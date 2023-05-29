Dünyada içinden deniz geçen ve iki kıtada toprağı olan tek şehir: İstanbul

© AA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Taksim, Üsküdar'ın yanı sıra özellikle hafta sonları kentin her iki yakasının sahil şeritleri araç trafiğinin en yoğun olduğu lokasyonların başında geliyor. Gece ışıklandırıldığında Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi gibi simge yapıların yanı sıra hisarlarıyla ön plana çıkan İstanbul'da gece ve gündüz, hayat durmadan devam ediyor. Turizm İstatistikleri Raporu'na göre İstanbul, 2022 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 35.95'i olan 16 milyon 18 bin 726 turisti ağırladı. Dünyanın en zengin dini ve etnik çeşitliliğine sahip şehirlerinden İstanbul'un, her renkten insanın yüz yıllardır bir arada yaşadığı Balat, Fener, Karaköy ve Kuzguncuk gibi kozmopolit yapıya sahip semtleri yoğun ilgi görüyor.