'İsrail'i Nazilerle, Anne Frank'ı Ebu Akile ile kıyaslıyor': Alman polisinden Waters'a soruşturma

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupada ilk finalist Fenerbahçe
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:04
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dertleşme
18:35
93 dk
Z RAPORU
2. tura son 3 gün: Adaylardan açıklamalar
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine son 2 gün
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Milliyetçi oylar ikinci turda sonucu değiştirebilir mi?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
28 Mayıs seçimine 2 gün kaldı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beşiktaş Rsports takımı 3. oldu!
14:06
53 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ilk kez ikinci tura gidiyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230526/israili-nazilerle-anne-franki-ebu-akile-ile-kiyasliyor-alman-polisinden-watersa-sorusturma-1071609792.html
'İsrail'i Nazilerle, Anne Frank'ı Ebu Akile ile kıyaslıyor': Alman polisinden Waters'a soruşturma
'İsrail'i Nazilerle, Anne Frank'ı Ebu Akile ile kıyaslıyor': Alman polisinden Waters'a soruşturma
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirileri ve Filistin davasına desteğine Ukrayna'ya barış çağrılarını ekleyen Roger Waters'ın Almanya konserleri... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:34+0300
2023-05-26T15:26+0300
dünya
roger waters
pink floyd
almanya
israil
anne frank
yahudi
yahudi karşıtlığı
antisemitizm
holokost
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071615944_0:297:1125:930_1920x0_80_0_0_2eb34cdb60dcdbaf1dde10ab52324f23.jpg
Eski Pink Floyd solisti Roger Waters'ın 'en geniş kitleye sahip Yahudi karşıtı' olduğu iddiasıyla engellenmek istenen ama yargı kararıyla gerçekleşen Almanya konserleri, İsrail ve Yahudi lobisi tarafından sıkı takibe alındı. Performans gereği mi, kin ve nefreti körüklemek için mi?Waters, 'This Is Not A Drill' turu kapsamında 17-18 Mayıs'ta Almanya'nın başkentindeki Mercedes-Benz Arena'da iki konser verdi. Berlinlilerin memnun kaldığı konserlerle ilgili Alman medyası ve kamuoyunda herhangi bir rahatsızlık belirtisi görülmedi. Ta ki bu hafta İsrail'in hükümeti, medyası ve lobisi dünyaca ünlü solcu müzisyeni hedef gösterene kadar. Öyle ki, Waters'a 'Berlin konserinde Nazi tarzı giyindiği gerekçesiyle kin ve nefreti körüklemek suçlamasıyla' soruşturma açıldı. Waters'ın 'The Wall'daki gibi siyah deri eldivenler eşliğinde kırmızı kol bandı takılı uzun, siyah deri ceket giydiği, kalabalığa doğru sembolik silah ateşlediği, sahneye sırayla yansıttığı pek çok isim arasında Anne Frank'a yer verdiği konserinin görüntülerini 24 Mayıs sabahı paylaşan İsrail Dışişleri Bakanlığı, şu tweeti attı:'Üstelik David Gilmour'dan daha kötü müzisyen'İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon da 24 Mayıs'ta şu tweeti attı:Anna Frank'ın olduğu yerde Ebu Akile olamaz mı?Waters'ın Berlin'de dev ekranlara yansıttığı isimler arasında, Holokost kurbanı Anna Frank'ın yanısıra geçen yıl İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını 'Basın' yazılı yelekle takip etmesine rağmen öldürülen ünlü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de vardı. Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü sonucuna ulaşmasına rağmen, İsrail, bugüne dek sorumluluğu üstlenmedi. Yoksa 'Nazileri onaylamak, yüceltmek, haklı çıkarmak için' mi?Ardından sökün eden solcu müzisyene soruşturma haberlerini bugün 26 Mayıs'ta doğrulayan Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Martin Halweg, "SS subayının giysisine benziyor" diyerek şu açıklamayı yaptı: Frankfurt'ta homurdananlarDünyanın kültür-sanat merkezlerinden Berlin'in bugüne dek Nazizm, faşizm, ırkçılık eleştirisi kapsamında Nazi atıflı kaç performansa sahne olduğunu bulmak hukukçulara kalırken, 'Duvar' (The Wall) yazarı, pazar günü Frankfurt kentinde konser verecek. Ancak Frankfurt'un bağlı olduğu Hessen eyaletinin Yahudi karşıtlığıyla mücadeleden sorumlu en üst düzey yetkilisi Uwe Becker de 'duvardaki bir diğer tuğla' (another brick in the wall) oldu: AB ve ABD'den 'tiksinme' tepkisiAvrupa ve Almanya'daki Yahudi örgütlerinin çoğunun kınadığı Waters'ın şovlarına ABD'deki Biden yönetiminin Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Temsilcisi Deborah Lipstadt'tan "Aşağılık Holokost çarpıtması" tepkisi geldi. AB Komisyonu'nun Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Koordinatörü Katharina von Schnurbein, Waters'ın konserlerden 'tiksinti duyduğunu' söyleyerek “Yeter artık. Holokost'u önemsizleştirme AB çapında suçtur" dedi. 'Benim gibileri susturmak için'Filistin'deki faaliyetleri nedeniyle 'etnik temizlik işlemekten suçlu apartheid devleti' olarak tanımladığı İsrail'e karşı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini destekleyen Waters, bir süredir hayatını 'Yahudi halkını değil, İsrail politikalarını protesto ettiğini, antisemitik olmadığını, antisemitizmi ırkçılığın tüm biçimleriyle birlikte kınadığını' anlatmakla geçiriyor.'The Wall' yazarı, Yahudi karşıtlığı suçlamalarını reddederken "İsrail, antisemitizm terimini benim gibi insanları susturmak için suistimal ediyor" vurgusunu yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/filistinli-gazeteci-ebu-akilenin-ailesi-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayette-bulundu-1061491374.html
https://sputniknews.com.tr/20221005/roger-waters-ukraynanin-oldurulecekler-listesindeyim-1061975626.html
https://sputniknews.com.tr/20230220/washingtonda-savas-makinesine-karsi-ofke-mitingi-ukraynaya-silah-vermeyin-natoyu-feshedin-1067265184.html
almanya
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071615944_0:191:1125:1035_1920x0_80_0_0_2081830abf68d5d5ccc53309cdf0b6ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
roger waters, pink floyd, almanya, israil, anne frank, yahudi, yahudi karşıtlığı, antisemitizm, holokost
roger waters, pink floyd, almanya, israil, anne frank, yahudi, yahudi karşıtlığı, antisemitizm, holokost

