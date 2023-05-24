https://sputniknews.com.tr/20230524/enflasyon-orani-yuzde-130a-ulasan-arjantin-4-dolar-degerinde-2-bin-pesoluk-banknot-cikardi-1071490028.html

Enflasyon oranı yüzde 130'a ulaşan Arjantin, 4 dolar değerinde 2 bin pesoluk banknot çıkardı

Enflasyon oranı yüzde 130'a ulaşan Arjantin, 4 dolar değerinde 2 bin pesoluk banknot çıkardı

Para birimi hızlı bir şekilde değer kaybeden Arjantin, en yüksek rakama sahip banknotu olan bin pesoluk banknotunu ikiye katlayarak yeni 2 bin pesoluk... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T10:47+0300

2023-05-24T10:47+0300

2023-05-24T10:47+0300

dünya

arjantin

enflasyon

para birimi

döviz kurları

peso

arjantin pesosu

banknot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0c/1059838641_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10cd81087e245138bc69600c08a6d87e.jpg

Arjantin'de para birimi pesonun değer kaybını yavaşlatmak için uygulanan katı sermaye tedbirlerine rağmen düşüş sürüyor. Çoğu Arjantinli, resmi dolar kuru 235 peso olmasına rağmen gayrıresmi pazarda 1 doları 480 pesoya alabiliyor. Yüzde 109 ile dünyanın en yüksek enflasyon rakamlarından birini kaydeden Güney Amerika ülkesinde Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 130. Faiz oranları da yüzde 97'ye ulaşmış durumda.Yapılan ticari işlemlerin neredeyse yarısının nakit para ile karşılandığı Arjantin'de çıkarılan 2 bin pesoluk yeni banknotun bankalardaki kasa alanı sıkıntısını ve hem yerel halk hem de turistlerin ödeme yapmak için yanlarında çantalar dolusu nakit taşımak zorunda kalması gibi sorunları hafifletmesi bekleniyor.'Nakit akışını iyileştirecek'Konuya ilişkin açıklama yapan Arjantin Merkez Bankası, "Yeni en yüksek banknotumuz ATM işlemlerini ve nakit akışını iyileştirecek" değerlendirmesi yaptı.Şimdiye dek ülkenin en yüksek değere sahip banknotu bin pesoydu.Merkez Bankası'nın açıklamasına göre yeni 2 bin pesoluk banknotlarda Arjantin'in bilim ve tıp alanında kaydettiği gelişime ilişkin bir tasarım olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230126/arjantinde-bankalar-ulusal-para-banknotlarini-koyabilmek-icin-daha-fazla-kasaya-ihtiyac-duyuyor--1066225472.html

https://sputniknews.com.tr/20230513/arjantinde-enflasyon-4-ay-icinde-yuzde-30-artti-1071026788.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, enflasyon, para birimi, döviz kurları, peso, arjantin pesosu, banknot