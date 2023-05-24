Abdulkadir Selvi: Kemal Bey’e PKK desteği gerçek videoda

"Bildikleri en iyi iş algı operasyonu yapmak. Ama bu kez çuvalladılar. Kendi elleriyle PKK’nın Kılıçdaroğlu’na verdiği desteğe ilişkin videoyu hatırlattılar. Milletin hafızasının canlanmasına yol açtılar. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sayesinde, videoyu seyretmeyenler dahi seyretme ihtiyacı hissedecek. Belli ki “Bu millet Kandil’in desteklediği Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmaz” sözüm içlerine oturmuş. Belli ki milletimizin, “PKK ile kol kola yürüyen, Kandil’deki terör baronlarının desteklediği adaya oy vermem” diye sandığa gitmesi Kılıçdaroğlu’nun kimyasını bozmuş. Belli ki Tuzla’da pazar yeri ziyareti sırasında “PKK dışarı” sloganları ile kovulması, Ekrem İmamoğlu’nun karizmasını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PKK’lılar bunlara videolarla destek verdiler” cümlesinde yer alan, “Ama montaj, ama şu ama bu” ifadesi üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışıyorlar. Madem PKK’nın desteği o kadar zararlıydı... O zaman neden çıkıp en başta “Ey Kandil, ey PKK yöneticileri, ben demokratik bir mücadele veriyorum. Siz eli kanlı katillersiniz. Sizin desteğinize ihtiyacım yok” demediniz? HDP’nin peşine takılıp Irak-Suriye tezkeresine hayır oyu kullandınız. Peki Kemal Bey, siz HDP ile el sıkıştıktan sonra PKK elebaşılarından Duran Kalkan, mağaradan çektiği videoda “Her türlü desteği vereceğiz” derken niye itiraz etmediniz? O video montaj mıydı?"