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https://sputniknews.com.tr/20230530/vucic-kosovada-buyuk-catismalar-cikmasindan-korkuyorum-cunku-kurti-zelenskiy-olmaya-can-atiyor-1071779602.html
Vucic: Kosova'da büyük çatışmalar çıkmasından korkuyorum, çünkü Kurti, Zelenskiy olmaya can atıyor
Vucic: Kosova'da büyük çatışmalar çıkmasından korkuyorum, çünkü Kurti, Zelenskiy olmaya can atıyor
"Kosova'da Sırbistan'ın şimdiye kadar görmediği ve hayal bile edemeyeceği şeyler yaşanıyor. Ve hepsi Albin Kurti'nin kışkırtıcı eylemleri ve son derece... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:46+0300
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aleksandar vucic
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NATO'nun 1999 Yugoslavya harekatının sonucunda Sırbistan'dan koparılan ve 2008'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı ABD ile müttefikleri tarafından tanınsa da BM'de tanınmayan Kosova'da Albin Kurti'nin Şubat-Haziran 2020'de yürüttüğü başbakanlığa Mart 2021'de geri dönmesinden beri gerilim her geçen gün yükseliyor. Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlığı sürekli provoke eden adımlar atan ve ancak BM, ABD, AB baskı yaparsa geri adım atan Kurti'nin tam da NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaştığı dönemde Balkanlar'da yeni savaş çıkarma yolunda ilerlemesi dikkatlerden kaçmıyor.Sırbistan'ın Pink TV kanalına konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı'nın eylemleri yüzünden gerilimin kontrolden çıkabileceği uyarısını yaptı.Yerel seçimler, Sırp bölgesini karıştırmanın aracına dönüştürüldüSon olarak geçen ayki Kosova yerel seçimlerinde Sırp azınlığın boykotuyla kuzeyde katılım yüzde 3.5'te kaldı, ama Sırp belediyelerinde başkanlık ve meclis koltuklarını Arnavutlar elde etmiş sayıldı. Bu hafta Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok'ta, NATO önderliğindeki çokuluslu barış gücü KFOR'un göz yummasıyla belediye binalarına Arnavut başkanların girmesi üzerine sokağa dökülen Sırplar, Arnavut başkanlarla Kosova polisinin geri çekilmesini talep etti. Kosova polisinin kitleye müdahalesiyle şiddetli çatışmalar çıkınca, tarafları ayırmaya çalışan KFOR'un çok sayıda askeri yaralandı. Olaylardan, Kosova Özel Birlikleri askerinin diz çökme pozisyonunda elindeki tüfekle ateş açıp Sırpları vurmasını sorumlu tutan Vucic, 52 Kosovalı Sırp'ın yaralandığını, biri ağır yaralı 3 Sırp'ın yoğun bakımda olduğunu ve yanısıra 41 KFOR askerinin yaralandığını söyledi. Ardından KFOR, 30 askerinin yaralandığını, bunların İtalyan ve Macar birliklere bağlı bulunduğunu duyurdu.'Her şeyin müsebbibi Kurti'Vucic, Pink'e demecinde, 'Kosova'yı daha da zor durumların beklediği' uyarısını yaparak şöyle konuştu:Sırbistan Cumhurbaşkanı, bu manzara üzerinden Kurti'yi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kıyasladı:'Kosova'daki Sırp toplumuna karşı terör sürüyor'Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç, Belgrad'ın orduyu yüksek alarm durumuna geçirdiğini, hatta saldırı birliklerini bölge sınırına yakın bir yere seferber ettiğini belirterek "Kosova'daki Sırp toplumuna karşı terörün sürmekte olduğu aşikar" dedi. 'Küçük Putin-küçük Zelenskiy' atışmasıAğustos 2022'de Kurti tarafından 'küçük Putin' diye nitelenmesine "Küçük Putin ile savaşan küçük Zelenskiy olmak istiyor" karşılığını gönderen Vucic, Ocak 2023'te Kurti’nin 'Kosova-Sırbistan sınırının NATO-Rusya sınırına dönüştüğü' açıklamasını değerlendirmesi istendiğinde, şu yanıtı vermişti:
https://sputniknews.com.tr/20230529/vucic-kosova-basbakani-kurti-balkanlarda-kan-dokulmesini-kiskirtmak-istiyor-1071758199.html
https://sputniknews.com.tr/20230514/wp-zelenskiy-rus-sehirlerine-saldirmayi-ve-macar-endustrisini-yerle-bir-etmeyi-onerdi-1071060140.html
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aleksandar vucic, albin kurti, kosova, sırbistan, nato, kfor, ukrayna, vladimir zelenskiy
aleksandar vucic, albin kurti, kosova, sırbistan, nato, kfor, ukrayna, vladimir zelenskiy

Vucic: Kosova'da büyük çatışmalar çıkmasından korkuyorum, çünkü Kurti, Zelenskiy olmaya can atıyor

