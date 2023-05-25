https://sputniknews.com.tr/20230525/rus-hava-savunmasi-rostov-bolgesinde-ukrayna-fuzesini-vurdu-1071585653.html
Rus hava savunması Rostov bölgesinde Ukrayna füzesini vurdu
Rus hava savunması Rostov bölgesinde Ukrayna füzesini vurdu
Rusya’nın Rostov bölgesinin valisi Vasiliy Golubev, hava savunma sisteminin Morozovsk şehri yakınında Ukrayna füzesini vurduğunu duyurdu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T23:58+0300
2023-05-25T23:58+0300
2023-05-25T23:58+0300
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Rostov Valisi Golubev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Morozovsk yakınında hava savunma sistemi devreye girerek Ukrayna füzesini vurdu. Askerler işini yapıyor” dedi.Vali, bölge sakinlerine sakin olma çağrısında bulundu.
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Rus hava savunması Rostov bölgesinde Ukrayna füzesini vurdu
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Rusya’nın Rostov bölgesinin valisi Vasiliy Golubev, hava savunma sisteminin Morozovsk şehri yakınında Ukrayna füzesini vurduğunu duyurdu.
Rostov Valisi Golubev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Morozovsk yakınında hava savunma sistemi devreye girerek Ukrayna füzesini vurdu. Askerler işini yapıyor” dedi.
Vali, bölge sakinlerine sakin olma çağrısında bulundu.