https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-pazar-aksami-allah-nasip-edecek-dunya-lideri-yeniden-secilecek-1071539233.html

Bakan Soylu: Pazar akşamı Allah nasip edecek, dünya lideri yeniden seçilecek

Bakan Soylu: Pazar akşamı Allah nasip edecek, dünya lideri yeniden seçilecek

İçişleri Bakanı Soylu, "Pazar akşamı Allah nasip edecek, dünya lideri yeniden seçilecek, pazartesi sabahı sabah namazlarında, şükür namazlarında Cenab-ı Allah... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T01:19+0300

2023-05-25T01:19+0300

2023-05-25T01:19+0300

2023 türkiye seçimleri

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

lgbt

lgbt

fetö

recep tayyip erdoğan

katar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de düzenlenen ''Sivaslılar Buluşması''nda yaptığı konuşmada, bugün Cerablus'a gittiklerini, orada temel atma törenine katıldıklarını söyledi.'Suriye'de 2011'den beri iç savaşın olduğunu' söyleyen Soylu, "Oradan toplam 6.8 milyon insan Suriye'nin içerisinde yer değiştirdi. 6.7 milyon insan da ülkesinin dışına çıktı. Ürdün'den Lübnan'a kadar, Avrupa'dan Türkiye'ye kadar, kısmen Mısır'a kadar tam 6,7 milyon insan ülkesinden yer değiştirdi. Türkiye'ye de geldi. Bugün 3 milyon 381 bin Suriyeli kardeşimiz var" diye konuştu.Bakan Soylu, bundan 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri'nin bir araya geldiğini kaydederek, "Dediler ki 'Ne yapmamız lazım?' Çünkü Cumhurbaşkanımız bundan bir süre önce Birleşmiş Milletler kürsüsünde bütün dünyaya seslendi, 'Orada terörden arındırdığımız bir bölge var, gelin oraya konutlar yapalım, bütün dünya ülkeleriyle beraber yapalım, o insanları Türkiye'den alıp o güvenli bölgeye yerleştirelim'. Bir tek ülkeden ses çıkmadı, 'Biz bunu yaparız' denmedi" ifadelerini kullandı.'Tayyip Erdoğan öyle lafla peynir gemisi yürüten bir lider değil'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sadece Katar'dan ses geldiğini dile getiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:'Şimdi 28 Mayıs'a gidiyoruz, iki fotoğraf var''Bakan Soylu, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bir sınavdan geçtiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkıldığını söyledi.Seçimde ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletin 27 milyon 133 bin oy attığını hatırlatan Soylu, "Yüzde 49,5'la beraber, bay bay Kemal de ilk turda güya Tayyip Erdoğan'ı yenecekti, o da yüzde 44,80 oy aldı. Şimdi 28 Mayıs'a gidiyoruz. İki fotoğraf var. Biri Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı, biri de Kemal Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal fotoğrafı. Dünyada hangi ülkede bu iki fotoğrafı ortaya koyarsanız, bu iki fotoğrafın Allah'ın izniyle bir tek galibi olacaktır, o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" dedi.Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin" diyenlerin Türkiye'ye yeni bir elbise biçmeye hazırlandığını, ancak buna müsaade etmeyeceklerini vurguladı.Soylu, "Çünkü biz bugünlere kolay gelmedik, ağır bedeller ödeyerek geldik. Bu ülkede rahmetli Özal cumhurbaşkanı olduğu zaman hepimiz sevindik, alnı secdeye değen bir cumhurbaşkanı olduğu için. Tüm sevinçlerimizi kursaklarımıza tıkadılar. Şimdi sevincimizi kursağımıza tıkayamayacaklar. Çünkü siz 14 Mayıs'ta onlara bir cevap verdiniz. Verdiğiniz cevap açıktır. Kandil'e 'hayır', bu ülkenin içerisinde özerklik kurmak isteyenlere, LGBT'ye, FETÖ'ye 'hayır', bu ülkede kayyumlardan belediyeleri alıp yine teröristlere vermeye çalışanlara, bu ülkede, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de terör devleti kurmak isteyenlere 'hayır' dediniz. 'Bu ülke benim ülkemdir, ben bu ülkeyi kimseye vermeyeceğim' dediniz. Bay bay Kemal'i şaşırttınız, dengesini bozdunuz" değerlendirmesinde bulundu.28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 3 gün kaldığını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, lgbt, lgbt, fetö, recep tayyip erdoğan, katar