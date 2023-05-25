Bakan Soylu: Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var
12:20 25.05.2023 (güncellendi: 12:49 25.05.2023)
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ-AW892901Süleyman Soylu
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ-AW892901
Bakan Soylu, "Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
İki araştırma yaptık.
Biz hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmadık ama ABD Avrupa'da vardır.
Güvenli bölgeyi sahiplendirmişler, bizim domine etmemizden hoşlanmıyorlar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Kalkınma Fonu'nun finansmanıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek 240 bin kalıcı konutla ilgili de konuştu ve "Bu kıymetli durumu Katar oluşturdu ve bunu devam ettirecek" dedi.
Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var.
Türkiye'de eroin yakaladık rekor seviyelerde. Yüzde 75'ini doğuda yakaladık. Eroin hattı değişti, Türkiye rotasını kullanamıyorlar.
Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de 5 yıl içerisinde ABD olmayacak.
'Millet 14 Mayıs'ta yetkiyi veriyorum dedi'
Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerini de değerlendirdi ve şunları söyledi:
"14 Mayıs seçimi bize ne dedi? Millet mesaj verdi, yetkiyi sana veriyorum dedi. Milet bu sistemden memnun. Aziz milletimiz 'sistemin değişmesini istemiyorum' dedi muhalefete. Siz deprem bölgesinde değerlendirmeler yaptınız, Türkiye zor bir süreçte seçime gitti. Türkiye bütün kapasitesiyle deprem bölgesinde elinden geleni yaptı. Kimsenin de kafasına kakmadık bunu. Türkiye demokrasi açığı olan bir ülkedir diyerek haksız şekilde eleştiriyorlar bizi. Millet onlara da sizin dediğiniz gibi değil dedi. Onlar diktatör ikinci tura kalmaz demişlerdi."