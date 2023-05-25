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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/abd-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimine-danimarka-ve-hollandanin-onculuk-edecegini-acikladi-1071584725.html
ABD, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceğini açıkladı
ABD, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceğini açıkladı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceğini... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T23:33+0300
2023-05-25T23:33+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
f-16
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Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda, Ukrayna ordusunun bazı kritik kabiliyet boşluklarını konuştuklarını anlatan Austin, "Ukrayna’nın en acil ihtiyacı karada konuşlu hava savunma kabiliyetidir. Bu Temas Grubu Ukrayna’nın hava sahasını savunma kabiliyeti için sıkı çalışmaya devam edecek" dedi.Ukrayna pilotlarına F-16 savaş uçağı eğitimi verilmesi konusunun da konuşulduğunu ifade eden ABD’li Bakan, gelecek haftalarda başlayacak eğitim için oluşturulan Avrupa koalisyonuna Hollanda ve Danimarka'nın öncülük edeceğini söyledi.Austin, iki ülkenin ABD ve müttefikleri ile temas içinde bir eğitim programı geliştireceklerini aktararak, "Norveç, Belçika, Portekiz ve Polonya eğitime katkı sağlamayı teklif etti. Daha çok ülkenin bu önemli girişime katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.ABD’nin daha önce karşı çıktığı Ukrayna’ya savaş uçağı verme fikrini şimdi neden kabul ettiğine ilişkin soruya Austin, "Ukrayna hava sahası halen oldukça zor bir hava sahası. Dolayısıyla Ukrayna’nın kendini, alt yapılarını ve halkını korumasına odaklandık, hava savunma kabiliyetine o nedenle vurgu yaptık" yanıtını verdi.ABD’li Bakan, Ukrayna’ya 9 tugayı teçhizatlandıracak silah ve ekipman verdiklerini, bunun birçok Batı ordusunun kara gücünden fazla olduğunu belirterek, şimdi de Ukrayna’nın kuvvet kapasitesini artırması için F-16 eğitimi kararı verdiklerini dile getirdi.Milley: F-16 sihirli bir silah değilAynı soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise hava sahasının kontrolünün esas mesele olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna, son bir buçuk yılda hava sahasını korumanın en hızlı, en ucuz yolunun karadan hava savunma yapmak olduğunu efektif bir şekilde gösterdi" dedi.ABD’nin bu nedenle öncelikli olarak entegre, alçak irtifa, kısa menzilli, orta irtifa, orta menzilli, yüksek irtifa ve yüksek menzilli savunma sistemleri verdiğini anlatan Milley, şöyle devam etti: "F-16’ya bakacak olursak, 10 F-16’nın maliyeti 1 milyar dolar. 1 milyar dolar da bakım ve idame için harcanacağını düşünürsek 10 uçak için 2 milyar dolar harcamış olacağız. Rusya’nın 1000 tane 4’üncü ve 5’inci nesil uçağı var. Havada Rusya'ya karşı koyacak olursanız çok önemli sayıda 4’üncü ve 5’inci nesil uçağa ihtiyacınız olacak. Maliyet ve analize bakarsanız yaptığımız şey yapılabilecek en zekice şeydi."Milley ayrıca, savaşta sihirli bir silah olmadığını belirterek, "F-16 sihirli bir silah değil. Bazen bazı silahlar sihirli bir silahmış gibi etiketleniyor ama sihirli bir silah yok" şeklinde konuştu.Ukrayna’nın bugüne kadar verilen tüm silah sistemlerini etkili şekilde kullandığına işaret eden Milley, yakın zamanda F-16’ları da etkili bir şekilde kullanacaklarını söyledi. ​​​​​​​​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html
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abd, ukrayna, f-16
abd, ukrayna, f-16

ABD, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceğini açıkladı

23:33 25.05.2023
© AFP 2023 / ERWIN SCHERIAUF 16 Hollanda
F 16 Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / ERWIN SCHERIAU
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceğini duyurdu.
Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Ukrayna ordusunun bazı kritik kabiliyet boşluklarını konuştuklarını anlatan Austin, "Ukrayna’nın en acil ihtiyacı karada konuşlu hava savunma kabiliyetidir. Bu Temas Grubu Ukrayna’nın hava sahasını savunma kabiliyeti için sıkı çalışmaya devam edecek" dedi.
Ukrayna pilotlarına F-16 savaş uçağı eğitimi verilmesi konusunun da konuşulduğunu ifade eden ABD’li Bakan, gelecek haftalarda başlayacak eğitim için oluşturulan Avrupa koalisyonuna Hollanda ve Danimarka'nın öncülük edeceğini söyledi.
Austin, iki ülkenin ABD ve müttefikleri ile temas içinde bir eğitim programı geliştireceklerini aktararak, "Norveç, Belçika, Portekiz ve Polonya eğitime katkı sağlamayı teklif etti. Daha çok ülkenin bu önemli girişime katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
ABD’nin daha önce karşı çıktığı Ukrayna’ya savaş uçağı verme fikrini şimdi neden kabul ettiğine ilişkin soruya Austin, "Ukrayna hava sahası halen oldukça zor bir hava sahası. Dolayısıyla Ukrayna’nın kendini, alt yapılarını ve halkını korumasına odaklandık, hava savunma kabiliyetine o nedenle vurgu yaptık" yanıtını verdi.
ABD’li Bakan, Ukrayna’ya 9 tugayı teçhizatlandıracak silah ve ekipman verdiklerini, bunun birçok Batı ordusunun kara gücünden fazla olduğunu belirterek, şimdi de Ukrayna’nın kuvvet kapasitesini artırması için F-16 eğitimi kararı verdiklerini dile getirdi.

Milley: F-16 sihirli bir silah değil

Aynı soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise hava sahasının kontrolünün esas mesele olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna, son bir buçuk yılda hava sahasını korumanın en hızlı, en ucuz yolunun karadan hava savunma yapmak olduğunu efektif bir şekilde gösterdi" dedi.
ABD’nin bu nedenle öncelikli olarak entegre, alçak irtifa, kısa menzilli, orta irtifa, orta menzilli, yüksek irtifa ve yüksek menzilli savunma sistemleri verdiğini anlatan Milley, şöyle devam etti: "F-16’ya bakacak olursak, 10 F-16’nın maliyeti 1 milyar dolar. 1 milyar dolar da bakım ve idame için harcanacağını düşünürsek 10 uçak için 2 milyar dolar harcamış olacağız. Rusya’nın 1000 tane 4’üncü ve 5’inci nesil uçağı var. Havada Rusya'ya karşı koyacak olursanız çok önemli sayıda 4’üncü ve 5’inci nesil uçağa ihtiyacınız olacak. Maliyet ve analize bakarsanız yaptığımız şey yapılabilecek en zekice şeydi."
Milley ayrıca, savaşta sihirli bir silah olmadığını belirterek, "F-16 sihirli bir silah değil. Bazen bazı silahlar sihirli bir silahmış gibi etiketleniyor ama sihirli bir silah yok" şeklinde konuştu.
Ukrayna’nın bugüne kadar verilen tüm silah sistemlerini etkili şekilde kullandığına işaret eden Milley, yakın zamanda F-16’ları da etkili bir şekilde kullanacaklarını söyledi. ​​​​​​​​​​​​​​
A F-16V fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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