Erdoğan: Türk dünyasına bakışımızı yakından bilen Sinan Bey'in kararı hayırlı olsun

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten beraberiz. Sivasımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hattımızın kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. Bugün bize farklı bir gurur yaşattınız. Yalnız olmadığımızı bize tekrar gösterdiniz. Bugün gördük ki, Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil kavuşmanın şehri Sivas ile gurur duyuyoruz."