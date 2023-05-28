https://sputniknews.com.tr/20230528/lavrov-batinin-ukraynaya-yeni-silah-tedarikini-yorumladi-kabul-edilemez-bir-tirmandirma-1071691252.html

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya yeni silah tedarikini yorumladı: Kabul edilemez bir tırmandırma

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya yeni silah tedarikini yorumladı: Kabul edilemez bir tırmandırma

Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin F-16 savaş uçağına varmasını 'kabul edilemez bir gerginlik tırmanışı' diye niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı, Biden... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:42+0300

2023-05-28T17:42+0300

2023-05-28T17:55+0300

ukrayna krizi

mark milley

abd

washington

londra

ab

rusya

ukrayna

savaş uçağı

f-16

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Gazeteci Pavel Zarubin’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya modern savaş uçakları ve diğer ağır silah türlerinin tedarikine ilişkin planlarının kabul edilemez bir gerginlik tırmanışı olduğunu belirtti.Rus diplomat, “Batı'da hala bunu anlayan insanların olduğunu düşünüyorum, ancak her şeyi Washington, Londra ve onların Avrupa Birliği içindeki uyduları dikte ediyor” diye konuştu.‘Milley’nin sözleri gerçeği anlamaya yönelik bir adım’ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin 'Ukrayna'nın 1991 sınırları içindeki topraklarının geri dönüşünü yakın gelecekte bekleyemeyeceği' yönündeki sözlerini hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı, bunun 'Batı’nın gerçeği anlamasına yönelik bir adım olduğunu' dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html

https://sputniknews.com.tr/20230525/abd-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimine-danimarka-ve-hollandanin-onculuk-edecegini-acikladi-1071584725.html

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mark milley, abd, washington, londra, ab, rusya, ukrayna, savaş uçağı, f-16, sergey lavrov