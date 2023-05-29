https://sputniknews.com.tr/20230529/erdogan-istanbulun-fethinin-570-yil-donumunu-tebrik-ediyorum-1071740110.html

Erdoğan: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570. yılını kutlayarak, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T15:07+0300

2023-05-29T15:07+0300

2023-05-29T15:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

istanbul

fetih

kutlama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230529/dunyada-icinden-deniz-gecen-ve-iki-kitada-topragi-olan-tek-sehir-istanbul-1071738063.html

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recep tayyip erdoğan, istanbul, fetih, kutlama