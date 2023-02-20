https://sputniknews.com.tr/20230220/washingtonda-savas-makinesine-karsi-ofke-mitingi-ukraynaya-silah-vermeyin-natoyu-feshedin-1067265184.html

Washington'da 'Savaş Makinesine Karşı Öfke' mitingi: Ukrayna'ya silah vermeyin, NATO'yu feshedin

Washington'da 'Savaş Makinesine Karşı Öfke' mitingi: Ukrayna'ya silah vermeyin, NATO'yu feshedin

ABD'deki savaş karşıtı protestolar geleneğinin son halkası, başkent Washington DC'de düzenlenen 'Savaş Makinesine Karşı Öfke' mitingi oldu. Ukrayna'ya silah... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T14:18+0300

2023-02-20T14:18+0300

2023-02-20T15:27+0300

ukrayna krizi

savaş karşıtlığı

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Dün Lincoln Anıtı önünde düzenlenen savaş karşıtı mitinge bazısı Rusya bayrağı taşıyan aktivistler, gazeteciler, siyasiler, kimi eski Dışişleri sözcüleri dahil birkaç bin kişi katıldı. Mitingde ABD başkanlık seçimlerinde aday adayı olmuş eski senatörler Ron Paul, Dennis Kucinich, eski milletvekili Tulsi Gabbard dahil çok sayıda kişi konuşmalar yaptı. Komedyen ve popüler podcast sunucusu Jimmy Dore, ABD'de barış için seslerini yükseltmeyenlere şöyle sitem etti:"Buradaki bazı konuşmacılar gerekçesiyle bu barış mitingine, bu savaş karşıtı mitinge gelmeyen bazı insanlar tanıyorum. 'Hey, bir nükleer savaşı durdurmak istiyorum, ama o insanlarla değil' demeye getiriyorlar. Bugün buraya gelmeyenlerin zaten asla öyle bir niyetleri yok. Konuşmacılardan biri olmasa, hava durumu olurdu. Hayatta kalmaktan daha önemli işleri olduğundan. Bütün gün evde bunu yayımlamayan CNN'i izleyecekler."Organizasyonun başını liberteryen hareket çektiğinden ve konuşmacılar arasında toplumsal meselelerde muhafazakar görüşlere sahip isimler olduğundan, miting, ABD solu tarafından rağbet görmedi, hatta eleştirildi. Konuşmacılar ise savaş karşıtı hareket için birlik çağrısında bulundu.Irak savaşına sıkı muhalefetiyle öne çıkan ve Demokrat Parti'den iki kez başkan aday adayı olan Kucinich, yaptığı konuşmada, şu vurguları yaptı:"Eskiden ulusumuz çelik, araba ve gemi üretiminde dünyaya öncülük ederdi. Artık, savunma ile hücumu birbirine karıştırıp, düşman edinme konusunda dünyaya öncülük ediyoruz. Kendimizi tepeden tırnağa silahlandırıyor, savaşı teşvik etmek yoluyla saldırgan bir imparatorluğu ilerletmek için trilyonlarca dolar harcıyoruz. Ama sevgili dostlarım, savaşlar evimizin kapısına geldi.”(Ödüllü ve saygın araştırmacı gazeteci Seymour Hersh'in Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına sabotajı ABD ile Norveç'in düzenlediğine dair haberine atıfla) "Kuzey Akım boru hattını havaya uçururken, bu hükümet, yasadışı ve anayasaya aykırı yöntemler kullanarak Avrupa'da milyonlarca insanı kışın korumak için gerekli enerji kaynaklarını yok etti ve ardından Avrupa'ya 6 kat fiyatına enerji satarak yasadışı eylemlerinden kâr elde etti.""Her birinizin ne yaptığınızı biliyoruz… Kongre, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bir sonraki seçimde Amerikan halkı size hesap sorana kadar durmayacağız.""ABD hükümetinin en büyük yeteneği, medyayı alt üst etmek için yanlış bilgi ve dezenformasyon yaymak ve onu halkımız arasında korku ve nefreti kışkırtmak için bir araç olarak kötüye kullanmak, çapraz siyasi oyunlarla içerde partizan bölünmeler yaratmak ve demokrasinin özüne saygısızlık eden yalanlar, aldatmacalar, sahte bayrak operasyonları ve provokasyonlar yoluyla yurtdışında kadim nefretleri körüklemektir."Askerlikten gelen eski Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, 2020'de başkan aday adayı olmasına neyin sebep olduğunu hatırlatarak "Başka hiçbir aday... bu yeni Soğuk Savaş ve nükleer silahlanma yarışının sonunda nereye varacağına dair... tehlikeler hakkında konuşmaya istekli değildi" dedi.ABD'nin askeri müdahalelerine karşı çıkan ve 2019'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen Gabbard şöyle devam etti:"İşte buradayız. İki yıl gibi kısa bir süre sonra, o zaman uyardığım