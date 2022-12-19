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https://sputniknews.com.tr/20221219/dunyada-evlilik-teklifi-icin-en-iyi-yerler-listelendi-1064759743.html
Dünyada evlilik teklifi için en iyi yerler listelendi
Dünyada evlilik teklifi için en iyi yerler listelendi
Sosyal medya kullanıyorsanız, siz de evlilik teklifi videoları ve birlikte yeni bir hayata 'evet' diyen çiftlerin bu adımı kutladıkları fotoğraflar ile sık sık... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T16:01+0300
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evlilik teklifi
new york
venedik
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StudyFinds isimli araştırma sitesi, son yıllarda evlilik tekliflerinin ciddi bir seramoni haline geldiğini ve bunun için çiftlerin büyük harcamalarda bulunup seyahat ettiklerini belirtti. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde evlilik oranlarının düştüğüne işaret edilen haberde, buna sebep olan durumu ise Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacıların şöyle açıkladığı kaydedildi:"ABD'li kadınların çoğu evlenmek istiyor ancak evlenebilecek -istikrarlı bir işi ve iyi bir geliri olan- erkeklerin sayısının az olması bunu zor hale getiriyor."Peki her şey para mı? Aşk her şeyi affeder mi? Araştırmacılara göre evlilik halen aşka dayanıyor, ancak ekonomik durum da burada ciddi bir faktör olmaya devam ediyor: "Özellikle genç kadınların eğitim seviyelerinin artık erkek taliplerinin ortalama eğitim seviyesini aştığı için, bugün birçok genç erkeğin evlilik pazarlığına getirecek çok az şeyi var."ABD merkezli KAYAK'ın da aralarında bulunduğu 10 farklı seyahat ajansı, evlilik teklifini cazip kılmak için gidilebilecek rotaları sıraladı. Buna göre evlilik teklifi için gidilecek en iyi 5 yer şöyle:
new york
venedik
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evlilik teklifi, new york, venedik, paris, фото
evlilik teklifi, new york, venedik, paris, фото

Dünyada evlilik teklifi için en iyi yerler listelendi

16:01 19.12.2022 (güncellendi: 16:04 19.12.2022)
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Sosyal medya kullanıyorsanız, siz de evlilik teklifi videoları ve birlikte yeni bir hayata 'evet' diyen çiftlerin bu adımı kutladıkları fotoğraflar ile sık sık karşılaşıyorsunuzdur. Yeni yıla unutulmaz bir başlangıçla girmek isteyenler için seyahat ajansları, evlilik teklifinde bulunmak için gidilebilecek en iyi yerleri listeledi.
StudyFinds isimli araştırma sitesi, son yıllarda evlilik tekliflerinin ciddi bir seramoni haline geldiğini ve bunun için çiftlerin büyük harcamalarda bulunup seyahat ettiklerini belirtti.
Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde evlilik oranlarının düştüğüne işaret edilen haberde, buna sebep olan durumu ise Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacıların şöyle açıkladığı kaydedildi:
"ABD'li kadınların çoğu evlenmek istiyor ancak evlenebilecek -istikrarlı bir işi ve iyi bir geliri olan- erkeklerin sayısının az olması bunu zor hale getiriyor."
Peki her şey para mı? Aşk her şeyi affeder mi? Araştırmacılara göre evlilik halen aşka dayanıyor, ancak ekonomik durum da burada ciddi bir faktör olmaya devam ediyor: "Özellikle genç kadınların eğitim seviyelerinin artık erkek taliplerinin ortalama eğitim seviyesini aştığı için, bugün birçok genç erkeğin evlilik pazarlığına getirecek çok az şeyi var."
ABD merkezli KAYAK'ın da aralarında bulunduğu 10 farklı seyahat ajansı, evlilik teklifini cazip kılmak için gidilebilecek rotaları sıraladı. Buna göre evlilik teklifi için gidilecek en iyi 5 yer şöyle:
© Instagram

Bow Köprüsü - New York

New York'un alışılmış evlilik teklifi konumları arasında yer alan Empire State binasından vazgeçip daha sakin ve daha doğal bir atmosfer sunan Central Park'a yönelmeyi tavsiye eden uzmanlara göre bunun için en uygun yer ise Central Park'taki Bow Köprüsü. Sayısız hayvana ev sahipliği yapan ve her türlü hava koşulunda tekneyle gezilebilen bir göle bakan Bow Köprüsü, diz çökmek ve evlilik teklifi sorusunu yöneltmek için mükemmel bir yer.

