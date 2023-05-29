https://sputniknews.com.tr/20230529/kremlin-erdoganin-yeni-doneminde-ortak-projelerin-gerceklestirilme-hizinin-korunacagina-inaniyoruz-1071728955.html

Kremlin: Erdoğan'ın yeni döneminde ortak projelerin gerçekleştirilme hızının korunacağına inanıyoruz

Kremlin: Erdoğan'ın yeni döneminde ortak projelerin gerçekleştirilme hızının korunacağına inanıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde, Türkiye’de Rus gazı için bir dağıtım merkezi... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T13:39+0300

2023-05-29T13:39+0300

2023-05-29T13:40+0300

kremlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071730985_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_d00dc4e4d2538103ab072c5dc93ab3fc.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin, Türkiye’de Rus doğalgazı için bir dağıtım ve fiyatlandırma merkezi oluşturulması gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesini hızlandırma olasılığına ilişkin soru karşısında, “Rusya ile Türkiye’nin ortak projeleri şimdiden oldukça dinamik bir biçimde gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bu dinamiğin korunmasını umuyoruz, zira gerçekleştirmek istediklerimiz oldukça gayret gerektiren projeler” değerlendirmesini yaptı.Peskov, sorulması üstüne, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında Erdoğan ile bir telefon görüşmesinin bulunmadığını söyledi. “Fakat Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri üstünde oldukça hızlı bir biçimde anlaşmaya varılıyor” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Putin ile telefon görüşmesinin planlandığını kaydetmişti.Bununla beraber Peskov, Putin ile Erdoğan’ın yüz yüzde görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorulunca da, “Öyle ya da böyle gelecekte bu görüşme muhakkak gerçekleşecek, ancak şu an için zamanı konusunda bir tahminde bulunamıyorum” ifadelerini kullandıKremlin Sözcüsü ayrıca, Erdoğan’ın yeni dönem için cumhurbaşkanlığına resmen başlaması sebebiyle düzenlenecek törenle ilgili Putin’in henüz bir davetiye almadığını da kaydetti: “Bekliyoruz, henüz bir davet almadık.”

https://sputniknews.com.tr/20230528/rusya-lideri-putinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-mesaji--1071702754.html

https://sputniknews.com.tr/20230529/kalin-cumhurbaskanimizin-bu-aksam-biden-ile-bir-telefon-gorusmesi-var-putin-ile-de-planlaniyor--1071728446.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin