https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html

Newsweek: Kiev NATO'dan F-16’ları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planlıyor

Newsweek: Kiev NATO'dan F-16’ları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planlıyor

Newsweek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin NATO'dan F-16 savaş uçakları aldıktan sonra Kırım'ı vurmayı planladığını aktardı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:29+0300

2023-05-25T22:29+0300

2023-05-25T22:30+0300

ukrayna krizi

nato

kırım

ukrayna

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060195089_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_c751946de5b9068b237a8ffaf56946c8.jpg

Newsweek’in askeri uzman Brynn Tannehill'e dayandırdığı habere göre Ukrayna yönetimi, Batılı müttefiklerin Kiev'e tedarik etmeyi planladığı F-16 savaş uçakları yardımıyla Kırım'a saldırmayı planlıyor,Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım’da Amerikan JASSM (havadan karaya) seyir füzeleri fırlatmak için F-16 savaş uçaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten uzman, “Ancak o an gelmeden önce pilotların eğitilmesi, pistlerin iyileştirilmesi, tedarik zincirlerinin oluşturulması gerekiyor. Buna ek olarak bazı Batılı ülkeler, F-16 stoklarının önemli bir kısmından fiilen vazgeçmeyi kabul etmeli” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/fp-kiev-f-16lari-karadenizde-tahil-gemilerine-eslik-etmek-icin-kullanmayi-planliyor-1071573325.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, kırım, ukrayna, f-16