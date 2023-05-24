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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/belgorod-bolgesindeki-grayvoron-gecis-kontrol-noktasinda-patlama-meydana-geldi-1071533077.html
Belgorod bölgesindeki Grayvoron geçiş kontrol noktasında patlama meydana geldi
Belgorod bölgesindeki Grayvoron geçiş kontrol noktasında patlama meydana geldi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde yer alan Grayvoron geçiş kontrol noktasının yakınında, Rus gazetecilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldiği açıklandı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:13+0300
2023-05-24T22:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belgorod
sabotaj
patlama
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya’nın Belgorod bölgesinde yer alan Grayvoron geçiş kontrol noktasının yakınında Rus gazetecilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldi.Patlamanın Moskova saati ile 15.20’de (TSİ ile aynı) meydana geldiği, tam o sırada geçiş kontrol noktasında birkaç medya kuruluşundan gazetecilerin çalışma yaptığı, patlamada yaralanan olmadığı ifade edildi.Sputnik muhabirine göre olay şöyle gelişti. Gazeteciler, bombardımanlardan zarar gören binaları çekmeye başladı. Birkaç dakika sonra ‘Bomba geliyor, herkes araçlara binsin’ çağrısı yapıldı ve patlama sesi duyuldu, ardından gazeteciler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.Kremlin’den Belgorod bölgesinin ‘sızdıran sınırları’ ile ilgili soruya yanıtKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belgorod bölgesinin ‘sızdıran sınırları’ ile ilgili soruya yanıt olarak, özel harekat kapsamında sürekli olarak gidişata ilişkin bir takım soruların sorulduğunu ve söz konusu sorulara yanıt verildiğini, bunun gayet normal bir durum olduğunu söyledi.Dün Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, yerel bir sakinin bölgenin ‘sızdıran sınırları’ ile ilgili sorusuna, bu konuda Savunma Bakanlığı’na sorulacak bazı soruların olduğu yanıtını vermişti.Gazetecilerin bu bağlamda yönelttiği soruya Peskov, “Özel askeri harekat çerçevesinde çok zorlu bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ve bu çalışma çerçevesinde sürekli olarak gidişata ilişkin sorulan ve cevaplanan sorular ortaya çıkıyor. Bu normal bir durum” yanıtını verdi.Batı üretimi askeri araçlarSabotaj grubunun saldırısının ardından Belgorod bölgesinde Batı üretimi askeri araçların bulunması konusunda yorumu istenen Peskov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine giderek daha fazla teçhizat tedarik edildiği bizim için bir sır değil. Bu araçların ordumuza karşı kullanıldığı bir sır değil. Bu Batılı ülkelerin çatışmaya katılımının arttığı da bir sır değil. Biz de buna uygun çıkarımlar yapıyoruz” diye konuştu.Belgorod bölgesine yönelik İHA’lı gece saldırılarıBelgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov’un bildirdiği, dün gece bölgeye insansız hava araçları (İHA) ile yapılan yeni saldırıları hatırlatan gazeteciler, bu bağlamda Kremlin’in endişe duyup duymadığını ve Rusya’nın bölgelerine bu tür saldırıların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını sordu.Kremlin Sözcüsü, “Askerlerimiz, sınır muhafızlarımız ve ilgili servislerimiz işlerini yapmaya devam ediyor” yanıtını verdi.Belgorod yerel idaresi: Sabotajcıların saldırılarında en aza 500 ev hasar aldıDiğer yandan Grayvoron Belediye Başkanı Gennadiy Bondarev, Belgorod bölgesine Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun sızması sonucunda ön verilere göre en az 500 evin hasar gördüğünü bildirdi.Bondarev, ‘görsel olarak’ en büyük yıkımın Kozinka köyünde meydana geldiğini, çünkü orada ‘teçhizatın avlulara sokulduğunu ve siperler kazıldığını’ vurgulayarak, “Sadece Grayvoron'da, ön hesaplamalara göre konut binaları, ekonomik, endüstriyel ve idari binalar olmak üzere değişen derecelerde yaklaşık 200 bina hasar gördü” ifadelerini kullandı.Pazartesi günü Ukrayna’dan bir sabotaj ve keşif grubu Grayvoron ilçesine girmiş, sızma girişiminin hemen sonrasında bölgedeki güvenlik güçleri alarma geçirilmiş ve OHAL ilan edilmişti. Ertesi gün Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj grubunun bozguna uğratıldığını bildirdi, bölge yetkilileri ise OHAL’in kaldırıldığını duyurdu.Rusya Soruşturma Komitesi, olay hakkında ‘terör saldırısı’ dahil 6 maddeden ceza davası açıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/lavrov-nato-ukraynadaki-ihtilafta-dogrudan-yer-aliyor-1071523085.html
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rusya, ukrayna, belgorod, sabotaj, patlama
rusya, ukrayna, belgorod, sabotaj, patlama

