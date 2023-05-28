https://sputniknews.com.tr/20230528/lavrov-batinin-ukraynaya-yeni-silah-tedarikini-yorumladi-kabul-edilemez-bir-tirmandirma-1071691252.html
Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya yeni silah tedarikini yorumladı: Kabul edilemez bir tırmandırma
Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya yeni silah tedarikini yorumladı: Kabul edilemez bir tırmandırma
Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin F-16 savaş uçağına varmasını 'kabul edilemez bir gerginlik tırmanışı' diye niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı, Biden... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:42+0300
2023-05-28T17:42+0300
2023-05-28T17:55+0300
ukrayna krizi
mark milley
abd
washington
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ab
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savaş uçağı
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Gazeteci Pavel Zarubin’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya modern savaş uçakları ve diğer ağır silah türlerinin tedarikine ilişkin planlarının kabul edilemez bir gerginlik tırmanışı olduğunu belirtti.Rus diplomat, “Batı'da hala bunu anlayan insanların olduğunu düşünüyorum, ancak her şeyi Washington, Londra ve onların Avrupa Birliği içindeki uyduları dikte ediyor” diye konuştu.‘Milley’nin sözleri gerçeği anlamaya yönelik bir adım’ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin 'Ukrayna'nın 1991 sınırları içindeki topraklarının geri dönüşünü yakın gelecekte bekleyemeyeceği' yönündeki sözlerini hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı, bunun 'Batı’nın gerçeği anlamasına yönelik bir adım olduğunu' dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html
https://sputniknews.com.tr/20230525/abd-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimine-danimarka-ve-hollandanin-onculuk-edecegini-acikladi-1071584725.html
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mark milley, abd, washington, londra, ab, rusya, ukrayna, savaş uçağı, f-16, sergey lavrov
Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya yeni silah tedarikini yorumladı: Kabul edilemez bir tırmandırma
17:42 28.05.2023 (güncellendi: 17:55 28.05.2023) Abone ol
Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin F-16 savaş uçağına varmasını 'kabul edilemez bir gerginlik tırmanışı' diye niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı, Biden yönetimine ABD Genelkurmay Başkanı'nın realist değerlendirmelerine kulak vermeye çağırdı.
Gazeteci Pavel Zarubin’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya modern savaş uçakları ve diğer ağır silah türlerinin tedarikine ilişkin planlarının kabul edilemez bir gerginlik tırmanışı olduğunu belirtti.
Rus diplomat, “Batı'da hala bunu anlayan insanların olduğunu düşünüyorum, ancak her şeyi Washington, Londra ve onların Avrupa Birliği içindeki uyduları dikte ediyor” diye konuştu.
‘Milley’nin sözleri gerçeği anlamaya yönelik bir adım’
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin 'Ukrayna'nın 1991 sınırları içindeki topraklarının geri dönüşünü yakın gelecekte bekleyemeyeceği' yönündeki sözlerini hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı, bunun 'Batı’nın gerçeği anlamasına yönelik bir adım olduğunu' dile getirdi:
"O (Milley), Ukrayna'nın öngörülebilir gelecekte 1991 sınırları içindeki tüm topraklarının geri dönüşünü bekleyemeyeceğini söyledi. Bu da sahadaki gerçekleri anlamaya yönelik atılmış bir adımdır."