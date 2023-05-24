https://sputniknews.com.tr/20230524/stoltenberg-ukraynaya-f-16-verme-karari-gelismelere-bagli-olacak-1071533958.html

Stoltenberg: Ukrayna’ya F-16 verme kararı gelişmelere bağlı olacak

Stoltenberg: Ukrayna’ya F-16 verme kararı gelişmelere bağlı olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin kararın gelişmelere bağlı alınacağını söyledi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T22:27+0300

2023-05-24T22:27+0300

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ukrayna krizi

f-16

ukrayna

nato

jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada “Birkaç gün önce Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğine dair duyurular yapıldı. Bu çok önemli çünkü belli bir aşamada uçak tedarik etme seçeneği müzakere edilecek. Ama bunun nasıl ve ne zaman olacağı henüz belirlenmeli. Ardından gelişmelere ve yerdeki duruma bağlı olarak uçak tedarikine ilişkin karar alınacak” dedi.Bu konuda aşamalı olarak hareket etmeleri gerektiğini, çünkü uçak tedariki konusunun 'Ukrayna'ya uzun vadeli taahhütleri yansıttığını' dile getiren Stoltenberg, çatışma bittikten sonra NATO’nun Ukrayna ordusuna, yeni saldırıları önleme fırsatını sağlaması gerektiğini kaydetti.Stoltenberg, “Uçak tedariki, savaş sırasında yapılırsa Ukrayna ordusuna yardımcı olacak. Savaş bittikten sonra yapılırsa bu da yararlı olacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-ukrayna-ordusuna-f-16-egitimi-uzun-vadeli-bir-taahhut-1071480433.html

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