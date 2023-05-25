https://sputniknews.com.tr/20230525/eski-hdp-milletvekili-aysel-tugluk-hakkindaki-hapis-cezasinin-infazi-bir-yil-sureyle-geri-birakildi-1071570214.html
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki hapis cezasının infazı 1 yıl süreyle geri bırakıldı
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki hapis cezasının infazı 1 yıl süreyle geri bırakıldı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Tuğluk hakkındaki 10 yıl hapis cezasının infazının 'sağlık nedeniyle' bir yıl süreyle geri bırakılmasına... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T16:32+0300
2023-05-25T16:32+0300
2023-05-25T16:41+0300
türkiye
aysel tuğluk
hdp
rapor
ceza
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Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, sağlık durumu incelemesi sonucunda 22 Mayıs'ta, Aysel Tuğluk'un 'hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine' yönelik rapor sundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda hükümlü Aysel Tuğluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının infazının bir yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti. Tuğluk, sağlık durumuna yönelik Adli Tıp Kurumu raporu çerçevesinde, 27 Ekim 2022'de cezanın infazının ertelenmesine karar verilerek Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/aysel-tugluk-hakkinda-tahliye-karari--1062778120.html
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aysel tuğluk, hdp, rapor, ceza
aysel tuğluk, hdp, rapor, ceza
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki hapis cezasının infazı 1 yıl süreyle geri bırakıldı
16:32 25.05.2023 (güncellendi: 16:41 25.05.2023) Abone ol
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Tuğluk hakkındaki 10 yıl hapis cezasının infazının 'sağlık nedeniyle' bir yıl süreyle geri bırakılmasına karar verdi.
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, sağlık durumu incelemesi sonucunda 22 Mayıs'ta, Aysel Tuğluk'un 'hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine' yönelik rapor sundu.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda hükümlü Aysel Tuğluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının infazının bir yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti.
Tuğluk, sağlık durumuna yönelik Adli Tıp Kurumu raporu çerçevesinde, 27 Ekim 2022'de cezanın infazının ertelenmesine karar verilerek Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.