Bow Köprüsü - New YorkNew York&#x27;un alışılmış evlilik teklifi konumları arasında yer alan Empire State binasından vazgeçip daha sakin ve daha doğal bir atmosfer sunan Central Park&#x27;a yönelmeyi tavsiye eden uzmanlara göre bunun için en uygun yer ise Central Park&#x27;taki Bow Köprüsü. Sayısız hayvana ev sahipliği yapan ve her türlü hava koşulunda tekneyle gezilebilen bir göle bakan Bow Köprüsü, diz çökmek ve evlilik teklifi sorusunu yöneltmek için mükemmel bir yer. - Sputnik Türkiye
1/5
© Instagram

Bow Köprüsü - New York

New York'un alışılmış evlilik teklifi konumları arasında yer alan Empire State binasından vazgeçip daha sakin ve daha doğal bir atmosfer sunan Central Park'a yönelmeyi tavsiye eden uzmanlara göre bunun için en uygun yer ise Central Park'taki Bow Köprüsü. Sayısız hayvana ev sahipliği yapan ve her türlü hava koşulunda tekneyle gezilebilen bir göle bakan Bow Köprüsü, diz çökmek ve evlilik teklifi sorusunu yöneltmek için mükemmel bir yer.

© Instagram

Hamilton Adası - Avustralya

Hamilton Adası'nın havasında aşk var! TravelTriangle isimli blogda, Hamilton Adası'na ilişkin "Buradaki mutlak mahremiyet duygusu, son derece lüks ve muhteşem manzaralarla birlikte, Hamilton Adası'nı evlenme teklif edebileceğiniz en romantik yerlerden biri haline getiriyor" deniliyor. Couple Travel the World isimli blogda ise ada çevresindeki güzellikler şöyle anlatılıyor: "Burası, Great Barrier Reef'in yakınında bulunan Whitsunday Adaları'ndan biri ve beyaz kumu, yeşil bitki örtüsü ve masmavi denizin uçsuz bucaksız genişliği evlenme teklif etmek için hem romantik hem de güzel bir arka plan sunuyor."

Hamilton Adası - AvustralyaHamilton Adası&#x27;nın havasında aşk var! TravelTriangle isimli blogda, Hamilton Adası&#x27;na ilişkin &quot;Buradaki mutlak mahremiyet duygusu, son derece lüks ve muhteşem manzaralarla birlikte, Hamilton Adası&#x27;nı evlenme teklif edebileceğiniz en romantik yerlerden biri haline getiriyor&quot; deniliyor. Couple Travel the World isimli blogda ise ada çevresindeki güzellikler şöyle anlatılıyor: &quot;Burası, Great Barrier Reef&#x27;in yakınında bulunan Whitsunday Adaları&#x27;ndan biri ve beyaz kumu, yeşil bitki örtüsü ve masmavi denizin uçsuz bucaksız genişliği evlenme teklif etmek için hem romantik hem de güzel bir arka plan sunuyor.&quot; - Sputnik Türkiye
2/5
© Instagram

Hamilton Adası - Avustralya

Hamilton Adası'nın havasında aşk var! TravelTriangle isimli blogda, Hamilton Adası'na ilişkin "Buradaki mutlak mahremiyet duygusu, son derece lüks ve muhteşem manzaralarla birlikte, Hamilton Adası'nı evlenme teklif edebileceğiniz en romantik yerlerden biri haline getiriyor" deniliyor. Couple Travel the World isimli blogda ise ada çevresindeki güzellikler şöyle anlatılıyor: "Burası, Great Barrier Reef'in yakınında bulunan Whitsunday Adaları'ndan biri ve beyaz kumu, yeşil bitki örtüsü ve masmavi denizin uçsuz bucaksız genişliği evlenme teklif etmek için hem romantik hem de güzel bir arka plan sunuyor."

