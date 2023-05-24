https://sputniknews.com.tr/20230524/abdulkadir-selvi-kemal-beye-pkk-destegi-gercek-videoda-1071488059.html
Abdulkadir Selvi: Kemal Bey’e PKK desteği gerçek videoda
Abdulkadir Selvi: Kemal Bey’e PKK desteği gerçek videoda
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Madem PKK’nın desteği o kadar zararlıydı. O zaman neden çıkıp en başta 'Ey Kandil, ey PKK yöneticileri, ben... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T09:41+0300
2023-05-24T09:41+0300
2023-05-24T09:41+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir soruma verdiği cevap üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu algı operasyonuna soyundular" diyerek başladığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu algı operasyonu yapmakla suçladı ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230523/erdogan-turk-dunyasina-bakisimizi-yakindan-bilen-sinan-beyin-karari-hayirli-olsun-1071463179.html
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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı
türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı
Abdulkadir Selvi: Kemal Bey’e PKK desteği gerçek videoda
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Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Madem PKK’nın desteği o kadar zararlıydı. O zaman neden çıkıp en başta 'Ey Kandil, ey PKK yöneticileri, ben demokratik bir mücadele veriyorum. Siz eli kanlı katillersiniz. Sizin desteğinize ihtiyacım yok' demediniz? HDP’nin peşine takılıp Irak-Suriye tezkeresine hayır oyu kullandınız" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir soruma verdiği cevap üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu algı operasyonuna soyundular
" diyerek başladığı köşe yazısında
Kılıçdaroğlu'nu algı operasyonu yapmakla suçladı ve şunları ekledi:
"Bildikleri en iyi iş algı operasyonu yapmak. Ama bu kez çuvalladılar. Kendi elleriyle PKK’nın Kılıçdaroğlu’na verdiği desteğe ilişkin videoyu hatırlattılar. Milletin hafızasının canlanmasına yol açtılar. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sayesinde, videoyu seyretmeyenler dahi seyretme ihtiyacı hissedecek. Belli ki “Bu millet Kandil’in desteklediği Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmaz” sözüm içlerine oturmuş. Belli ki milletimizin, “PKK ile kol kola yürüyen, Kandil’deki terör baronlarının desteklediği adaya oy vermem” diye sandığa gitmesi Kılıçdaroğlu’nun kimyasını bozmuş. Belli ki Tuzla’da pazar yeri ziyareti sırasında “PKK dışarı” sloganları ile kovulması, Ekrem İmamoğlu’nun karizmasını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PKK’lılar bunlara videolarla destek verdiler” cümlesinde yer alan, “Ama montaj, ama şu ama bu” ifadesi üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışıyorlar. Madem PKK’nın desteği o kadar zararlıydı... O zaman neden çıkıp en başta “Ey Kandil, ey PKK yöneticileri, ben demokratik bir mücadele veriyorum. Siz eli kanlı katillersiniz. Sizin desteğinize ihtiyacım yok” demediniz? HDP’nin peşine takılıp Irak-Suriye tezkeresine hayır oyu kullandınız. Peki Kemal Bey, siz HDP ile el sıkıştıktan sonra PKK elebaşılarından Duran Kalkan, mağaradan çektiği videoda “Her türlü desteği vereceğiz” derken niye itiraz etmediniz? O video montaj mıydı?"