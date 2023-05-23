https://sputniknews.com.tr/20230523/erdogan-turk-dunyasina-bakisimizi-yakindan-bilen-sinan-beyin-karari-hayirli-olsun-1071463179.html
Erdoğan: Türk dünyasına bakışımızı yakından bilen Sinan Bey'in kararı hayırlı olsun
Erdoğan: Türk dünyasına bakışımızı yakından bilen Sinan Bey'in kararı hayırlı olsun
Sivas Halk Buluşması programında kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk dünyasına bakışımızı, terörle mücadelemizi yakından bilen Sinan Bey'in... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T18:49+0300
2023-05-23T18:49+0300
2023-05-23T18:55+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
sivas
seçim
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Sivas'ta konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapan Sinan Oğan ile ilgili "Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayine kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. Sinan Oğan Bey'in destek kararını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:
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recep tayyip erdoğan, sivas, seçim
recep tayyip erdoğan, sivas, seçim
Erdoğan: Türk dünyasına bakışımızı yakından bilen Sinan Bey'in kararı hayırlı olsun
18:49 23.05.2023 (güncellendi: 18:55 23.05.2023) Abone ol
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Sivas Halk Buluşması programında kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk dünyasına bakışımızı, terörle mücadelemizi yakından bilen Sinan Bey'in kararı hayırlı olsun" dedi.
Sivas'ta konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapan Sinan Oğan ile ilgili "Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayine kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. Sinan Oğan Bey'in destek kararını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:
"Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten beraberiz. Sivasımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hattımızın kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. Bugün bize farklı bir gurur yaşattınız. Yalnız olmadığımızı bize tekrar gösterdiniz. Bugün gördük ki, Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil kavuşmanın şehri Sivas ile gurur duyuyoruz."
Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı geliştireceğiz. Bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ’ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız.