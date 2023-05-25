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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1071550134.html
Bakan Soylu: Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var
Bakan Soylu: Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var
Bakan Soylu, "Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var" dedi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T12:20+0300
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2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
seçim
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Kalkınma Fonu'nun finansmanıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek 240 bin kalıcı konutla ilgili de konuştu ve "Bu kıymetli durumu Katar oluşturdu ve bunu devam ettirecek" dedi. 'Millet 14 Mayıs'ta yetkiyi veriyorum dedi'Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerini de değerlendirdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-pazar-aksami-allah-nasip-edecek-dunya-lideri-yeniden-secilecek-1071539233.html
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süleyman soylu, seçim, içişleri bakanlığı
süleyman soylu, seçim, içişleri bakanlığı

Bakan Soylu: Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var

12:20 25.05.2023 (güncellendi: 12:49 25.05.2023)
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ-AW892901Süleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ-AW892901
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Bakan Soylu, "Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
İki araştırma yaptık.
Biz hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmadık ama ABD Avrupa'da vardır.
Güvenli bölgeyi sahiplendirmişler, bizim domine etmemizden hoşlanmıyorlar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Kalkınma Fonu'nun finansmanıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek 240 bin kalıcı konutla ilgili de konuştu ve "Bu kıymetli durumu Katar oluşturdu ve bunu devam ettirecek" dedi.
Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var.
Türkiye'de eroin yakaladık rekor seviyelerde. Yüzde 75'ini doğuda yakaladık. Eroin hattı değişti, Türkiye rotasını kullanamıyorlar.
Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de 5 yıl içerisinde ABD olmayacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Bakan Soylu: Pazar akşamı Allah nasip edecek, dünya lideri yeniden seçilecek
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'Millet 14 Mayıs'ta yetkiyi veriyorum dedi'

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerini de değerlendirdi ve şunları söyledi:

"14 Mayıs seçimi bize ne dedi? Millet mesaj verdi, yetkiyi sana veriyorum dedi. Milet bu sistemden memnun. Aziz milletimiz 'sistemin değişmesini istemiyorum' dedi muhalefete. Siz deprem bölgesinde değerlendirmeler yaptınız, Türkiye zor bir süreçte seçime gitti. Türkiye bütün kapasitesiyle deprem bölgesinde elinden geleni yaptı. Kimsenin de kafasına kakmadık bunu. Türkiye demokrasi açığı olan bir ülkedir diyerek haksız şekilde eleştiriyorlar bizi. Millet onlara da sizin dediğiniz gibi değil dedi. Onlar diktatör ikinci tura kalmaz demişlerdi."

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