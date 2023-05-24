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https://sputniknews.com.tr/20230524/enflasyon-orani-yuzde-130a-ulasan-arjantin-4-dolar-degerinde-2-bin-pesoluk-banknot-cikardi-1071490028.html
Enflasyon oranı yüzde 130'a ulaşan Arjantin, 4 dolar değerinde 2 bin pesoluk banknot çıkardı
Enflasyon oranı yüzde 130'a ulaşan Arjantin, 4 dolar değerinde 2 bin pesoluk banknot çıkardı
Para birimi hızlı bir şekilde değer kaybeden Arjantin, en yüksek rakama sahip banknotu olan bin pesoluk banknotunu ikiye katlayarak yeni 2 bin pesoluk... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T10:47+0300
2023-05-24T10:47+0300
dünya
arjantin
enflasyon
para birimi
döviz kurları
peso
arjantin pesosu
banknot
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Arjantin'de para birimi pesonun değer kaybını yavaşlatmak için uygulanan katı sermaye tedbirlerine rağmen düşüş sürüyor. Çoğu Arjantinli, resmi dolar kuru 235 peso olmasına rağmen gayrıresmi pazarda 1 doları 480 pesoya alabiliyor. Yüzde 109 ile dünyanın en yüksek enflasyon rakamlarından birini kaydeden Güney Amerika ülkesinde Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 130. Faiz oranları da yüzde 97'ye ulaşmış durumda.Yapılan ticari işlemlerin neredeyse yarısının nakit para ile karşılandığı Arjantin'de çıkarılan 2 bin pesoluk yeni banknotun bankalardaki kasa alanı sıkıntısını ve hem yerel halk hem de turistlerin ödeme yapmak için yanlarında çantalar dolusu nakit taşımak zorunda kalması gibi sorunları hafifletmesi bekleniyor.'Nakit akışını iyileştirecek'Konuya ilişkin açıklama yapan Arjantin Merkez Bankası, "Yeni en yüksek banknotumuz ATM işlemlerini ve nakit akışını iyileştirecek" değerlendirmesi yaptı.Şimdiye dek ülkenin en yüksek değere sahip banknotu bin pesoydu.Merkez Bankası'nın açıklamasına göre yeni 2 bin pesoluk banknotlarda Arjantin'in bilim ve tıp alanında kaydettiği gelişime ilişkin bir tasarım olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230126/arjantinde-bankalar-ulusal-para-banknotlarini-koyabilmek-icin-daha-fazla-kasaya-ihtiyac-duyuyor--1066225472.html
https://sputniknews.com.tr/20230513/arjantinde-enflasyon-4-ay-icinde-yuzde-30-artti-1071026788.html
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arjantin, enflasyon, para birimi, döviz kurları, peso, arjantin pesosu, banknot
arjantin, enflasyon, para birimi, döviz kurları, peso, arjantin pesosu, banknot

Enflasyon oranı yüzde 130'a ulaşan Arjantin, 4 dolar değerinde 2 bin pesoluk banknot çıkardı

10:47 24.05.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAArjantin- Peso
Arjantin- Peso - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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Para birimi hızlı bir şekilde değer kaybeden Arjantin, en yüksek rakama sahip banknotu olan bin pesoluk banknotunu ikiye katlayarak yeni 2 bin pesoluk banknotlarını tanıttı. Resmi kurlara göre 8.50 dolar değerindeki 2 bin pesoluk banknot, daha çok kullanılan serbest pazarda ise 4 dolar karşılığı buluyor.
Arjantin'de para birimi pesonun değer kaybını yavaşlatmak için uygulanan katı sermaye tedbirlerine rağmen düşüş sürüyor. Çoğu Arjantinli, resmi dolar kuru 235 peso olmasına rağmen gayrıresmi pazarda 1 doları 480 pesoya alabiliyor.
Yüzde 109 ile dünyanın en yüksek enflasyon rakamlarından birini kaydeden Güney Amerika ülkesinde Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 130. Faiz oranları da yüzde 97'ye ulaşmış durumda.
Yapılan ticari işlemlerin neredeyse yarısının nakit para ile karşılandığı Arjantin'de çıkarılan 2 bin pesoluk yeni banknotun bankalardaki kasa alanı sıkıntısını ve hem yerel halk hem de turistlerin ödeme yapmak için yanlarında çantalar dolusu nakit taşımak zorunda kalması gibi sorunları hafifletmesi bekleniyor.
Arjantin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
EKONOMİ
Arjantin banknotları koyacak yer bulamıyor
26 Ocak, 17:20

'Nakit akışını iyileştirecek'

Konuya ilişkin açıklama yapan Arjantin Merkez Bankası, "Yeni en yüksek banknotumuz ATM işlemlerini ve nakit akışını iyileştirecek" değerlendirmesi yaptı.
Şimdiye dek ülkenin en yüksek değere sahip banknotu bin pesoydu.
Merkez Bankası'nın açıklamasına göre yeni 2 bin pesoluk banknotlarda Arjantin'in bilim ve tıp alanında kaydettiği gelişime ilişkin bir tasarım olacak.
Arjantin- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
EKONOMİ
Arjantin'de enflasyon 4 ay içinde yüzde 30 arttı
13 Mayıs, 02:21
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