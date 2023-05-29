https://sputniknews.com.tr/20230529/kremlin-erdoganin-yeni-doneminde-ortak-projelerin-gerceklestirilme-hizinin-korunacagina-inaniyoruz-1071728955.html
Kremlin: Erdoğan'ın yeni döneminde ortak projelerin gerçekleştirilme hızının korunacağına inanıyoruz
Kremlin: Erdoğan'ın yeni döneminde ortak projelerin gerçekleştirilme hızının korunacağına inanıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde, Türkiye’de Rus gazı için bir dağıtım merkezi... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T13:39+0300
2023-05-29T13:39+0300
2023-05-29T13:40+0300
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin, Türkiye’de Rus doğalgazı için bir dağıtım ve fiyatlandırma merkezi oluşturulması gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesini hızlandırma olasılığına ilişkin soru karşısında, “Rusya ile Türkiye’nin ortak projeleri şimdiden oldukça dinamik bir biçimde gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bu dinamiğin korunmasını umuyoruz, zira gerçekleştirmek istediklerimiz oldukça gayret gerektiren projeler” değerlendirmesini yaptı.Peskov, sorulması üstüne, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında Erdoğan ile bir telefon görüşmesinin bulunmadığını söyledi. “Fakat Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri üstünde oldukça hızlı bir biçimde anlaşmaya varılıyor” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Putin ile telefon görüşmesinin planlandığını kaydetmişti.Bununla beraber Peskov, Putin ile Erdoğan’ın yüz yüzde görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorulunca da, “Öyle ya da böyle gelecekte bu görüşme muhakkak gerçekleşecek, ancak şu an için zamanı konusunda bir tahminde bulunamıyorum” ifadelerini kullandıKremlin Sözcüsü ayrıca, Erdoğan’ın yeni dönem için cumhurbaşkanlığına resmen başlaması sebebiyle düzenlenecek törenle ilgili Putin’in henüz bir davetiye almadığını da kaydetti: “Bekliyoruz, henüz bir davet almadık.”
https://sputniknews.com.tr/20230528/rusya-lideri-putinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-mesaji--1071702754.html
https://sputniknews.com.tr/20230529/kalin-cumhurbaskanimizin-bu-aksam-biden-ile-bir-telefon-gorusmesi-var-putin-ile-de-planlaniyor--1071728446.html
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Kremlin: Erdoğan'ın yeni döneminde ortak projelerin gerçekleştirilme hızının korunacağına inanıyoruz
13:39 29.05.2023 (güncellendi: 13:40 29.05.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde, Türkiye’de Rus gazı için bir dağıtım merkezi oluşturulmasını da içeren ortak projelerin gerçekleştirilme hızlarının süreceğine inandıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin, Türkiye’de Rus doğalgazı için bir dağıtım ve fiyatlandırma merkezi oluşturulması gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesini hızlandırma olasılığına ilişkin soru karşısında, “Rusya ile Türkiye’nin ortak projeleri şimdiden oldukça dinamik bir biçimde gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bu dinamiğin korunmasını umuyoruz, zira gerçekleştirmek istediklerimiz oldukça gayret gerektiren projeler” değerlendirmesini yaptı.
Peskov, sorulması üstüne, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında Erdoğan ile bir telefon görüşmesinin bulunmadığını söyledi. “Fakat Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri üstünde oldukça hızlı bir biçimde anlaşmaya varılıyor” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.
Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Putin ile telefon görüşmesinin planlandığını kaydetmişti.
Bununla beraber Peskov, Putin ile Erdoğan’ın yüz yüzde görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorulunca da, “Öyle ya da böyle gelecekte bu görüşme muhakkak gerçekleşecek, ancak şu an için zamanı konusunda bir tahminde bulunamıyorum” ifadelerini kullandı
Kremlin Sözcüsü ayrıca, Erdoğan’ın yeni dönem için cumhurbaşkanlığına resmen başlaması sebebiyle düzenlenecek törenle ilgili Putin’in henüz bir davetiye almadığını da kaydetti: “Bekliyoruz, henüz bir davet almadık.”