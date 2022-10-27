https://sputniknews.com.tr/20221027/aysel-tugluk-hakkinda-tahliye-karari--1062778120.html
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
Adli Tıp Kurumu, eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında “Cezaevinde kalamaz” raporu verdi. ATK’nin kararından sonra Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T19:59+0300
2022-10-27T19:59+0300
2022-10-27T20:38+0300
aysel tuğluk
hdp
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220806/tahliyesine-karar-verilen-eski-hdp-van-milletvekili-aysel-tugluk-baska-dosyadan-tutuklu-kalacak-1059579826.html
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aysel tuğluk, hdp
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
19:59 27.10.2022 (güncellendi: 20:38 27.10.2022) Abone ol
Adli Tıp Kurumu, eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında “Cezaevinde kalamaz” raporu verdi. ATK’nin kararından sonra Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.
Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.