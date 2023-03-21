Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230321/ugandada-escinsel-karsiti-yasa-onaylandi-1068586390.html
Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı
Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı
Uganda parlamentosu eşcinsel karşıtı yasa tasarısını onayladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T23:04+0300
2023-03-21T23:04+0300
dünya
uganda
eşcinsel
eşcinsel ilişki
yasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068586245_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_6cf8db321335f914f30394bb70e12450.jpg
Uganda parlamentosu, bugün düzenlenen tartışmalı oturumların ardından eşcinsel ilişkiler için sert yeni cezalar öneren kapsamlı 'eşcinsel karşıtı yasayı' kabul etti. Meclis sözcüsü Annet Anita Between, yasanın kabulüyle ilgili olarak "Tasarı rekor sürede kabul edildi" dedi.
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068586245_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d1ce6846ef57f574b545af6f60afc81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uganda, eşcinsel, eşcinsel ilişki, yasa
uganda, eşcinsel, eşcinsel ilişki, yasa

Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı

23:04 21.03.2023
© AFP 2023Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı
Uganda'da 'eşcinsel karşıtı yasa' onaylandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Uganda parlamentosu eşcinsel karşıtı yasa tasarısını onayladı.
Uganda parlamentosu, bugün düzenlenen tartışmalı oturumların ardından eşcinsel ilişkiler için sert yeni cezalar öneren kapsamlı 'eşcinsel karşıtı yasayı' kabul etti.
Meclis sözcüsü Annet Anita Between, yasanın kabulüyle ilgili olarak "Tasarı rekor sürede kabul edildi" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала