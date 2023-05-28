https://sputniknews.com.tr/20230528/rusya-lideri-putinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-mesaji--1071702754.html
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin'in Erdoğan'ı cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T21:38+0300
2023-05-28T21:38+0300
2023-05-28T22:04+0300
2023 türkiye seçimleri
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.Putin, mesajında, “Sayın Erdoğan, sevgili dostum, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi lütfen kabul edin” ifadelerine yer verdi.Rus lider, “Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz. İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yaptı.Rus lider ayrıca Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve gaz dağıtım merkezinin kurulması gibi ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem verdiğinin altını çizdi.Putin, Erdoğan’a Türkiye'nin başındaki sorumlu çalışmalarında yeni başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik dileklerini de iletti.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
21:38 28.05.2023 (güncellendi: 22:04 28.05.2023) Abone ol
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin'in Erdoğan'ı cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Putin, mesajında, “Sayın Erdoğan, sevgili dostum, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi lütfen kabul edin” ifadelerine yer verdi.
Rus lider, “Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz. İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yaptı.
Rus lider ayrıca Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve gaz dağıtım merkezinin kurulması gibi ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem verdiğinin altını çizdi.
Putin, Erdoğan’a Türkiye'nin başındaki sorumlu çalışmalarında yeni başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik dileklerini de iletti.