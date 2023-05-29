https://sputniknews.com.tr/20230529/erdogan-istanbulun-fethinin-570-yil-donumunu-tebrik-ediyorum-1071740110.html
Erdoğan: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum
Erdoğan: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum
Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570. yılını kutlayarak, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T15:07+0300
2023-05-29T15:07+0300
2023-05-29T15:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
istanbul
fetih
kutlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230529/dunyada-icinden-deniz-gecen-ve-iki-kitada-topragi-olan-tek-sehir-istanbul-1071738063.html
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recep tayyip erdoğan, istanbul, fetih, kutlama
recep tayyip erdoğan, istanbul, fetih, kutlama
Erdoğan: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum
15:07 29.05.2023 (güncellendi: 15:13 29.05.2023) Abone ol
Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570. yılını kutlayarak, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü kutladı.
Erdoğan, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.