https://sputniknews.com.tr/20230528/rusya-lideri-putinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-mesaji--1071702754.html

Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin'in Erdoğan'ı cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T21:38+0300

2023-05-28T21:38+0300

2023-05-28T22:04+0300

2023 türkiye seçimleri

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

rusya

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_f8ba3a4eb77f50e08ee388badee7a29f.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.Putin, mesajında, “Sayın Erdoğan, sevgili dostum, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi lütfen kabul edin” ifadelerine yer verdi.Rus lider, “Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz. İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yaptı.Rus lider ayrıca Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve gaz dağıtım merkezinin kurulması gibi ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem verdiğinin altını çizdi.Putin, Erdoğan’a Türkiye'nin başındaki sorumlu çalışmalarında yeni başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik dileklerini de iletti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye