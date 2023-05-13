Erdoğan: Biz aile diyoruz, CHP, İYİ Parti LGBT diyor

Cennet annelerin ayaklarının altında, babaların değil. Cennet annelerin ayaklarının altında, babaların değil.

Biz aile diyoruz, CHP, İYİ Parti LGBT diyor. LGBT AK Parti'nin semtine, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? Bu Millet İttifakı denen bu zillet LGBT'ci. Biz aile diyoruz, CHP, İYİ Parti LGBT diyor. LGBT AK Parti'nin semtine, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? Bu Millet İttifakı denen bu zillet LGBT'ci.

Bu vatanı bize yar etmemek için her şeyi yaptılar. Bu vatanı bize yar etmemek için her şeyi yaptılar.

15 Temmuz'da vatanımızı işgal etmeye yeltendiler, milletimizle sırt sırta vererek buna da müsaade etmedik. 15 Temmuz'da vatanımızı işgal etmeye yeltendiler, milletimizle sırt sırta vererek buna da müsaade etmedik.

Yıllarca bizi terörle oyaladılar, enerjimizi, kaynaklarımızı heba ettiler. İnsanlarımızın önüne kandan ve göz yaşından duvarlar örmeye kalktılar. Devlet olarak terör bataklığını kurutmak için çok mücadele verdik. Yıllarca bizi terörle oyaladılar, enerjimizi, kaynaklarımızı heba ettiler. İnsanlarımızın önüne kandan ve göz yaşından duvarlar örmeye kalktılar. Devlet olarak terör bataklığını kurutmak için çok mücadele verdik.

Bizim için Türk neyse Kürt de odur, çünkü rabbimizin emri neyi gerektiriyorsa biz ona itaat ederiz. Allah'a kim daha yakınsa o üstündür. Bizim için Türk neyse Kürt de odur, çünkü rabbimizin emri neyi gerektiriyorsa biz ona itaat ederiz. Allah'a kim daha yakınsa o üstündür.

Selo teröristin başı, şimdi utanmadan sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Kılıçdaroğlu da kendisini hapisten çıkarmak için bana oy verin diyor. Bu hesabı yarın sormaya var mıyız? Selo teröristin başı, şimdi utanmadan sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Kılıçdaroğlu da kendisini hapisten çıkarmak için bana oy verin diyor. Bu hesabı yarın sormaya var mıyız?

Rusya ile ilişkilerimizi bozma ihalesini Bay Bay Kemal'e kimin verdiği ortaya çıkacaktır. Rusya ile ilişkilerimizi bozma ihalesini Bay Bay Kemal'e kimin verdiği ortaya çıkacaktır.

Kadına şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz, bu konuda birilerinden izin almaya da mecbur değiliz. Kadına şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz, bu konuda birilerinden izin almaya da mecbur değiliz.