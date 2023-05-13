https://sputniknews.com.tr/20230513/arjantinde-enflasyon-4-ay-icinde-yuzde-30-artti-1071026788.html

Arjantin'de enflasyon 4 ay içinde yüzde 30 arttı

Arjantin'de enflasyon 4 ay içinde yüzde 30 arttı

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü, ülkede enflasyonun artış kaydetmeyi sürdürdüğünü ve bu yılın ilk dört ayında yüzde 30 artış gösterdiğini... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T02:21+0300

2023-05-13T02:21+0300

2023-05-13T02:21+0300

ekonomi

enflasyon

arjantin

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü, ülkede enflasyonda yaşanan yükselişe ilişkin güncel rakamları paylaştı.Enstitünün yayınladığı raporda, "Nisan ayında tüketici fiyatları mart ayına kıyasla yüzde 8.4, yıllık bazda ise yüzde 108.8 oranında arttı. Enflasyon yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında yükseldi" ifadelerine yer verildi.Rapora göre, nisan ayında fiyatı en fazla artan yüzde 10.8 ile ayakkabı ve tekstil ürünleri oldu.Bununla birlikte en az artış, yüzde 3.8 ile alkollü içki ve tütün fiyatlarında görüldü.Ülke, dünyanın en yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkeleri arasında yer alıyor.Daha önce Arjantin Merkez Bankası, ülkedeki enflasyonun 2023 yılında yüzde 100'ü aşacağı tahminin yer aldığı bir analiz yayınlamıştı.Ülkede geçen yıl tüketici fiyatları yüzde 94.8 oranında artış kaydetmişti.

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arjantin

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enflasyon, arjantin, tüketici fiyat endeksi (tüfe)