https://sputniknews.com.tr/20230530/ugandada-escinsellere-idam-cezasi-ongoren-yasa-yururluge-girdi-1071785195.html

Uganda'da eşcinsellere idam cezası öngören yasa yürürlüğe girdi

Uganda'da eşcinsellere idam cezası öngören yasa yürürlüğe girdi

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, dünyanın en katılarından biri olarak görülen eşcinsellik karşıtı tartışmalı yasa tasarısını imzaladı. İdam ve hapis gibi... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T14:53+0300

2023-05-30T14:53+0300

2023-05-30T15:45+0300

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Uganda Devlet Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin eşcinsellik karşıtı yasa tasarısını kabul ettiği, yasanın yürürlüğe girdiği bildirildi.Yasayla birlikte, zührevi hastalıkların yayılmasına sebep olduğu belirtilen kişilere idam cezası verilebilecek. 'Eşcinselliği teşvik etme' suçlamasına için ise 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.Yasa, LGBT bireylere uzun hapis cezaları öngörmesinin yanı sıra, eşcinsellerin ailelerine ve arkadaşlarına da yetkililere ihbar sorumluluğu yüklüyor.Biden: Evrensel insan haklarının trajik bir ihlaliYasanın onaylanmasının ardından, sivil toplum örgütleriniden ve dünya liderlerinden tepkiler de geldi.ABD Başkanı Joe Biden, eylemi 'utanç verici' ve 'evrensel insan haklarının trajik bir ihlali' olarak nitelendirdi. Biden, "Ciddi insan hakları ihlallerine veya yolsuzluğa karışan herkese karşı yaptırımların uygulanması ve ABD'ye girişin kısıtlanması dahil olmak üzere ek adımlar düşünüyoruz" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Uganda'ya vize kısıtlamaları konusu gündeme getireceklerini söyledi.BM: Şoke edici ve ayrımcıBM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün 'şoke edici ve ayrımcı' olarak nitelendirdiği yasa tasarısı, 21 Mart'ta 389 milletvekilinin ikisi hariç tümü tarafından kabul edilmişti.Museveni'nin yasayı imzalaması, revizyon için meclise geri göndermesi veya veto etmesi için 30 günü vardı. Nisan ayında yeniden değerlendirilmesi talebiyle milletvekillerine geri gönderilen tasarı, Devlet Başkanı'nın ikinci kez geri göndermesi durumunda onayı olmadan yasalaşacaktı.2014 yılında eşcinsellik karşıtı bir yasa tasarısı da uluslararası eleştirilere yol açmış ve daha sonra Uganda Anayasa Mahkemesi tarafından usule ilişkin gerekçelerle iptal edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230321/ugandada-escinsel-karsiti-yasa-onaylandi-1068586390.html

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