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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Ümit Özdağ: Seçimin ikinci turunda Zafer Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Ümit Özdağ: Seçimin ikinci turunda Zafer Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Özdağ açıklamasında... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T11:26+0300
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2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
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Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.Görüşme sonrası açıklama yapan Özdağ, seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.Özdağ konuşmasında şunları söyledi:CHP ile Zafer Partisi arasında protokol imzalandıİki parti arasında protokol de imzalandı. Protokol metninde temel ilkeler şu şekilde belirtildi:
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ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı
ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı

Ümit Özdağ: Seçimin ikinci turunda Zafer Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

11:26 24.05.2023 (güncellendi: 11:44 24.05.2023)
© AACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Özdağ açıklamasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Özdağ, seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
Özdağ konuşmasında şunları söyledi:
Türkiye'nin en önemli sorunu ülkemizdeki 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır.
Kurtulmuş bizi ziyaret etti, destek istedi. sığınmacı konusunu sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, çok net biçimde sığınmacıların vatanlarına gönderilmesini savundu.
Kılıçdaroğlu ile fikir birliğine vardık, Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Abdulkadir Selvi: Kemal Bey’e PKK desteği gerçek videoda
09:41

CHP ile Zafer Partisi arasında protokol imzalandı

İki parti arasında protokol de imzalandı. Protokol metninde temel ilkeler şu şekilde belirtildi:
"1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. 2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır. 3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. 4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. 5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. 6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır."
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