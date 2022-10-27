https://sputniknews.com.tr/20221027/aysel-tugluk-hakkinda-tahliye-karari--1062778120.html

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi

Adli Tıp Kurumu, eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında “Cezaevinde kalamaz” raporu verdi. ATK’nin kararından sonra Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T19:59+0300

2022-10-27T19:59+0300

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aysel tuğluk

hdp

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220806/tahliyesine-karar-verilen-eski-hdp-van-milletvekili-aysel-tugluk-baska-dosyadan-tutuklu-kalacak-1059579826.html

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