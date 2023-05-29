Kalın: Cumhurbaşkanımızın bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var, Putin ile de planlanıyor
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
© AA
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi. Cumhrubaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı canlı yayında Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bu akşam görüşeceğini söyledi. Kalın, Putin ile de görüşme planlandığını vurguladı.
A Haber yayınına katılan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından tebrik telefonlarını kabul ettiğini belirtti:
"Cumhurbaşkanımızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor."
Kabine ne zaman açıklanacak?
İbrahim Kalın, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasını ardından yeni kabinenin açıklanması sürecine kadar programı şu şekilde özetledi:
"Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur... Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz. Tabi Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra muhtemelen aynı gün akşamında bir göreve başlama töreni olacak daha önce 2018'de yaptığımız gibi. Uluslararası misafirler, liderler davet edilecek. Vatandaşlarımız davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları orada olacak. Yine büyük bir katılımla törene başlama töreni olacak. Bütün bunlardan sonra da tabi bir Kabine'nin açıklanması var. Tabi onun da kesin gün ve saat olarak takvimi belli değil. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra bu böyle ilerliyor."