© Instagram

Paris, Fransa

Romantizm denildiğinde akla ilk gelen yer, elbette Paris! Ancak nasılsa Paris bu yıl listede üçüncü yerde yer alıyor. Hitched'ın Paris'te evlilik teklifinde bulunmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verilmiş: "Farklı bir Paris evlilik teklifi için, Eyfel Kulesi veya Louvre gibi yoğun turistik yerler yerine City of Light'ın (Işık Şehri'nin) gizemini keşfedin. Mağazalar henüz açılmamışken, Le Marais'in Arnavut kaldırımlı sokaklarında diz çöküp o soruyu sorun, ardından Boulangerie Murciano'dan bir hamur işi alın ve Seine kıyısında küçük bir piknikle kutlayın. Bütün gününüzü yeni nişanlılığınızın tadını çıkarmaya ayıracaksınız ve daha sonra dilerseniz Bisou barda biraz mantar açabilirsiniz (adı Fransızca'da 'öpücük' anlamına gelir)."

Paris, FransaRomantizm denildiğinde akla ilk gelen yer, elbette Paris! Ancak nasılsa Paris bu yıl listede üçüncü yerde yer alıyor. Hitched&#x27;ın Paris&#x27;te evlilik teklifinde bulunmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verilmiş: &quot;Farklı bir Paris evlilik teklifi için, Eyfel Kulesi veya Louvre gibi yoğun turistik yerler yerine City of Light&#x27;ın (Işık Şehri&#x27;nin) gizemini keşfedin. Mağazalar henüz açılmamışken, Le Marais&#x27;in Arnavut kaldırımlı sokaklarında diz çöküp o soruyu sorun, ardından Boulangerie Murciano&#x27;dan bir hamur işi alın ve Seine kıyısında küçük bir piknikle kutlayın. Bütün gününüzü yeni nişanlılığınızın tadını çıkarmaya ayıracaksınız ve daha sonra dilerseniz Bisou barda biraz mantar açabilirsiniz (adı Fransızca&#x27;da &#x27;öpücük&#x27; anlamına gelir).&quot; - Sputnik Türkiye
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© Instagram

Paris, Fransa

Romantizm denildiğinde akla ilk gelen yer, elbette Paris! Ancak nasılsa Paris bu yıl listede üçüncü yerde yer alıyor. Hitched'ın Paris'te evlilik teklifinde bulunmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verilmiş: "Farklı bir Paris evlilik teklifi için, Eyfel Kulesi veya Louvre gibi yoğun turistik yerler yerine City of Light'ın (Işık Şehri'nin) gizemini keşfedin. Mağazalar henüz açılmamışken, Le Marais'in Arnavut kaldırımlı sokaklarında diz çöküp o soruyu sorun, ardından Boulangerie Murciano'dan bir hamur işi alın ve Seine kıyısında küçük bir piknikle kutlayın. Bütün gününüzü yeni nişanlılığınızın tadını çıkarmaya ayıracaksınız ve daha sonra dilerseniz Bisou barda biraz mantar açabilirsiniz (adı Fransızca'da 'öpücük' anlamına gelir)."

© Instagram

Venedik - İtalya

Sevgiliniz ile birlikte Venedik'e bir seyahat planlamaya başlayıp uçak bileti aldığınızda, çevrenizdekiler yakında sürpriz bir haber alacaklarından şüphelenebilir. Zira Venedik tam da bunun için uygun bir yer! Ordinary Traveler, Venedik'te evlenme teklifinde bulunmanın biraz öngörülebilir olacağını belirtse de dar kanalları, gotik mimarisi ve alacakaranlıkta sokakları aydınlatan rüya gibi elektrik direkleri sayesinde İtalya'nın bu güzel şehrini atlayamadıklarını söylüyor. Brides isimli internet sitesine göre ise Venedik 'Evet' yanıtının neredeyse garantili olduğu yerlerden biri.

