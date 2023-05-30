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https://sputniknews.com.tr/20230530/venedikin-sularini-floresan-yesiline-donduren-madde-zararsiz-ama-neden-nasil-dokuldugu-mechul-1071774125.html
Venedik'in sularını floresan yeşiline döndüren madde 'zararsız', ama neden nasıl döküldüğü meçhul
Venedik'in sularını floresan yeşiline döndüren madde 'zararsız', ama neden nasıl döküldüğü meçhul
İtalya'nın yüzen şehrinin sakinlerinin pazar günü Büyük Kanal'ı kaplamış gördükleri parlak yeşil rengin sırrı kısmen çözüldü. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Venedik'in başkenti olduğu Veneto bölgesinin Çevresel Önleme ve Koruma Kurumu (Arpav), Büyük Kanal'ın suyundan alınan numunelerde floresein varlığı saptandığını açıkladı. Floresein, alkali çözeltilerde yoğun olarak floresan yayan renkli bir bileşik. Tıpta teşhis ve atık su şebekelerinde test amaçlı kullanılan bir madde.Meşhur Rialto Köprüsü'nün altından akan sularda zuhur eden floreseinin menşeini belirtmeyen Arpav, analiz edilen numunelerde toksik elementlerin varlığına rastlanmadığını duyurdu. Çevrecilerin oyunu mu?Dün yerel gazete La Nuova Venezia, Venediklileri şoke eden şekilde Büyük Kanal'un suyunun floresan yeşiline dönmesinin, çevrecilerin oyunu olması ihtimali üzerinde durulduğunu ve polis tarafından soruşturulduğunu yazdı. Bu, Büyük Kanal'ın yeşile döndüğü ilk sefer değil. 1968'de Arjantinli sanatçı Nicolas Garcia Uriburu, ekolojik farkındalığı artırmak için 34. Venedik Bienali sırasında Büyük Kanal'ın sularını floresan yeşile boyamıştı.1 kaşık değil, 1 kilo boca edilmiş olmalıİtalyan gazetesi La Repubblica'ya konuşan Arpav yetkilisi Maurizio Vesco, önanalizlerde saptanan floreseinin su akışını izlemek için yaygın kullanılan zararsız bir boya olduğunu, olağan dozajın bir kaşık boya tozu olduğunu, ama Büyük Kanal'daki yayılımın boyutunun suya en az 1 kg atıldığını gösterdiğini aktardı. 'Kaza olduğuna inanmak zor'Vesco, "Bunun bir kaza olduğuna ve bir kilo floreseinin tesadüfen kanala salındığına inanmakta zorlanıyorum" dedi.
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venedik, veneto, yeşil, fosfor
venedik, veneto, yeşil, fosfor

Venedik'in sularını floresan yeşiline döndüren madde 'zararsız', ama neden nasıl döküldüğü meçhul

12:02 30.05.2023 (güncellendi: 12:31 30.05.2023)
© AP Photo / Luigi CostantiniVenedik Kanalı yeşile büründü, soruşturma başlatıldı
Venedik Kanalı yeşile büründü, soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Luigi Costantini
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İtalya'nın yüzen şehrinin sakinlerinin pazar günü Büyük Kanal'ı kaplamış gördükleri parlak yeşil rengin sırrı kısmen çözüldü.
Venedik'in başkenti olduğu Veneto bölgesinin Çevresel Önleme ve Koruma Kurumu (Arpav), Büyük Kanal'ın suyundan alınan numunelerde floresein varlığı saptandığını açıkladı. Floresein, alkali çözeltilerde yoğun olarak floresan yayan renkli bir bileşik. Tıpta teşhis ve atık su şebekelerinde test amaçlı kullanılan bir madde.
Meşhur Rialto Köprüsü'nün altından akan sularda zuhur eden floreseinin menşeini belirtmeyen Arpav, analiz edilen numunelerde toksik elementlerin varlığına rastlanmadığını duyurdu.

Çevrecilerin oyunu mu?

Dün yerel gazete La Nuova Venezia, Venediklileri şoke eden şekilde Büyük Kanal'un suyunun floresan yeşiline dönmesinin, çevrecilerin oyunu olması ihtimali üzerinde durulduğunu ve polis tarafından soruşturulduğunu yazdı.
Venedik Kanalı yeşile büründü, soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
MULTİMEDYA
Venedik Kanalı yeşile büründü, soruşturma başlatıldı
Dün, 13:32
Bu, Büyük Kanal'ın yeşile döndüğü ilk sefer değil. 1968'de Arjantinli sanatçı Nicolas Garcia Uriburu, ekolojik farkındalığı artırmak için 34. Venedik Bienali sırasında Büyük Kanal'ın sularını floresan yeşile boyamıştı.

1 kaşık değil, 1 kilo boca edilmiş olmalı

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya konuşan Arpav yetkilisi Maurizio Vesco, önanalizlerde saptanan floreseinin su akışını izlemek için yaygın kullanılan zararsız bir boya olduğunu, olağan dozajın bir kaşık boya tozu olduğunu, ama Büyük Kanal'daki yayılımın boyutunun suya en az 1 kg atıldığını gösterdiğini aktardı.

'Kaza olduğuna inanmak zor'

Vesco, "Bunun bir kaza olduğuna ve bir kilo floreseinin tesadüfen kanala salındığına inanmakta zorlanıyorum" dedi.
Venedik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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Venedik'te üç katlı binadan kanala atlayan turist aranıyor: 'Aptallık sertifikası' verilecek
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