'İsrail'i Nazilerle, Anne Frank'ı Ebu Akile ile kıyaslıyor': Alman polisinden Waters'a soruşturma

14:34 26.05.2023 (güncellendi: 15:26 26.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Israel Foreign Ministry@IsraelMFARoger Waters'ın Berlin konserinde siyah deri eldivenler eşliğinde kırmızı kol bandı takılı uzun, siyah deri ceket giydiği, kalabalığa doğru sembolik silah ateşlediği sahne
Roger Waters'ın Berlin konserinde siyah deri eldivenler eşliğinde kırmızı kol bandı takılı uzun, siyah deri ceket giydiği, kalabalığa doğru sembolik silah ateşlediği sahne - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Israel Foreign Ministry@IsraelMFA
Abone olTelegram
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirileri ve Filistin davasına desteğine Ukrayna'ya barış çağrılarını ekleyen Roger Waters'ın Almanya konserleri hakkında İsrail'in tartışma başlatmasının ardından polis soruşturması açıldı.
Eski Pink Floyd solisti Roger Waters'ın 'en geniş kitleye sahip Yahudi karşıtı' olduğu iddiasıyla engellenmek istenen ama yargı kararıyla gerçekleşen Almanya konserleri, İsrail ve Yahudi lobisi tarafından sıkı takibe alındı.

Performans gereği mi, kin ve nefreti körüklemek için mi?

Waters, 'This Is Not A Drill' turu kapsamında 17-18 Mayıs'ta Almanya'nın başkentindeki Mercedes-Benz Arena'da iki konser verdi. Berlinlilerin memnun kaldığı konserlerle ilgili Alman medyası ve kamuoyunda herhangi bir rahatsızlık belirtisi görülmedi. Ta ki bu hafta İsrail'in hükümeti, medyası ve lobisi dünyaca ünlü solcu müzisyeni hedef gösterene kadar. Öyle ki, Waters'a 'Berlin konserinde Nazi tarzı giyindiği gerekçesiyle kin ve nefreti körüklemek suçlamasıyla' soruşturma açıldı.
Waters'ın 'The Wall'daki gibi siyah deri eldivenler eşliğinde kırmızı kol bandı takılı uzun, siyah deri ceket giydiği, kalabalığa doğru sembolik silah ateşlediği, sahneye sırayla yansıttığı pek çok isim arasında Anne Frank'a yer verdiği konserinin görüntülerini 24 Mayıs sabahı paylaşan İsrail Dışişleri Bakanlığı, şu tweeti attı:
"Akşamı Berlin'de (evet, Berlin) Anne Frank ile Holokost'ta öldürülen 6 milyon Yahudi'nin hatırasını kirletmekle geçiren Roger Waters hariç, herkese günaydın."