şey şimdi bir gerçek. Şu anda Rusya'ya karşı yürüttüğümüz bu vekalet savaşı her an ABD/NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşebilir. Biraz sağduyu sahibi olan herkes, Soğuk Savaş'ın her an nükleer silahlı bir ülkeye karşı sıcak bir savaşa dönüşebileceğini bilir.""Ve işte tüm bunlar içinde en çılgını: Televizyonda konuşan bilirkişilerimiz var, politikacılarımız var, burada ABD'de ve dünyanın her yerinde çok güçlü insanlar var ve asık suratla 'nasıl savaşıp kazanacağız' diye konuşuyorlar. Sanki böyle bir savaş kazanılabilirmiş gibi. Kazanılamaz.""Kasıtlı ya da kazara, böyle bir savaşın tek bir sonucu vardır ve o da nükleer holokosttur (soykırım)."Geçmişte Yeşil Parti'nin başkan adayı olan Dr. Jill Stein, konuşmasında "Ukrayna'daki savaşı desteklemek için harcadığımız 100 milyar dolar bile bir dizi iç sorunu hafifletmeye yardımcı olabilir" mesajı vererek 'Pentagon'un muazzam bütçesinin kısılması' çağrısında bulundu:"Bu öldürücü askeri harcamalar, burada içerde umutsuzca ihtiyaç duyulan kaynakları tüketiyor: Her yıl sağlık sigortası olmadığı için ölen 70 bin kişi; her gece sokakta yatan yarım milyon evsiz, üniversite harçlarını ödeme bataklığında debelenen 33 milyon kişi, sağlık harcaması borçlarıyla cebelleşen 100 milyon kişi, 22 milyon yoksul çocuk ve daha nicesi var."Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülü denebilecek başkan adaylığı maceraları olan Ron Paul, kürsüye geldiğinde liberteryen hareketin simge ismi olarak alkışlarla karşılandı. "Savaşları durdurmanın en basit yolu, Fed'i bitirmek ve halk bu yönde oy vermedikçe insanları savaşa göndermemektir" diyen Paul, şunları söyledi:“Parayı basamıyorsanız, paranın değerini düşürerek, halkın servetini çalarak, orta sınıfı ve yoksulları umutsuzluğa düşürerek vergi toplayamazsınız, çünkü bunun bedelini asıl ödeyen odur.""Halk neden savaşa gidiyor? Savaşmanız gerektiğini düşünüyorsanız, bir oylama yapın ve 18 ile 24 yaş arasındaki insanların oy kullandığından emin olun. Savaın cezasını en çok çeken grup budur."Mitinge katılan Senato'daki eski danışmanlardan, yazar, aktris ve The Kim Iversen Show'un yapımcısı Tara Reade, Sputnik'e şunları söyledi:“Özünde Afganistan'dan Ukrayna'ya kaymış olduk ve bunun durdurulması gerekiyor. Çok fazla insan ölüyor. Düşman, askeri-sanayi kompleksi ve çok yozlaşmış bir rejim olan Biden rejimidir" dedi. Reade, Biden'ı 1993 yılında Senato'da danışmanken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamış, Biden yönetimi suçlamayı reddetmişti. Ancak mitingde Reade, Kongre'nin açacağı olası bir soruşturmada yeminli ifade vermeye istekli olduğunu belirtti.LSD'ye atıfla "Nükleer değil, asit atın" pankartı taşıyan Liberteryen Parti'nin Pensilvanya kolundan bir protestocu, Sputnik'e şöyle konuştu:"Nükleer savaştan kaçınmak için buradayım. ABD'nin herhangi bir savaşa karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Finanse etmemeliyiz, yardım etmemeliyiz, işgal etmemeliyiz, müdahil olmamalıyız. Bence nükleer savaşa çok yakınız. Barışçı çözüme ulaşmanın yolunu bulamasak bile dikkatli olmalıyız.”Emekli ABD Ordusu albayı ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mary Ann Wright da Sputnik'e şunları söyledi: "Milyonlarca insan yaralandı, öldü, evleri yıkıldı, mülteci oldu. İster Irak ister Ukrayna'da olsun, bu yanlış. Bu yüzden buradayım, bunun yanlış olduğunu söylemek ve Amerikan halkından Kongre üyelerine 'artık silah yok, müzakere yapın' demeleri için baskı yapmaya devam etmelerini istemek amacıyla."Konuşmalar, eski Pink Floyd solisti Roger Waters'ın video mesajıyla sona erdi.Etkinliğe katılanlar içinden bir grup, Ukrayna'yı fonlamayı durdurmak, Rusya ile barış müzakeresi yapmak ve NATO'yu dağıtmak dahil 10 talepten oluşan bir listeyi Biden'a iletmek için Beyaz Saray'a yürüdü.Ukrayna yanlısı 5 kişilik küçük bir grup da ellerinde Ukrayna bayrakları ve 'Rus işgaline öfke' yazılı pankartlarla mitingde boy gösterdi. Ancak taraflar arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

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