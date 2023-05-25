https://sputniknews.com.tr/20230525/umit-ozdag-sana-soz-13-milyon-siginmaci-ve-kacak-vatanlarina-gidecek-1071567859.html

Ümit Özdağ: Sana söz, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek

Ümit Özdağ: Sana söz, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek

İkinci tur seçimleri için Millet İttifakı'nın destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sana söz.13 milyon sığınmacı ve kaçak... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:58+0300

2023-05-25T15:58+0300

2023-05-25T16:23+0300

ümit özdağ

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

millet ittifakı

ikinci tur

suriyeli

suriyeli sığınmacılar

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Kısa bir süre önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan "Suriyeli sığınmacı" yorumu geldi. Özdağ, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Türkiye'deki sığınmacıları kendi vatanlarına göndereceklerini belirten Özdağ, "Sana söz.13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını 3 milyon 381 bin olarak açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1071550134.html

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türkiye'de suriyeli sayısı, kaç milyon suriyeli var, özdağ sığınmacı açıklaması