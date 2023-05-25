FP: Kiev, F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lig sonrası gözler yeniden Kupa'da
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Türkiye Un Sanayicileri Konfederasyonu: Makarnada dünyada ikinci, unda açık ara birinciyiz
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:04
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/fp-kiev-f-16lari-karadenizde-tahil-gemilerine-eslik-etmek-icin-kullanmayi-planliyor-1071573325.html
FP: Kiev, F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planlıyor
FP: Kiev, F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planlıyor
Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin F-16 savaş uçaklarını Karadeniz'de tahıl anlaşması kapsamında tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi de dahil... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:02+0300
2023-05-25T18:02+0300
kiev
ukrayna krizi
f-16
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071476937_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_17ed86cf0dd4650137193bb47e8c52f9.jpg
Foreign Policy, (FP) Ukrayna'nın F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planladığını yazdı. Haberde "Ukraynalı ve Doğu Avrupalı yetkililer, Amerikan F-16 savaş uçaklarının kullanılmasıyla ilgili senaryolar geliştirmeye başladı. Uçakların hem hava savunma ve direkt hava desteği hem de Karadeniz'de tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi için kullanılması planlanıyor" ifadeleri yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek, "Beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok" demişti.Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin kararın gelişmelere bağlı alınacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/stoltenberg-ukraynaya-f-16-verme-karari-gelismelere-bagli-olacak-1071533958.html
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071476937_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_09be905718f673671962277929dc3049.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kiev, f-16, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl
kiev, f-16, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl

FP: Kiev, F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planlıyor

18:02 25.05.2023
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin F-16 savaş uçaklarını Karadeniz'de tahıl anlaşması kapsamında tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi de dahil çeşitli amaçlar için kullanılmasına yönelik senaryolar hazırladığı belirtildi.
Foreign Policy, (FP) Ukrayna'nın F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planladığını yazdı. Haberde "Ukraynalı ve Doğu Avrupalı yetkililer, Amerikan F-16 savaş uçaklarının kullanılmasıyla ilgili senaryolar geliştirmeye başladı. Uçakların hem hava savunma ve direkt hava desteği hem de Karadeniz'de tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi için kullanılması planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek, "Beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok" demişti.
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin kararın gelişmelere bağlı alınacağını söylemişti.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
Ukrayna krizi
Stoltenberg: Ukrayna’ya F-16 verme kararı gelişmelere bağlı olacak
Dün, 22:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала