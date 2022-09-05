https://sputniknews.com.tr/20220905/sesini-kaybeden-the-weeknd-konseri-yarida-kesti-1060818632.html
'Sesini kaybeden' The Weeknd, konseri yarıda kesti
'Sesini kaybeden' The Weeknd, konseri yarıda kesti
Başarılı sanatçı The Weeknd cumartesi akşamı ABD'deki konserini tuhaf biçimde yarıda kesmesinin ardından hayranlarından özür diledi. Sanatçı durumun gerekçesi... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T14:52+0300
2022-09-05T14:52+0300
2022-09-05T15:01+0300
yaşam
the weeknd
konser
ses
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Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd'in 'After Hours til Dawn Tour' turnesi kapsamında cumartesi akşamı ABD'de SoFi Stadı'nda verdiği konserinde beklenmedik bir durum yaşandı. Popüler şarkılarından 'Can't Feel My Face'in ortalarında parçayı yarıda kesip sahneyi terk etti, ardından ne olduğunu anlamayan seyircinin yeniden karşısına geçip "Şu anda, size vermek istediğim konseri veremem" deyip konseri bitirmek zorunda olduğunu söyledi. Asıl adı 'Abel Makkonen Tesfaye' olan sanatçı herkese para iadesi yapılacağını belirtip "Sahneye gelip şahsen özür dilemek istedim. Çok üzgünüm, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Seyircinin aktarımına göre gözyaşlarını zar zor tutan 32 yaşındaki sanatçı yarıda bıraktığı konserinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "İlk şarkıda sesim gitti, mahvoldum" diyerek bir kez daha hayranlarından özür dileyip telafi sözü verdi.
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the weeknd, konser, ses, abd
'Sesini kaybeden' The Weeknd, konseri yarıda kesti
14:52 05.09.2022 (güncellendi: 15:01 05.09.2022) Abone ol
Başarılı sanatçı The Weeknd cumartesi akşamı ABD'deki konserini tuhaf biçimde yarıda kesmesinin ardından hayranlarından özür diledi. Sanatçı durumun gerekçesi olarak 'sesini kaybetmesini' gösterdi.
Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd'in 'After Hours til Dawn Tour' turnesi kapsamında cumartesi akşamı ABD'de SoFi Stadı'nda verdiği konserinde beklenmedik bir durum yaşandı.
Popüler şarkılarından 'Can't Feel My Face'in ortalarında parçayı yarıda kesip sahneyi terk etti, ardından ne olduğunu anlamayan seyircinin yeniden karşısına geçip "Şu anda, size vermek istediğim konseri veremem" deyip konseri bitirmek zorunda olduğunu söyledi.
Asıl adı 'Abel Makkonen Tesfaye' olan sanatçı herkese para iadesi yapılacağını belirtip "Sahneye gelip şahsen özür dilemek istedim. Çok üzgünüm, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Seyircinin aktarımına göre gözyaşlarını zar zor tutan 32 yaşındaki sanatçı yarıda bıraktığı konserinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "İlk şarkıda sesim gitti, mahvoldum" diyerek bir kez daha hayranlarından özür dileyip telafi sözü verdi.