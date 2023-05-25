https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1071550134.html

Bakan Soylu: Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var

Bakan Soylu: Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var

Bakan Soylu, "Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin Suriyeli var" dedi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T12:20+0300

2023-05-25T12:20+0300

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2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

seçim

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Kalkınma Fonu'nun finansmanıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek 240 bin kalıcı konutla ilgili de konuştu ve "Bu kıymetli durumu Katar oluşturdu ve bunu devam ettirecek" dedi. 'Millet 14 Mayıs'ta yetkiyi veriyorum dedi'Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerini de değerlendirdi ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-pazar-aksami-allah-nasip-edecek-dunya-lideri-yeniden-secilecek-1071539233.html

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2023

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Sputnik Türkiye

süleyman soylu, seçim, içişleri bakanlığı