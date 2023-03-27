https://sputniknews.com.tr/20230327/venedikte-uc-katli-binadan-kanala-atlayan-turist-araniyor-aptallik-sertifikasi-verilecek-1068811430.html

Venedik'te üç katlı binadan kanala atlayan turist aranıyor: 'Aptallık sertifikası' verilecek

Venedik'te üç katlı binadan kanala atlayan turist aranıyor: 'Aptallık sertifikası' verilecek

İtalya'nın Venedik kentinde yetkililer, üç katlı bir binanın tepesinden kanala atlayan turist hakkında çalışma başlattıklarını açıkladı. Yetkililer, turiste... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T15:51+0300

2023-03-27T15:51+0300

2023-03-27T15:54+0300

yaşam

italya

venedik

turist

belediye başkanı

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1b/1068811268_0:88:2021:1224_1920x0_80_0_0_0c6cff734a7180dc583af5bd1d370908.jpg

İtalya'da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üç katlı bir binadan kanala atlayan turistin sosyal medyada viral olan videosuyla ilgili yorum yaparak turiste 'aptallık sertifikası ve bir sürü tekme' vereceğini söyledi.Yaşananlara dair videoyu paylaşan Brugnaro, videoyu çeken adamın ve suç ortağının gözaltına alınacağını belirtti.Videoda, üzerinde sadece iç çamaşırı olan bir kişi, binanın çatısından kanala karnının üzerinde atlarken görülüyor.'Kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz''Aptal' olarak nitelendirdiği şahsın bir turist olduğunu kaydeden Brugnaro, "Kimliğini tespit etmeye, onu ve sosyal medya için o aptal videoyu hazırlayan aşağıdaki arkadaşını ihbar etmeye çalışıyoruz" dedi.Belediye Başkanı ayrıca, adamın söz konusu özel konuta nasıl girdiğini ve çatıya nasıl çıktığını belirlemek için kolluk kuvvetlerinin binaya sevk edildiğini de sözlerine ekledi.'Ya aşağıdan bir tekne geçiyor olsaydı?'Brugnaro, "O atlayışta hayatını riske attı ama o aynı zamanda bir suçlu. Bu kentte yarattıkları tehlikenin farkında değiller. Ya aşağıdan bir tekne geçiyor olsaydı?" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Belediye Başkanı, videoyu gören herkesi, şahsın kimliğini tespit etmeye yardımcı olmaya, ancak videoyu 'beğenmemeye' çağırdı."Bu aptalca şeyleri sosyal medyada beğeni toplamak için yapıyorlar" diyen Brugnaro, "Onu yargılamak için yasalara başvuracağız" diye ekledi.İtalya'nın 'uçarı' turistleriVenedik kenti, söz konusu manzaralara ilk defa sahne olmuyor.Geçen yıl kentte, bazıları çıplak olan 40'tan fazla turist kanalda yüzdüğü ve bir kişi de Büyük Kanal'da sörf yaptığı için gözaltına alınmıştı.Bunun yanı sıra Amerikalı bir turist de elektrikli scooter'ını ile Roma'daki İspanyol Merdivenleri'nden aşağı attıktan sonra 25 bin dolarlık hasara neden olduğu için para cezasına çarptırılmıştı.Suudi bir turist de kiraladığı Maserati'yi İspanyol Merdivenleri'nden aşağı sürdüğü için para cezasına almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221219/dunyada-evlilik-teklifi-icin-en-iyi-yerler-listelendi-1064759743.html

italya

venedik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, venedik, turist, belediye başkanı, gözaltı