https://sputniknews.com.tr/20230526/israili-nazilerle-anne-franki-ebu-akile-ile-kiyasliyor-alman-polisinden-watersa-sorusturma-1071609792.html
'İsrail'i Nazilerle, Anne Frank'ı Ebu Akile ile kıyaslıyor': Alman polisinden Waters'a soruşturma
'İsrail'i Nazilerle, Anne Frank'ı Ebu Akile ile kıyaslıyor': Alman polisinden Waters'a soruşturma
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirileri ve Filistin davasına desteğine Ukrayna'ya barış çağrılarını ekleyen Roger Waters'ın Almanya konserleri... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:34+0300
2023-05-26T14:34+0300
2023-05-26T15:26+0300
dünya
roger waters
pink floyd
almanya
israil
anne frank
yahudi
yahudi karşıtlığı
antisemitizm
holokost
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Eski Pink Floyd solisti Roger Waters'ın 'en geniş kitleye sahip Yahudi karşıtı' olduğu iddiasıyla engellenmek istenen ama yargı kararıyla gerçekleşen Almanya konserleri, İsrail ve Yahudi lobisi tarafından sıkı takibe alındı. Performans gereği mi, kin ve nefreti körüklemek için mi?Waters, 'This Is Not A Drill' turu kapsamında 17-18 Mayıs'ta Almanya'nın başkentindeki Mercedes-Benz Arena'da iki konser verdi. Berlinlilerin memnun kaldığı konserlerle ilgili Alman medyası ve kamuoyunda herhangi bir rahatsızlık belirtisi görülmedi. Ta ki bu hafta İsrail'in hükümeti, medyası ve lobisi dünyaca ünlü solcu müzisyeni hedef gösterene kadar. Öyle ki, Waters'a 'Berlin konserinde Nazi tarzı giyindiği gerekçesiyle kin ve nefreti körüklemek suçlamasıyla' soruşturma açıldı. Waters'ın 'The Wall'daki gibi siyah deri eldivenler eşliğinde kırmızı kol bandı takılı uzun, siyah deri ceket giydiği, kalabalığa doğru sembolik silah ateşlediği, sahneye sırayla yansıttığı pek çok isim arasında Anne Frank'a yer verdiği konserinin görüntülerini 24 Mayıs sabahı paylaşan İsrail Dışişleri Bakanlığı, şu tweeti attı:'Üstelik David Gilmour'dan daha kötü müzisyen'İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon da 24 Mayıs'ta şu tweeti attı:Anna Frank'ın olduğu yerde Ebu Akile olamaz mı?Waters'ın Berlin'de dev ekranlara yansıttığı isimler arasında, Holokost kurbanı Anna Frank'ın yanısıra geçen yıl İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını 'Basın' yazılı yelekle takip etmesine rağmen öldürülen ünlü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de vardı. Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü sonucuna ulaşmasına rağmen, İsrail, bugüne dek sorumluluğu üstlenmedi. Yoksa 'Nazileri onaylamak, yüceltmek, haklı çıkarmak için' mi?Ardından sökün eden solcu müzisyene soruşturma haberlerini bugün 26 Mayıs'ta doğrulayan Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Martin Halweg, "SS subayının giysisine benziyor" diyerek şu açıklamayı yaptı: Frankfurt'ta homurdananlarDünyanın kültür-sanat merkezlerinden Berlin'in bugüne dek Nazizm, faşizm, ırkçılık eleştirisi kapsamında Nazi atıflı kaç performansa sahne olduğunu bulmak hukukçulara kalırken, 'Duvar' (The Wall) yazarı, pazar günü Frankfurt kentinde konser verecek. Ancak Frankfurt'un bağlı olduğu Hessen eyaletinin Yahudi karşıtlığıyla mücadeleden sorumlu en üst düzey yetkilisi Uwe Becker de 'duvardaki bir diğer tuğla' (another brick in the wall) oldu: AB ve ABD'den 'tiksinme' tepkisiAvrupa ve Almanya'daki Yahudi örgütlerinin çoğunun kınadığı Waters'ın şovlarına ABD'deki Biden yönetiminin Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Temsilcisi Deborah Lipstadt'tan "Aşağılık Holokost çarpıtması" tepkisi geldi. AB Komisyonu'nun Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Koordinatörü Katharina von Schnurbein, Waters'ın konserlerden 'tiksinti duyduğunu' söyleyerek “Yeter artık. Holokost'u önemsizleştirme AB çapında suçtur" dedi. 'Benim gibileri susturmak için'Filistin'deki faaliyetleri nedeniyle 'etnik temizlik işlemekten suçlu apartheid devleti' olarak tanımladığı İsrail'e karşı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini destekleyen Waters, bir süredir hayatını 'Yahudi halkını değil, İsrail politikalarını protesto ettiğini, antisemitik olmadığını, antisemitizmi ırkçılığın tüm biçimleriyle birlikte kınadığını' anlatmakla geçiriyor.'The Wall' yazarı, Yahudi karşıtlığı suçlamalarını reddederken "İsrail, antisemitizm terimini benim gibi insanları susturmak için suistimal ediyor" vurgusunu yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/filistinli-gazeteci-ebu-akilenin-ailesi-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayette-bulundu-1061491374.html
https://sputniknews.com.tr/20221005/roger-waters-ukraynanin-oldurulecekler-listesindeyim-1061975626.html
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roger waters, pink floyd, almanya, israil, anne frank, yahudi, yahudi karşıtlığı, antisemitizm, holokost
roger waters, pink floyd, almanya, israil, anne frank, yahudi, yahudi karşıtlığı, antisemitizm, holokost
'İsrail'i Nazilerle, Anne Frank'ı Ebu Akile ile kıyaslıyor': Alman polisinden Waters'a soruşturma
14:34 26.05.2023 (güncellendi: 15:26 26.05.2023) Abone ol
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirileri ve Filistin davasına desteğine Ukrayna'ya barış çağrılarını ekleyen Roger Waters'ın Almanya konserleri hakkında İsrail'in tartışma başlatmasının ardından polis soruşturması açıldı.