14:46 30.05.2023 (güncellendi: 15:15 30.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/AGENCIJA ANADOLIJA (BHSC)@aa_balkansAB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Slovakyalı siyasetçi Lajcak'ın arabuluculuğunda görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Arnavutluk Başbakanı Kurti (sağda)
AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Slovakyalı siyasetçi Lajcak'ın arabuluculuğunda görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Arnavutluk Başbakanı Kurti (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/AGENCIJA ANADOLIJA (BHSC)@aa_balkans
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"Kosova'da Sırbistan'ın şimdiye kadar görmediği ve hayal bile edemeyeceği şeyler yaşanıyor. Ve hepsi Albin Kurti'nin kışkırtıcı eylemleri ve son derece sorumsuz davranışları yüzünden" diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova Başbakanı'nın 'Ukrayna Devlet Başkanı gibi savaş çıkarma hayaliyle yaşadığı' uyarısını yaptı.
NATO'nun 1999 Yugoslavya harekatının sonucunda Sırbistan'dan koparılan ve 2008'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı ABD ile müttefikleri tarafından tanınsa da BM'de tanınmayan Kosova'da Albin Kurti'nin Şubat-Haziran 2020'de yürüttüğü başbakanlığa Mart 2021'de geri dönmesinden beri gerilim her geçen gün yükseliyor.
Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlığı sürekli provoke eden adımlar atan ve ancak BM, ABD, AB baskı yaparsa geri adım atan Kurti'nin tam da NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaştığı dönemde Balkanlar'da yeni savaş çıkarma yolunda ilerlemesi dikkatlerden kaçmıyor.
Sırbistan'ın Pink TV kanalına konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı'nın eylemleri yüzünden gerilimin kontrolden çıkabileceği uyarısını yaptı.

Yerel seçimler, Sırp bölgesini karıştırmanın aracına dönüştürüldü

Son olarak geçen ayki Kosova yerel seçimlerinde Sırp azınlığın boykotuyla kuzeyde katılım yüzde 3.5'te kaldı, ama Sırp belediyelerinde başkanlık ve meclis koltuklarını Arnavutlar elde etmiş sayıldı. Bu hafta Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok'ta, NATO önderliğindeki çokuluslu barış gücü KFOR'un göz yummasıyla belediye binalarına Arnavut başkanların girmesi üzerine sokağa dökülen Sırplar, Arnavut başkanlarla Kosova polisinin geri çekilmesini talep etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
DÜNYA
Vucic: Kosova Başbakanı Kurti, Balkanlar’da kan dökülmesini kışkırtmak istiyor
Dün, 23:44
Kosova polisinin kitleye müdahalesiyle şiddetli çatışmalar çıkınca, tarafları ayırmaya çalışan KFOR'un çok sayıda askeri yaralandı. Olaylardan, Kosova Özel Birlikleri askerinin diz çökme pozisyonunda elindeki tüfekle ateş açıp Sırpları vurmasını sorumlu tutan Vucic, 52 Kosovalı Sırp'ın yaralandığını, biri ağır yaralı 3 Sırp'ın yoğun bakımda olduğunu ve yanısıra 41 KFOR askerinin yaralandığını söyledi. Ardından KFOR, 30 askerinin yaralandığını, bunların İtalyan ve Macar birliklere bağlı bulunduğunu duyurdu.

'Her şeyin müsebbibi Kurti'

Vucic, Pink'e demecinde, 'Kosova'yı daha da zor durumların beklediği' uyarısını yaparak şöyle konuştu:

"Kosova'da Sırbistan'ın şimdiye kadar görmediği ve hayal bile edemeyeceği şeyler yaşanıyor. Ve hepsi Albin Kurti'nin kışkırtıcı eylemleri ve son derece sorumsuz davranışları yüzünden. Genel güvensizlik ve istikrarsızlıktan korkuyorum. Büyük çatışmalardan bile korkuyorum, çünkü Sırpların tahammülünün kalmadığını biliyorum."

Sırbistan Cumhurbaşkanı, bu manzara üzerinden Kurti'yi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kıyasladı:
"Ve her şeyin müsebbibi olan bu diğerinin [Kurti] durulmaya niyetinin olmadığını biliyorum. Çünkü bir Zelenskiy olmaya can atıyor, bunu hayal ediyor."

'Kosova'daki Sırp toplumuna karşı terör sürüyor'

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç, Belgrad'ın orduyu yüksek alarm durumuna geçirdiğini, hatta saldırı birliklerini bölge sınırına yakın bir yere seferber ettiğini belirterek "Kosova'daki Sırp toplumuna karşı terörün sürmekte olduğu aşikar" dedi.

'Küçük Putin-küçük Zelenskiy' atışması

Ağustos 2022'de Kurti tarafından 'küçük Putin' diye nitelenmesine "Küçük Putin ile savaşan küçük Zelenskiy olmak istiyor" karşılığını gönderen Vucic, Ocak 2023'te Kurti’nin 'Kosova-Sırbistan sınırının NATO-Rusya sınırına dönüştüğü' açıklamasını değerlendirmesi istendiğinde, şu yanıtı vermişti:
"Kurti, kendini kurban, yeni Zelenskiy olarak göstermeye çalıştığı umutsuzluk dolu mesajlarına bir yenisini ekledi. Sırbistan, Kosova tarafından değil, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması ve 1244 sayılı kararla belirlenen kendi sınırlarına sahiptir."
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
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WP: Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırmayı ve Macar endüstrisini yerle bir etmeyi önerdi
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