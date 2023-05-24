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https://sputniknews.com.tr/20230524/the-weeknd-sesini-neden-kaybettigi-anlatti-1071490181.html
The Weeknd sesini neden kaybettiğini anlattı
The Weeknd sesini neden kaybettiğini anlattı
ABD Los Angeles'ta geçen eylül ayındaki konserini yarıda bırakıp hayranlarını şoke etmesiyle gündem olan Kanadalı yıldız Abel Tesfaye (The Weeknd) son günlerin... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T11:35+0300
2023-05-24T11:36+0300
the weeknd
yaşam
konser
the idol
dizi
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Cannes Film Festivali’nde dün dakikalarca alkışlanan ‘The Idol’ dizisinin yapımcılarından olan dünyaca ünlü Kanadalı R&amp;B sanatçısı Abel Tesfaye (kısa süre öncesine kadar sahne adıyla ‘The Weeknd’) geçen yıl sonu gündem olan ‘Sesini kaybetti’ haberlerine dizi üzerinden açıklık getirdi. Başrollerini Lily- Rose Depp ile paylaştığı dizide genç pop yıldızı Jocelyn’i kanatları altına alan kişisel gelişim gurusu ve modern zaman tarikat lideri Tedros’u canlandıran Tesfaye, Eylül 2022’deki Los Angeles konserinde bir anda sahneyi terk etmişti. Popüler şarkılarından 'Can't Feel My Face'in ortalarında parçayı yarıda kesen Tesfaye, bunun ardından ne olduğunu anlamayan seyircinin yeniden karşısına geçip "Ne olduğunu anlamadım ama sesimi kaybettim. Şu anda, size vermek istediğim konseri veremem" demişti.W dergisine verdiği demeçte de sesini kaybetmesinin gerekçesi olarak The Idol dizisini gösteren Tesfaye dizi çekimleri sürerken hem Tedros rolüne bürünmenin hem de The Weeknd olarak sahnelere çıkmanın kendisini zorladığını belirtti: “O konserden sonra sesimi kaybettim. Sesim asla çıkmıyordu. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Bence nasıl şarkı söyleneceğini unuttum çünkü o sırada Tedros karakterinin çekimleri sürüyordu, nasıl şarkı söyleneceğini bilmeyen bir karakter. Bu konuyu fazla kafaya takmış olabilirim ama korkutucuydu. The Weeknd olarak tek bir konsere bile çıkmamazlık etmemişimdir. Hastayken de sahneye çıktım. Ölümüm sahnede olacak. Ama o konserde kafamda çok karmaşık şeyler dönüyordu.”
https://sputniknews.com.tr/20220905/sesini-kaybeden-the-weeknd-konseri-yarida-kesti-1060818632.html
https://sputniknews.com.tr/20230509/the-weeknd-the-weekndi-oldurmek-istiyorum-1070835014.html
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the weeknd, konser, the idol, dizi
the weeknd, konser, the idol, dizi

The Weeknd sesini neden kaybettiğini anlattı

11:35 24.05.2023 (güncellendi: 11:36 24.05.2023)
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONLily- Rose Depp- Abel Tesfaye
Lily- Rose Depp- Abel Tesfaye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
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ABD Los Angeles'ta geçen eylül ayındaki konserini yarıda bırakıp hayranlarını şoke etmesiyle gündem olan Kanadalı yıldız Abel Tesfaye (The Weeknd) son günlerin çok konuşulan dizisi The Idol'ı yaşadıklarının sorumlusu olarak gösterdi.
Cannes Film Festivali’nde dün dakikalarca alkışlanan ‘The Idol’ dizisinin yapımcılarından olan dünyaca ünlü Kanadalı R&B sanatçısı Abel Tesfaye (kısa süre öncesine kadar sahne adıyla ‘The Weeknd’) geçen yıl sonu gündem olan ‘Sesini kaybetti’ haberlerine dizi üzerinden açıklık getirdi.
Başrollerini Lily- Rose Depp ile paylaştığı dizide genç pop yıldızı Jocelyn’i kanatları altına alan kişisel gelişim gurusu ve modern zaman tarikat lideri Tedros’u canlandıran Tesfaye, Eylül 2022’deki Los Angeles konserinde bir anda sahneyi terk etmişti.
Popüler şarkılarından 'Can't Feel My Face'in ortalarında parçayı yarıda kesen Tesfaye, bunun ardından ne olduğunu anlamayan seyircinin yeniden karşısına geçip "Ne olduğunu anlamadım ama sesimi kaybettim. Şu anda, size vermek istediğim konseri veremem" demişti.
The Weeknd - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
YAŞAM
'Sesini kaybeden' The Weeknd, konseri yarıda kesti
5 Eylül 2022, 14:52
W dergisine verdiği demeçte de sesini kaybetmesinin gerekçesi olarak The Idol dizisini gösteren Tesfaye dizi çekimleri sürerken hem Tedros rolüne bürünmenin hem de The Weeknd olarak sahnelere çıkmanın kendisini zorladığını belirtti: “O konserden sonra sesimi kaybettim. Sesim asla çıkmıyordu. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Bence nasıl şarkı söyleneceğini unuttum çünkü o sırada Tedros karakterinin çekimleri sürüyordu, nasıl şarkı söyleneceğini bilmeyen bir karakter. Bu konuyu fazla kafaya takmış olabilirim ama korkutucuydu. The Weeknd olarak tek bir konsere bile çıkmamazlık etmemişimdir. Hastayken de sahneye çıktım. Ölümüm sahnede olacak. Ama o konserde kafamda çok karmaşık şeyler dönüyordu.”
The Weeknd - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
YAŞAM
The Weeknd: 'The Weeknd'i öldürmek istiyorum
9 Mayıs, 13:35
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