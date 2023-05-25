https://sputniknews.com.tr/20230525/umit-ozdag-sana-soz-13-milyon-siginmaci-ve-kacak-vatanlarina-gidecek-1071567859.html
Ümit Özdağ: Sana söz, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek
Ümit Özdağ: Sana söz, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek
İkinci tur seçimleri için Millet İttifakı'nın destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sana söz.13 milyon sığınmacı ve kaçak... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T15:58+0300
2023-05-25T15:58+0300
2023-05-25T16:23+0300
ümit özdağ
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
ikinci tur
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
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Kısa bir süre önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan "Suriyeli sığınmacı" yorumu geldi. Özdağ, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Türkiye'deki sığınmacıları kendi vatanlarına göndereceklerini belirten Özdağ, "Sana söz.13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını 3 milyon 381 bin olarak açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1071550134.html
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türkiye'de suriyeli sayısı, kaç milyon suriyeli var, özdağ sığınmacı açıklaması
türkiye'de suriyeli sayısı, kaç milyon suriyeli var, özdağ sığınmacı açıklaması
Ümit Özdağ: Sana söz, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek
15:58 25.05.2023 (güncellendi: 16:23 25.05.2023) Abone ol
İkinci tur seçimleri için Millet İttifakı'nın destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sana söz.13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" paylaşımında bulundu.
Kısa bir süre önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan "Suriyeli sığınmacı" yorumu geldi. Özdağ, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye'deki sığınmacıları kendi vatanlarına göndereceklerini belirten Özdağ, "Sana söz.13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını 3 milyon 381 bin olarak açıklamıştı.