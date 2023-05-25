https://sputniknews.com.tr/20230525/kilicdaroglundan-yuksel-taskin-yorumu-kemalizmi-irkcilik-olarak-asla-tanimlamadi-1071543898.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kılıçdaroğlu'nun, Yüksel Taşkın iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kılıçdaroğlu'nun, Yüksel Taşkın iddiası doğru değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "CHP İzmir 1'inci sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın asla Kemalizm’i ırkçılık diye tanımlamamıştır" dedi... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T09:24+0300

2023-05-25T09:24+0300

2023-05-25T09:39+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

yüksel taşkın

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemalizm

irkçı

oğuzhan uğur

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'de katıldığı bir programda seyircilerden gelen soru üzerine "CHP İzmir 1'inci sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın asla Kemalizm’i ırkçılık diye tanımlamamıştır. Bağlamından koparılmış cümlelerdir" ifadelerini kullandı.Yüksel Taşkın Kemalizm'i ırkçılık diye tanımladı mı?İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin 'doğru olmadığını' belirtti ve Yüksel Taşkın'ın önceki tarihli bir röportajını yayınladı. Röportajda Taşkın'ın kullandığı ifadeler içinde "Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor" cümlesi de yer alıyor.Yüksel Taşkın kimdir?1972 yılı Rize doğumlu olan siyasetçi Taşkın, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Taşkın, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev aldı ve 2015 yılında profesör oldu.2011 yılında İstanbul CHP İl Örgütü’nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başlayan Yüksel Taşkın, 2018 yılında yapılan 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul delegesi seçildi ve aynı yıl yapılan 36. CHP Olağan Kurultayı’nda Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan Parti Meclisi’ne seçildi. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde ise İstanbul I. Bölge’den milletvekili adayı gösterildi.31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde İstanbul İl Başkanı’na bağlı Yerel Seçim Masası’nda aktif olarak görev yapan Taşkın, 37. CHP Olağan Kurultayı'nda (25-26 Temmuz 2020) Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan Parti Meclisi’ne ikinci defa seçildi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/ahmet-hakan-umit-ozdag-kazandi-kilicdaroglu-kaybetti-1071542850.html

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