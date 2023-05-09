https://sputniknews.com.tr/20230509/the-weeknd-the-weekndi-oldurmek-istiyorum-1070835014.html
The Weeknd: 'The Weeknd'i öldürmek istiyorum
The Weeknd: 'The Weeknd'i öldürmek istiyorum
Rekor kıran şarkıları, sahne şovları, özel hayatının yanı sıra siyah hakları konusundaki aktivistliği ve Grammy gibi dünyanın en prestijli ödül törenlerine... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:35+0300
2023-05-09T13:35+0300
2023-05-09T13:37+0300
yaşam
the weeknd
müzik
sahne
konser
sanatçı
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Dünya listelerinde uzun süre ilk sıralarda yer alan ve rekor dinleyiciye ulaşan Kanadalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve prodüktör Abel Tesfaye, sahne adı ve alter egosu ‘The Weeknd’i emekli etmeyi düşünüyor. Ünlü oyuncu Johnny Depp’in kızı Lily- Rose Depp ile başrolü paylaştığı, haziranda gösterime girecek ‘The Idol’ dizisiyle ilgili konuşan ve yakın gelecekteki müzik planlarını anlatan Tesfaye, ‘The Weeknd sayfasını kapatmaya çok yaklaştığını’ söyledi. W Magazine’e demeç veren Tesfaye, “Müziğe devam edeceğim, belki Abel olarak, belki The Weeknd olarak. Ama yine de The Weeknd’i öldürmek istiyorum. Öldüreceğim de. Önünde sonunda. Kesinlikle deri değiştirmeye ve yeniden doğmaya çalışıyorum" sözleriyle kararlılığını dile getirdi. Üzerinde çalıştığı yeni albümün muhtemelen ‘The Weeknd için bir son’ niteliğinde olacağını söyleyen Tesfaye, “Bunu yapmak zorundayım. The Weeknd olarak söyleyebileceğim her şeyi söyledim” mesajı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/sesini-kaybeden-the-weeknd-konseri-yarida-kesti-1060818632.html
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the weeknd, müzik, sahne, konser, sanatçı
the weeknd, müzik, sahne, konser, sanatçı
The Weeknd: 'The Weeknd'i öldürmek istiyorum
13:35 09.05.2023 (güncellendi: 13:37 09.05.2023) Abone ol
Rekor kıran şarkıları, sahne şovları, özel hayatının yanı sıra siyah hakları konusundaki aktivistliği ve Grammy gibi dünyanın en prestijli ödül törenlerine burun kıvırmasıyla da tanınan The Weeknd çok yakında farklı bir isimle dinleyicilerinin karşısına geçebilir.
Dünya listelerinde uzun süre ilk sıralarda yer alan ve rekor dinleyiciye ulaşan Kanadalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve prodüktör Abel Tesfaye, sahne adı ve alter egosu ‘The Weeknd’i emekli etmeyi düşünüyor.
Ünlü oyuncu Johnny Depp’in kızı Lily- Rose Depp ile başrolü paylaştığı, haziranda gösterime girecek ‘The Idol’ dizisiyle ilgili konuşan ve yakın gelecekteki müzik planlarını anlatan Tesfaye, ‘The Weeknd sayfasını kapatmaya çok yaklaştığını’ söyledi.
W Magazine’e demeç veren Tesfaye, “Müziğe devam edeceğim, belki Abel olarak, belki The Weeknd olarak. Ama yine de The Weeknd’i öldürmek istiyorum. Öldüreceğim de. Önünde sonunda. Kesinlikle deri değiştirmeye ve yeniden doğmaya çalışıyorum" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.
Üzerinde çalıştığı yeni albümün muhtemelen ‘The Weeknd için bir son’ niteliğinde olacağını söyleyen Tesfaye, “Bunu yapmak zorundayım. The Weeknd olarak söyleyebileceğim her şeyi söyledim” mesajı verdi.