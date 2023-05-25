Ahmet Hakan: Ümit Özdağ kazandı, Kılıçdaroğlu kaybetti

"Siyaset, toplama/çıkarma işlemleriyle yapılacak bir iş değildir. Bunun böyle olmadığı bir kez daha anlaşılacak. Seçimden sonra büyük bir tsunami gelecek, muhalefet tarumar olacak. Koltukları korumak hiç de kolay olmayacak. DEVA, Gelecek... Tarihe karışacak. Saadet... Dernek gibi bir şey olacak. Gültekin Bey... Bir sahil kasabasına yerleşecek. Twitter’dan seçim kazanılmayacağı gerçeği, bir kez daha kafalara dank edecek. Twitter, siyasi açıdan kaybettiren mecra olarak kayıtlara geçecek. Ümit Özdağ kazandı. Sinan Oğan bile Cumhur İttifakı’na destek vermişken yüzde 2 oyuyla resmen Kemal Kılıçdaroğlu’na “politika” dayattı. Sıkı bir pazarlık yaptı. Üstelik bu pazarlığı, kendi açısından “ilkeler” düzleminde yapmış oldu. Böylece bu işin kazananı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na katkısı ne olacaksa Ümit Özdağ’ın da Millet İttifakı’na katkısı o olacak. Özdağ da kazandıracak etkiyi oluşturamayacak. Ümit Özdağ’ın politika dayattığı bir aday olarak kayıtlara geçmesi de işin cabası."