoğan, ekonomi, mehmet şimşek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

23:23 29.05.2023 (güncellendi: 23:24 29.05.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrasında gözler kabineye çevrildi.
NTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek" ifadelerini kullanmıştı.
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