https://sputniknews.com.tr/20230530/cinden-kosova-aciklamasi-sirbistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyoruz--1071784861.html

Çin'den Kosova açıklaması: Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz

Çin'den Kosova açıklaması: Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz

Kosova'nın kuzeyinde Sırp göstericiler ile NATO güçleri arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın toprak... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T14:12+0300

2023-05-30T14:12+0300

2023-05-30T14:12+0300

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nato

çin

aleksandr vucic

çin dışişleri bakanlığı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamada, Kosova'nın Sırp nüfus yoğunluklu kuzey bölgesinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmeler yer aldı.Sözcü Mao, Pekin'in bölgede yaşananları yakından takip ettiğini belirterek "Çin, Sırbistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını desteklerken, Priştine'deki Geçici Özyönetim Kurumları tarafından atılan tek taraflı adımlara karşı çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.Pekin'in 'Sırp nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerdeki belediyelerden oluşan bir birlik kurma yükümlülüğünün yerine getirilmesi çağrısında bulunduğunu' belirten Dışişleri Sözcüsü, NATO'yu ise 'söz konusu ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddiyetle saygı göstermeye ve bölgesel barışa yardımcı olacak adımları gerçek anlamda atmaya' çağırdı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, dün yaptığı açıklamada Sırp yoğunluklu bölgede çatışmalar başlamadan önce Kosovalı bir polis memurunun Sırp göstericilere saldırı tüfeği ile ateş açtığını şu sözlerle dile getirmişti:Olaylarda 3'ü ağır olmak üzere 52 Sırp göstericinin yaralandığını belirten Vucic, Kosova'da bulunan NATO liderliğindeki barış gücü KFOR'a bağlı askerlerin ateş açtığı iddialarını ise yalanlamıştı.Kosova'da ne oldu? Tarihsel açıdan Sırbistan'ın bir vilayeti olan Kosova'da yaşayan Sırp nüfusu, 2. Dünya Savaşı ve daha sonra da NATO'ın Arnavut teröristler bahanesiyle Sırbistan'a yönelik 1999'da yürüttüğü hava saldırıları nedeniyle azaldı. 1999-2004 yılları arasında bu bölgede yer alan 150'den fazla Sırp Ortodoks kiliseleri, mezarlıkları ve manastırları Arnavut teröristler tarafından yok edildi. Bunun üzerine ABD ve NATO müttefiklerinin çoğu tarafından desteklenen Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Dün çatışmaların gerçekleştiği Zvecan ilçesinin yer aldığı Kuzey Kosova'da halen Sırplar en büyük etnik grup olma özelliğini sürdürüyor. Boykot ettikleri seçimin ardından göreve getirilen Arnavut belediye başkanını protesto eden Sırp göstericiler, NATO güçlerinin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Göstericiler ile NATO güçleri arasındaki çatışmada çok sayıda gösterici ve 25 NATO askeri yaralanırken, Batılı yetkililer olaydan şiddeti başlattıklarını öne sürdükleri Sırpları sorumlu tuttu. Sırbistan ise NATO güçlerini suçladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arnavutluk Başbakanı Albin Kurti'yi 'Sırplar ve NATO arasında büyük bir çatışma başlatmaya çalışmakla' suçlayarak, Sırbistan'ın 'bir pogroma veya halkının öldürülmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.

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https://sputniknews.com.tr/20230530/unlu-tenisci-djokovic-kosova-sirbistandir-1071771995.html

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sırbistan, kosova, nato, çin, aleksandr vucic, çin dışişleri bakanlığı