Eski Pink Floyd solisti Roger Waters'ın 'en geniş kitleye sahip Yahudi karşıtı' olduğu iddiasıyla engellenmek istenen ama yargı kararıyla gerçekleşen Almanya konserleri, İsrail ve Yahudi lobisi tarafından sıkı takibe alındı.
Performans gereği mi, kin ve nefreti körüklemek için mi?
Waters, 'This Is Not A Drill' turu kapsamında 17-18 Mayıs'ta Almanya'nın başkentindeki Mercedes-Benz Arena'da iki konser verdi. Berlinlilerin memnun kaldığı konserlerle ilgili Alman medyası ve kamuoyunda herhangi bir rahatsızlık belirtisi görülmedi. Ta ki bu hafta İsrail'in hükümeti, medyası ve lobisi dünyaca ünlü solcu müzisyeni hedef gösterene kadar. Öyle ki, Waters'a 'Berlin konserinde Nazi tarzı giyindiği gerekçesiyle kin ve nefreti körüklemek suçlamasıyla' soruşturma açıldı.
Waters'ın 'The Wall'daki gibi siyah deri eldivenler eşliğinde kırmızı kol bandı takılı uzun, siyah deri ceket giydiği, kalabalığa doğru sembolik silah ateşlediği, sahneye sırayla yansıttığı pek çok isim arasında Anne Frank'a yer verdiği konserinin görüntülerini 24 Mayıs sabahı paylaşan İsrail Dışişleri Bakanlığı, şu tweeti attı:
"Akşamı Berlin'de (evet, Berlin) Anne Frank ile Holokost'ta öldürülen 6 milyon Yahudi'nin hatırasını kirletmekle geçiren Roger Waters hariç, herkese günaydın."
'Üstelik David Gilmour'dan daha kötü müzisyen'
İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon da 24 Mayıs'ta şu tweeti attı:
"Berlin konserinde, Roger Waters, Anne Frank'ı aktif çatışma bölgesinde vurulan bir gazeteci olan Şirin Ebu Akile ile kıyasladı. Waters, İsrail'i Nazilerle kıyaslamaya çalışıyor. O utanç verici şekilde zamanımızın en büyük Yahudi düşmanlarından biri. Ve David Gilmour'dan daha kötü bir müzisyen."
Anna Frank'ın olduğu yerde Ebu Akile olamaz mı?
Waters'ın Berlin'de dev ekranlara yansıttığı isimler arasında, Holokost kurbanı Anna Frank'ın yanısıra geçen yıl İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını 'Basın' yazılı yelekle takip etmesine rağmen öldürülen ünlü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de vardı. Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü sonucuna ulaşmasına rağmen, İsrail, bugüne dek sorumluluğu üstlenmedi.
Yoksa 'Nazileri onaylamak, yüceltmek, haklı çıkarmak için' mi?
Ardından sökün eden solcu müzisyene soruşturma haberlerini bugün 26 Mayıs'ta doğrulayan Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Martin Halweg, "SS subayının giysisine benziyor" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"Sahnede giyilen giysilerin bağlamı, Nazi rejiminin şiddet içeren, keyfi yönetimini onaylamak, yüceltmek veya haklı çıkarmak için kullanılma kapasitesiyle mağdurların onurunu zedeleyerek toplum huzurunu bozabileceğinden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik şüphesi üzerinden soruşturuyoruz."
Frankfurt'ta homurdananlar
Dünyanın kültür-sanat merkezlerinden Berlin'in bugüne dek Nazizm, faşizm, ırkçılık eleştirisi kapsamında Nazi atıflı kaç performansa sahne olduğunu bulmak hukukçulara kalırken, 'Duvar' (The Wall) yazarı, pazar günü Frankfurt kentinde konser verecek. Ancak Frankfurt'un bağlı olduğu Hessen eyaletinin Yahudi karşıtlığıyla mücadeleden sorumlu en üst düzey yetkilisi Uwe Becker de 'duvardaki bir diğer tuğla' (another brick in the wall) oldu:
"Waters, gösterileriyle İsrail'e karşı nefret ve kışkırtmayı teşvik ediyor."
AB ve ABD'den 'tiksinme' tepkisi
Avrupa ve Almanya'daki Yahudi örgütlerinin çoğunun kınadığı Waters'ın şovlarına ABD'deki Biden yönetiminin Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Temsilcisi Deborah Lipstadt'tan "Aşağılık Holokost çarpıtması" tepkisi geldi.
AB Komisyonu'nun Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele Koordinatörü Katharina von Schnurbein, Waters'ın konserlerden 'tiksinti duyduğunu' söyleyerek “Yeter artık. Holokost'u önemsizleştirme AB çapında suçtur" dedi.
'Benim gibileri susturmak için'
Filistin'deki faaliyetleri nedeniyle 'etnik temizlik işlemekten suçlu apartheid devleti' olarak tanımladığı İsrail'e karşı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini destekleyen Waters, bir süredir hayatını 'Yahudi halkını değil, İsrail politikalarını protesto ettiğini, antisemitik olmadığını, antisemitizmi ırkçılığın tüm biçimleriyle birlikte kınadığını' anlatmakla geçiriyor.
'The Wall' yazarı, Yahudi karşıtlığı suçlamalarını reddederken "İsrail, antisemitizm terimini benim gibi insanları susturmak için suistimal ediyor" vurgusunu yapıyor.