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https://sputniknews.com.tr/20230525/eski-hdp-milletvekili-aysel-tugluk-hakkindaki-hapis-cezasinin-infazi-bir-yil-sureyle-geri-birakildi-1071570214.html
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki hapis cezasının infazı 1 yıl süreyle geri bırakıldı
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki hapis cezasının infazı 1 yıl süreyle geri bırakıldı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Tuğluk hakkındaki 10 yıl hapis cezasının infazının 'sağlık nedeniyle' bir yıl süreyle geri bırakılmasına... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T16:32+0300
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hdp
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Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, sağlık durumu incelemesi sonucunda 22 Mayıs'ta, Aysel Tuğluk'un 'hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine' yönelik rapor sundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda hükümlü Aysel Tuğluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının infazının bir yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti. Tuğluk, sağlık durumuna yönelik Adli Tıp Kurumu raporu çerçevesinde, 27 Ekim 2022'de cezanın infazının ertelenmesine karar verilerek Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.
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aysel tuğluk, hdp, rapor, ceza
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Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki hapis cezasının infazı 1 yıl süreyle geri bırakıldı

16:32 25.05.2023 (güncellendi: 16:41 25.05.2023)
© AAHDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Tuğluk hakkındaki 10 yıl hapis cezasının infazının 'sağlık nedeniyle' bir yıl süreyle geri bırakılmasına karar verdi.
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, sağlık durumu incelemesi sonucunda 22 Mayıs'ta, Aysel Tuğluk'un 'hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine' yönelik rapor sundu.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda hükümlü Aysel Tuğluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının infazının bir yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti.
Tuğluk, sağlık durumuna yönelik Adli Tıp Kurumu raporu çerçevesinde, 27 Ekim 2022'de cezanın infazının ertelenmesine karar verilerek Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.
Demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
27 Ekim 2022, 19:59
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