https://sputniknews.com.tr/20230321/ugandada-escinsel-karsiti-yasa-onaylandi-1068586390.html
Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı
Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı
Uganda parlamentosu eşcinsel karşıtı yasa tasarısını onayladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T23:04+0300
2023-03-21T23:04+0300
2023-03-21T23:04+0300
dünya
uganda
eşcinsel
eşcinsel ilişki
yasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068586245_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_6cf8db321335f914f30394bb70e12450.jpg
Uganda parlamentosu, bugün düzenlenen tartışmalı oturumların ardından eşcinsel ilişkiler için sert yeni cezalar öneren kapsamlı 'eşcinsel karşıtı yasayı' kabul etti. Meclis sözcüsü Annet Anita Between, yasanın kabulüyle ilgili olarak "Tasarı rekor sürede kabul edildi" dedi.
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068586245_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d1ce6846ef57f574b545af6f60afc81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uganda, eşcinsel, eşcinsel ilişki, yasa
uganda, eşcinsel, eşcinsel ilişki, yasa
Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı
Abone ol
Uganda parlamentosu eşcinsel karşıtı yasa tasarısını onayladı.
Uganda parlamentosu, bugün düzenlenen tartışmalı oturumların ardından eşcinsel ilişkiler için sert yeni cezalar öneren kapsamlı 'eşcinsel karşıtı yasayı' kabul etti.
Meclis sözcüsü Annet Anita Between, yasanın kabulüyle ilgili olarak "Tasarı rekor sürede kabul edildi" dedi.