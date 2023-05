https://sputniknews.com.tr/20230509/the-weeknd-the-weekndi-oldurmek-istiyorum-1070835014.html

The Weeknd: 'The Weeknd'i öldürmek istiyorum

The Weeknd: 'The Weeknd'i öldürmek istiyorum

Rekor kıran şarkıları, sahne şovları, özel hayatının yanı sıra siyah hakları konusundaki aktivistliği ve Grammy gibi dünyanın en prestijli ödül törenlerine... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T13:35+0300

2023-05-09T13:35+0300

2023-05-09T13:37+0300

yaşam

the weeknd

müzik

sahne

konser

sanatçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070835377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b09f4529aa6159047bf2963b4b6683c.jpg

Dünya listelerinde uzun süre ilk sıralarda yer alan ve rekor dinleyiciye ulaşan Kanadalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve prodüktör Abel Tesfaye, sahne adı ve alter egosu ‘The Weeknd’i emekli etmeyi düşünüyor. Ünlü oyuncu Johnny Depp’in kızı Lily- Rose Depp ile başrolü paylaştığı, haziranda gösterime girecek ‘The Idol’ dizisiyle ilgili konuşan ve yakın gelecekteki müzik planlarını anlatan Tesfaye, ‘The Weeknd sayfasını kapatmaya çok yaklaştığını’ söyledi. W Magazine’e demeç veren Tesfaye, “Müziğe devam edeceğim, belki Abel olarak, belki The Weeknd olarak. Ama yine de The Weeknd’i öldürmek istiyorum. Öldüreceğim de. Önünde sonunda. Kesinlikle deri değiştirmeye ve yeniden doğmaya çalışıyorum" sözleriyle kararlılığını dile getirdi. Üzerinde çalıştığı yeni albümün muhtemelen ‘The Weeknd için bir son’ niteliğinde olacağını söyleyen Tesfaye, “Bunu yapmak zorundayım. The Weeknd olarak söyleyebileceğim her şeyi söyledim” mesajı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/sesini-kaybeden-the-weeknd-konseri-yarida-kesti-1060818632.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

the weeknd, müzik, sahne, konser, sanatçı