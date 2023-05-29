https://sputniknews.com.tr/20230529/kalin-cumhurbaskanimizin-bu-aksam-biden-ile-bir-telefon-gorusmesi-var-putin-ile-de-planlaniyor--1071728446.html

Kalın: Cumhurbaşkanımızın bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var, Putin ile de planlanıyor

Kalın: Cumhurbaşkanımızın bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var, Putin ile de planlanıyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi. Cumhrubaşkanlığı... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T13:11+0300

2023-05-29T13:11+0300

2023-05-29T13:11+0300

2023 türkiye seçimleri

ibrahim kalın

recep tayyip erdoğan

türkiye

rusya

abd

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A Haber yayınına katılan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından tebrik telefonlarını kabul ettiğini belirtti:Kabine ne zaman açıklanacak?İbrahim Kalın, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasını ardından yeni kabinenin açıklanması sürecine kadar programı şu şekilde özetledi:

https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskanligi-kabinesi-uyeleri-yeniden-secilen-cumhurbaskani-erdogani-tebrik-etti-1071712845.html

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ibrahim kalın, recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, abd