'Üstelik David Gilmour'dan daha kötü müzisyen'

İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon da 24 Mayıs'ta şu tweeti attı:

"Berlin konserinde, Roger Waters, Anne Frank'ı aktif çatışma bölgesinde vurulan bir gazeteci olan Şirin Ebu Akile ile kıyasladı. Waters, İsrail'i Nazilerle kıyaslamaya çalışıyor. O utanç verici şekilde zamanımızın en büyük Yahudi düşmanlarından biri. Ve David Gilmour'dan daha kötü bir müzisyen."

Anna Frank'ın olduğu yerde Ebu Akile olamaz mı?

Waters'ın Berlin'de dev ekranlara yansıttığı isimler arasında, Holokost kurbanı Anna Frank'ın yanısıra geçen yıl İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını 'Basın' yazılı yelekle takip etmesine rağmen öldürülen ünlü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de vardı. Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü sonucuna ulaşmasına rağmen, İsrail, bugüne dek sorumluluğu üstlenmedi.
Şirin Ebu Akile - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
DÜNYA
Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu
22 Eylül 2022, 01:30

Yoksa 'Nazileri onaylamak, yüceltmek, haklı çıkarmak için' mi?

Ardından sökün eden solcu müzisyene soruşturma haberlerini bugün 26 Mayıs'ta doğrulayan Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Martin Halweg, "SS subayının giysisine benziyor" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Sahnede giyilen giysilerin bağlamı, Nazi rejiminin şiddet içeren, keyfi yönetimini onaylamak, yüceltmek veya haklı çıkarmak için kullanılma kapasitesiyle mağdurların onurunu zedeleyerek toplum huzurunu bozabileceğinden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik şüphesi üzerinden soruşturuyoruz."

Frankfurt'ta homurdananlar

Dünyanın kültür-sanat merkezlerinden Berlin'in bugüne dek Nazizm, faşizm, ırkçılık eleştirisi kapsamında Nazi atıflı kaç performansa sahne olduğunu bulmak hukukçulara kalırken, 'Duvar' (The Wall) yazarı, pazar günü Frankfurt kentinde konser verecek. Ancak Frankfurt'un bağlı olduğu Hessen eyaletinin Yahudi karşıtlığıyla mücadeleden sorumlu en üst düzey yetkilisi Uwe Becker de 'duvardaki bir diğer tuğla' (another brick in the wall) oldu:

"Waters, gösterileriyle İsrail'e karşı nefret ve kışkırtmayı teşvik ediyor."

AB ve ABD'den 'tiksinme' tepkisi

Avrupa ve Almanya'daki Yahudi örgütlerinin çoğunun kınadığı Waters'ın şovlarına ABD'deki Biden yönetiminin Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Temsilcisi Deborah Lipstadt'tan "Aşağılık Holokost çarpıtması" tepkisi geldi.
AB Komisyonu'nun Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Koordinatörü Katharina von Schnurbein, Waters'ın konserlerden 'tiksinti duyduğunu' söyleyerek “Yeter artık. Holokost'u önemsizleştirme AB çapında suçtur" dedi.
Roger Waters - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
Ukrayna krizi
Roger Waters: Ukrayna'nın öldürülecekler listesindeyim
5 Ekim 2022, 10:02

'Benim gibileri susturmak için'

Filistin'deki faaliyetleri nedeniyle 'etnik temizlik işlemekten suçlu apartheid devleti' olarak tanımladığı İsrail'e karşı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini destekleyen Waters, bir süredir hayatını 'Yahudi halkını değil, İsrail politikalarını protesto ettiğini, antisemitik olmadığını, antisemitizmi ırkçılığın tüm biçimleriyle birlikte kınadığını' anlatmakla geçiriyor.
ABD başkenti Washington DC'de Savaş Makinesine Karşı Öfke mitinginde konuşan Tulsi Gabbard - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
Ukrayna krizi
Washington'da 'Savaş Makinesine Karşı Öfke' mitingi: Ukrayna'ya silah vermeyin, NATO'yu feshedin
20 Şubat, 14:18
'The Wall' yazarı, Yahudi karşıtlığı suçlamalarını reddederken "İsrail, antisemitizm terimini benim gibi insanları susturmak için suistimal ediyor" vurgusunu yapıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала