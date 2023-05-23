https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-ukrayna-ordusuna-f-16-egitimi-uzun-vadeli-bir-taahhut-1071480433.html
ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi uzun vadeli bir taahhüt
ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi uzun vadeli bir taahhüt
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:52+0300
2023-05-23T23:52+0300
2023-05-23T23:52+0300
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Ryder, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna pilotlarına F-16 eğitimi verilmesini onaylamasının perde arkasını anlattı.Nisanda yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından birçok ülkenin Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna pilotlarına F-16 uçağı eğitim izni için talepte bulunduğunu dile getiren Ryder, "O da konuyu dikkate aldı ve Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli savunma ihtiyaçları bakımından bu talebi nasıl destekleyeceğimizi görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi politika sürecine soktu" diye konuştu.Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bu talebe oy birliğiyle destek verildiğini ifade eden Ryder, G-7 zirvesinden önce Austin'in bu konuyu Biden'a ilettiğini söyledi.Ryder, eğitim sürecinin detayları üzerine çalıştıklarını ve bunun gelecek haftalarda veya aylarda başlayabileceğini belirtti.ABD'li general, eğitimlerin tamamlanması ve uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda herhangi takvim olup olmadığı sorusuna, "Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve uçakların verilmesi uzun vadeli bir taahhüttür, beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ukrayna-neden-batidan-f-16-talep-ediyor-1071477156.html
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abd, pentagon, ukrayna, f-16
abd, pentagon, ukrayna, f-16
ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi uzun vadeli bir taahhüt
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek, "Beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok" dedi.
Ryder, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna pilotlarına F-16 eğitimi verilmesini onaylamasının perde arkasını anlattı.
Nisanda yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından birçok ülkenin Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna pilotlarına F-16 uçağı eğitim izni için talepte bulunduğunu dile getiren Ryder, "O da konuyu dikkate aldı ve Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli savunma ihtiyaçları bakımından bu talebi nasıl destekleyeceğimizi görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi politika sürecine soktu" diye konuştu.
Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bu talebe oy birliğiyle destek verildiğini ifade eden Ryder, G-7 zirvesinden önce Austin'in bu konuyu Biden'a ilettiğini söyledi.
Ryder, eğitim sürecinin detayları üzerine çalıştıklarını ve bunun gelecek haftalarda veya aylarda başlayabileceğini belirtti.
ABD'li general, eğitimlerin tamamlanması ve uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda herhangi takvim olup olmadığı sorusuna, "Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve uçakların verilmesi uzun vadeli bir taahhüttür, beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok" yanıtını verdi.