Belgorod bölgesindeki Grayvoron geçiş kontrol noktasında patlama meydana geldi

22:13 24.05.2023
© Sputnik / Anton Vergun / Multimedya arşivine gidinRoad sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Anton Vergun
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Rusya’nın Belgorod bölgesinde yer alan Grayvoron geçiş kontrol noktasının yakınında, Rus gazetecilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldiği açıklandı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya’nın Belgorod bölgesinde yer alan Grayvoron geçiş kontrol noktasının yakınında Rus gazetecilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamanın Moskova saati ile 15.20’de (TSİ ile aynı) meydana geldiği, tam o sırada geçiş kontrol noktasında birkaç medya kuruluşundan gazetecilerin çalışma yaptığı, patlamada yaralanan olmadığı ifade edildi.
Sputnik muhabirine göre olay şöyle gelişti. Gazeteciler, bombardımanlardan zarar gören binaları çekmeye başladı. Birkaç dakika sonra ‘Bomba geliyor, herkes araçlara binsin’ çağrısı yapıldı ve patlama sesi duyuldu, ardından gazeteciler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kremlin’den Belgorod bölgesinin ‘sızdıran sınırları’ ile ilgili soruya yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belgorod bölgesinin ‘sızdıran sınırları’ ile ilgili soruya yanıt olarak, özel harekat kapsamında sürekli olarak gidişata ilişkin bir takım soruların sorulduğunu ve söz konusu sorulara yanıt verildiğini, bunun gayet normal bir durum olduğunu söyledi.
Dün Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, yerel bir sakinin bölgenin ‘sızdıran sınırları’ ile ilgili sorusuna, bu konuda Savunma Bakanlığı’na sorulacak bazı soruların olduğu yanıtını vermişti.
Gazetecilerin bu bağlamda yönelttiği soruya Peskov, “Özel askeri harekat çerçevesinde çok zorlu bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ve bu çalışma çerçevesinde sürekli olarak gidişata ilişkin sorulan ve cevaplanan sorular ortaya çıkıyor. Bu normal bir durum” yanıtını verdi.

Batı üretimi askeri araçlar

Sabotaj grubunun saldırısının ardından Belgorod bölgesinde Batı üretimi askeri araçların bulunması konusunda yorumu istenen Peskov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine giderek daha fazla teçhizat tedarik edildiği bizim için bir sır değil. Bu araçların ordumuza karşı kullanıldığı bir sır değil. Bu Batılı ülkelerin çatışmaya katılımının arttığı da bir sır değil. Biz de buna uygun çıkarımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Belgorod bölgesine yönelik İHA’lı gece saldırıları

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov’un bildirdiği, dün gece bölgeye insansız hava araçları (İHA) ile yapılan yeni saldırıları hatırlatan gazeteciler, bu bağlamda Kremlin’in endişe duyup duymadığını ve Rusya’nın bölgelerine bu tür saldırıların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını sordu.
Kremlin Sözcüsü, “Askerlerimiz, sınır muhafızlarımız ve ilgili servislerimiz işlerini yapmaya devam ediyor” yanıtını verdi.

Belgorod yerel idaresi: Sabotajcıların saldırılarında en aza 500 ev hasar aldı

Diğer yandan Grayvoron Belediye Başkanı Gennadiy Bondarev, Belgorod bölgesine Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun sızması sonucunda ön verilere göre en az 500 evin hasar gördüğünü bildirdi.
Bondarev, ‘görsel olarak’ en büyük yıkımın Kozinka köyünde meydana geldiğini, çünkü orada ‘teçhizatın avlulara sokulduğunu ve siperler kazıldığını’ vurgulayarak, “Sadece Grayvoron'da, ön hesaplamalara göre konut binaları, ekonomik, endüstriyel ve idari binalar olmak üzere değişen derecelerde yaklaşık 200 bina hasar gördü” ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü Ukrayna’dan bir sabotaj ve keşif grubu Grayvoron ilçesine girmiş, sızma girişiminin hemen sonrasında bölgedeki güvenlik güçleri alarma geçirilmiş ve OHAL ilan edilmişti. Ertesi gün Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj grubunun bozguna uğratıldığını bildirdi, bölge yetkilileri ise OHAL’in kaldırıldığını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi, olay hakkında ‘terör saldırısı’ dahil 6 maddeden ceza davası açıldığını bildirdi.
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