https://sputniknews.com.tr/20221219/dunyada-evlilik-teklifi-icin-en-iyi-yerler-listelendi-1064759743.html

Dünyada evlilik teklifi için en iyi yerler listelendi

Dünyada evlilik teklifi için en iyi yerler listelendi

Sosyal medya kullanıyorsanız, siz de evlilik teklifi videoları ve birlikte yeni bir hayata 'evet' diyen çiftlerin bu adımı kutladıkları fotoğraflar ile sık sık... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T16:01+0300

2022-12-19T16:01+0300

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multimedya

evlilik teklifi

new york

venedik

paris

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StudyFinds isimli araştırma sitesi, son yıllarda evlilik tekliflerinin ciddi bir seramoni haline geldiğini ve bunun için çiftlerin büyük harcamalarda bulunup seyahat ettiklerini belirtti. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde evlilik oranlarının düştüğüne işaret edilen haberde, buna sebep olan durumu ise Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacıların şöyle açıkladığı kaydedildi:"ABD'li kadınların çoğu evlenmek istiyor ancak evlenebilecek -istikrarlı bir işi ve iyi bir geliri olan- erkeklerin sayısının az olması bunu zor hale getiriyor."Peki her şey para mı? Aşk her şeyi affeder mi? Araştırmacılara göre evlilik halen aşka dayanıyor, ancak ekonomik durum da burada ciddi bir faktör olmaya devam ediyor: "Özellikle genç kadınların eğitim seviyelerinin artık erkek taliplerinin ortalama eğitim seviyesini aştığı için, bugün birçok genç erkeğin evlilik pazarlığına getirecek çok az şeyi var."ABD merkezli KAYAK'ın da aralarında bulunduğu 10 farklı seyahat ajansı, evlilik teklifini cazip kılmak için gidilebilecek rotaları sıraladı. Buna göre evlilik teklifi için gidilecek en iyi 5 yer şöyle:

new york

venedik

paris

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evlilik teklifi, new york, venedik, paris, фото