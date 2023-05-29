Venedik Kanalı yeşile büründü, soruşturma başlatıldı

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Bu arada, ülkede son dönemde iklim aktivistlerinin, tarihi çeşmelere kömür bazlı sıvı dökerek eylemler gerçekleştirdiği anımsatılan haberlerde, Büyük Kanal'ın suyunun yeşil rengine dönmesinin nedeninin araştırıldığı ve iklim aktivistlerinin eylemi sonucu olup olmadığına dair henüz bir bilgi olmadığı kaydedildi.