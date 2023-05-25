https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html
Newsweek: Kiev NATO'dan F-16’ları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planlıyor
Newsweek: Kiev NATO'dan F-16’ları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planlıyor
Newsweek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin NATO'dan F-16 savaş uçakları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planladığını aktardı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:29+0300
2023-05-25T22:29+0300
2023-05-25T22:30+0300
ukrayna krizi
nato
kırım
ukrayna
f-16
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Newsweek’in askeri uzman Brynn Tannehill'e dayandırdığı habere göre Ukrayna yönetimi, Batılı müttefiklerin Kiev'e tedarik etmeyi planladığı F-16 savaş uçakları yardımıyla Kırım'a saldırmayı planlıyor,Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım’da Amerikan JASSM (havadan karaya) seyir füzeleri fırlatmak için F-16 savaş uçaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten uzman, “Ancak o an gelmeden önce pilotların eğitilmesi, pistlerin iyileştirilmesi, tedarik zincirlerinin oluşturulması gerekiyor. Buna ek olarak bazı Batılı ülkeler, F-16 stoklarının önemli bir kısmından fiilen vazgeçmeyi kabul etmeli” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/fp-kiev-f-16lari-karadenizde-tahil-gemilerine-eslik-etmek-icin-kullanmayi-planliyor-1071573325.html
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nato, kırım, ukrayna, f-16
nato, kırım, ukrayna, f-16
Newsweek: Kiev NATO'dan F-16’ları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planlıyor
22:29 25.05.2023 (güncellendi: 22:30 25.05.2023) Abone ol
Newsweek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin NATO'dan F-16 savaş uçakları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planladığını aktardı.
Newsweek’in askeri uzman Brynn Tannehill'e dayandırdığı habere göre Ukrayna yönetimi, Batılı müttefiklerin Kiev'e tedarik etmeyi planladığı F-16 savaş uçakları yardımıyla Kırım'a saldırmayı planlıyor,
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım’da Amerikan JASSM (havadan karaya) seyir füzeleri fırlatmak için F-16 savaş uçaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten uzman, “Ancak o an gelmeden önce pilotların eğitilmesi, pistlerin iyileştirilmesi, tedarik zincirlerinin oluşturulması gerekiyor. Buna ek olarak bazı Batılı ülkeler, F-16 stoklarının önemli bir kısmından fiilen vazgeçmeyi kabul etmeli” dedi.