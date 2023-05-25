https://sputniknews.com.tr/20230525/fp-kiev-f-16lari-karadenizde-tahil-gemilerine-eslik-etmek-icin-kullanmayi-planliyor-1071573325.html
FP: Kiev, F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planlıyor
FP: Kiev, F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planlıyor
Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin F-16 savaş uçaklarını Karadeniz'de tahıl anlaşması kapsamında tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi de dahil... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:02+0300
2023-05-25T18:02+0300
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Foreign Policy, (FP) Ukrayna'nın F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planladığını yazdı. Haberde "Ukraynalı ve Doğu Avrupalı yetkililer, Amerikan F-16 savaş uçaklarının kullanılmasıyla ilgili senaryolar geliştirmeye başladı. Uçakların hem hava savunma ve direkt hava desteği hem de Karadeniz'de tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi için kullanılması planlanıyor" ifadeleri yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek, "Beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok" demişti.Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin kararın gelişmelere bağlı alınacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/stoltenberg-ukraynaya-f-16-verme-karari-gelismelere-bagli-olacak-1071533958.html
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kiev, f-16, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl
kiev, f-16, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl
FP: Kiev, F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planlıyor
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Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin F-16 savaş uçaklarını Karadeniz'de tahıl anlaşması kapsamında tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi de dahil çeşitli amaçlar için kullanılmasına yönelik senaryolar hazırladığı belirtildi.
Foreign Policy, (FP) Ukrayna'nın F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planladığını yazdı. Haberde "Ukraynalı ve Doğu Avrupalı yetkililer, Amerikan F-16 savaş uçaklarının kullanılmasıyla ilgili senaryolar geliştirmeye başladı. Uçakların hem hava savunma ve direkt hava desteği hem de Karadeniz'de tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi için kullanılması planlanıyor" ifadeleri yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek, "Beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok" demişti.
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin kararın gelişmelere bağlı alınacağını söylemişti.