Venedik - İtalyaSevgiliniz ile birlikte Venedik&#x27;e bir seyahat planlamaya başlayıp uçak bileti aldığınızda, çevrenizdekiler yakında sürpriz bir haber alacaklarından şüphelenebilir. Zira Venedik tam da bunun için uygun bir yer! Ordinary Traveler, Venedik&#x27;te evlenme teklifinde bulunmanın biraz öngörülebilir olacağını belirtse de dar kanalları, gotik mimarisi ve alacakaranlıkta sokakları aydınlatan rüya gibi elektrik direkleri sayesinde İtalya&#x27;nın bu güzel şehrini atlayamadıklarını söylüyor. Brides isimli internet sitesine göre ise Venedik &#x27;Evet&#x27; yanıtının neredeyse garantili olduğu yerlerden biri. - Sputnik Türkiye
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© Instagram

Venedik - İtalya

Sevgiliniz ile birlikte Venedik'e bir seyahat planlamaya başlayıp uçak bileti aldığınızda, çevrenizdekiler yakında sürpriz bir haber alacaklarından şüphelenebilir. Zira Venedik tam da bunun için uygun bir yer! Ordinary Traveler, Venedik'te evlenme teklifinde bulunmanın biraz öngörülebilir olacağını belirtse de dar kanalları, gotik mimarisi ve alacakaranlıkta sokakları aydınlatan rüya gibi elektrik direkleri sayesinde İtalya'nın bu güzel şehrini atlayamadıklarını söylüyor. Brides isimli internet sitesine göre ise Venedik 'Evet' yanıtının neredeyse garantili olduğu yerlerden biri.

© Instagram

St. Lucia - Karayipler

Listemizdeki son yer ise tropik ada St. Lucia. Trips to Discover'a göre "Tropik bir konum arıyorsanız, St. Lucia evlilik teklifi için size en mükemmel sahneyi hazırlar." Bunun için tek yapmanız gereken, Karayipler'in ve yaklaşık 900 metre yükseklikteki Piton Dağları'nın dudak uçuklatan manzaralarına sahip, özel dalma havuzları gibi avantajların keyfini çıkarabileceğiniz, volkanik kayalıkların tepesinde yer alan St. Lucia'daki lüks tatil yerlerinden birinde rezervasyon yapmak.

St. Lucia - KarayiplerListemizdeki son yer ise tropik ada St. Lucia. Trips to Discover&#x27;a göre &quot;Tropik bir konum arıyorsanız, St. Lucia evlilik teklifi için size en mükemmel sahneyi hazırlar.&quot; Bunun için tek yapmanız gereken, Karayipler&#x27;in ve yaklaşık 900 metre yükseklikteki Piton Dağları&#x27;nın dudak uçuklatan manzaralarına sahip, özel dalma havuzları gibi avantajların keyfini çıkarabileceğiniz, volkanik kayalıkların tepesinde yer alan St. Lucia&#x27;daki lüks tatil yerlerinden birinde rezervasyon yapmak. - Sputnik Türkiye
5/5
© Instagram

St. Lucia - Karayipler

Listemizdeki son yer ise tropik ada St. Lucia. Trips to Discover'a göre "Tropik bir konum arıyorsanız, St. Lucia evlilik teklifi için size en mükemmel sahneyi hazırlar." Bunun için tek yapmanız gereken, Karayipler'in ve yaklaşık 900 metre yükseklikteki Piton Dağları'nın dudak uçuklatan manzaralarına sahip, özel dalma havuzları gibi avantajların keyfini çıkarabileceğiniz, volkanik kayalıkların tepesinde yer alan St. Lucia'daki lüks tatil yerlerinden birinde rezervasyon yapmak.

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