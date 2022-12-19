Dünyada evlilik teklifi için en iyi yerler listelendi
Bow Köprüsü - New York
New York'un alışılmış evlilik teklifi konumları arasında yer alan Empire State binasından vazgeçip daha sakin ve daha doğal bir atmosfer sunan Central Park'a yönelmeyi tavsiye eden uzmanlara göre bunun için en uygun yer ise Central Park'taki Bow Köprüsü. Sayısız hayvana ev sahipliği yapan ve her türlü hava koşulunda tekneyle gezilebilen bir göle bakan Bow Köprüsü, diz çökmek ve evlilik teklifi sorusunu yöneltmek için mükemmel bir yer.
Bow Köprüsü - New York
New York'un alışılmış evlilik teklifi konumları arasında yer alan Empire State binasından vazgeçip daha sakin ve daha doğal bir atmosfer sunan Central Park'a yönelmeyi tavsiye eden uzmanlara göre bunun için en uygun yer ise Central Park'taki Bow Köprüsü. Sayısız hayvana ev sahipliği yapan ve her türlü hava koşulunda tekneyle gezilebilen bir göle bakan Bow Köprüsü, diz çökmek ve evlilik teklifi sorusunu yöneltmek için mükemmel bir yer.
Hamilton Adası - Avustralya
Hamilton Adası'nın havasında aşk var! TravelTriangle isimli blogda, Hamilton Adası'na ilişkin "Buradaki mutlak mahremiyet duygusu, son derece lüks ve muhteşem manzaralarla birlikte, Hamilton Adası'nı evlenme teklif edebileceğiniz en romantik yerlerden biri haline getiriyor" deniliyor. Couple Travel the World isimli blogda ise ada çevresindeki güzellikler şöyle anlatılıyor: "Burası, Great Barrier Reef'in yakınında bulunan Whitsunday Adaları'ndan biri ve beyaz kumu, yeşil bitki örtüsü ve masmavi denizin uçsuz bucaksız genişliği evlenme teklif etmek için hem romantik hem de güzel bir arka plan sunuyor."
Hamilton Adası - Avustralya
Hamilton Adası'nın havasında aşk var! TravelTriangle isimli blogda, Hamilton Adası'na ilişkin "Buradaki mutlak mahremiyet duygusu, son derece lüks ve muhteşem manzaralarla birlikte, Hamilton Adası'nı evlenme teklif edebileceğiniz en romantik yerlerden biri haline getiriyor" deniliyor. Couple Travel the World isimli blogda ise ada çevresindeki güzellikler şöyle anlatılıyor: "Burası, Great Barrier Reef'in yakınında bulunan Whitsunday Adaları'ndan biri ve beyaz kumu, yeşil bitki örtüsü ve masmavi denizin uçsuz bucaksız genişliği evlenme teklif etmek için hem romantik hem de güzel bir arka plan sunuyor."
Paris, Fransa
Romantizm denildiğinde akla ilk gelen yer, elbette Paris! Ancak nasılsa Paris bu yıl listede üçüncü yerde yer alıyor. Hitched'ın Paris'te evlilik teklifinde bulunmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verilmiş: "Farklı bir Paris evlilik teklifi için, Eyfel Kulesi veya Louvre gibi yoğun turistik yerler yerine City of Light'ın (Işık Şehri'nin) gizemini keşfedin. Mağazalar henüz açılmamışken, Le Marais'in Arnavut kaldırımlı sokaklarında diz çöküp o soruyu sorun, ardından Boulangerie Murciano'dan bir hamur işi alın ve Seine kıyısında küçük bir piknikle kutlayın. Bütün gününüzü yeni nişanlılığınızın tadını çıkarmaya ayıracaksınız ve daha sonra dilerseniz Bisou barda biraz mantar açabilirsiniz (adı Fransızca'da 'öpücük' anlamına gelir)."
Paris, Fransa
Romantizm denildiğinde akla ilk gelen yer, elbette Paris! Ancak nasılsa Paris bu yıl listede üçüncü yerde yer alıyor. Hitched'ın Paris'te evlilik teklifinde bulunmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verilmiş: "Farklı bir Paris evlilik teklifi için, Eyfel Kulesi veya Louvre gibi yoğun turistik yerler yerine City of Light'ın (Işık Şehri'nin) gizemini keşfedin. Mağazalar henüz açılmamışken, Le Marais'in Arnavut kaldırımlı sokaklarında diz çöküp o soruyu sorun, ardından Boulangerie Murciano'dan bir hamur işi alın ve Seine kıyısında küçük bir piknikle kutlayın. Bütün gününüzü yeni nişanlılığınızın tadını çıkarmaya ayıracaksınız ve daha sonra dilerseniz Bisou barda biraz mantar açabilirsiniz (adı Fransızca'da 'öpücük' anlamına gelir)."
Venedik - İtalya
Sevgiliniz ile birlikte Venedik'e bir seyahat planlamaya başlayıp uçak bileti aldığınızda, çevrenizdekiler yakında sürpriz bir haber alacaklarından şüphelenebilir. Zira Venedik tam da bunun için uygun bir yer! Ordinary Traveler, Venedik'te evlenme teklifinde bulunmanın biraz öngörülebilir olacağını belirtse de dar kanalları, gotik mimarisi ve alacakaranlıkta sokakları aydınlatan rüya gibi elektrik direkleri sayesinde İtalya'nın bu güzel şehrini atlayamadıklarını söylüyor. Brides isimli internet sitesine göre ise Venedik 'Evet' yanıtının neredeyse garantili olduğu yerlerden biri.
Venedik - İtalya
Sevgiliniz ile birlikte Venedik'e bir seyahat planlamaya başlayıp uçak bileti aldığınızda, çevrenizdekiler yakında sürpriz bir haber alacaklarından şüphelenebilir. Zira Venedik tam da bunun için uygun bir yer! Ordinary Traveler, Venedik'te evlenme teklifinde bulunmanın biraz öngörülebilir olacağını belirtse de dar kanalları, gotik mimarisi ve alacakaranlıkta sokakları aydınlatan rüya gibi elektrik direkleri sayesinde İtalya'nın bu güzel şehrini atlayamadıklarını söylüyor. Brides isimli internet sitesine göre ise Venedik 'Evet' yanıtının neredeyse garantili olduğu yerlerden biri.
St. Lucia - Karayipler
Listemizdeki son yer ise tropik ada St. Lucia. Trips to Discover'a göre "Tropik bir konum arıyorsanız, St. Lucia evlilik teklifi için size en mükemmel sahneyi hazırlar." Bunun için tek yapmanız gereken, Karayipler'in ve yaklaşık 900 metre yükseklikteki Piton Dağları'nın dudak uçuklatan manzaralarına sahip, özel dalma havuzları gibi avantajların keyfini çıkarabileceğiniz, volkanik kayalıkların tepesinde yer alan St. Lucia'daki lüks tatil yerlerinden birinde rezervasyon yapmak.
St. Lucia - Karayipler
Listemizdeki son yer ise tropik ada St. Lucia. Trips to Discover'a göre "Tropik bir konum arıyorsanız, St. Lucia evlilik teklifi için size en mükemmel sahneyi hazırlar." Bunun için tek yapmanız gereken, Karayipler'in ve yaklaşık 900 metre yükseklikteki Piton Dağları'nın dudak uçuklatan manzaralarına sahip, özel dalma havuzları gibi avantajların keyfini çıkarabileceğiniz, volkanik kayalıkların tepesinde yer alan St. Lucia'daki lüks tatil yerlerinden birinde rezervasyon yapmak.