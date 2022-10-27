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https://sputniknews.com.tr/20221027/aysel-tugluk-hakkinda-tahliye-karari--1062778120.html
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
Adli Tıp Kurumu, eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında “Cezaevinde kalamaz” raporu verdi. ATK’nin kararından sonra Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T19:59+0300
2022-10-27T20:38+0300
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220806/tahliyesine-karar-verilen-eski-hdp-van-milletvekili-aysel-tugluk-baska-dosyadan-tutuklu-kalacak-1059579826.html
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aysel tuğluk, hdp
aysel tuğluk, hdp

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi

19:59 27.10.2022 (güncellendi: 20:38 27.10.2022)
© AAHDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Adli Tıp Kurumu, eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında “Cezaevinde kalamaz” raporu verdi. ATK’nin kararından sonra Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.
Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
POLİTİKA
Tahliyesine karar verilen eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, başka dosyadan tutuklu kalacak
6 Ağustos, 10:15
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