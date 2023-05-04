https://sputniknews.com.tr/20230504/brezilya-politika-faizi-oranini-sabit-tuttu-1070588609.html
Brezilya politika faizi oranını sabit tuttu
Brezilya politika faizi oranını sabit tuttu
Brezilya Merkez Bankası, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın aksi yöndeki çağrılarına rağmen politika faizi oranını yüzde 13.75'te sabit tuttu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T01:46+0300
2023-05-04T01:46+0300
2023-05-04T01:46+0300
ekonomi
brezilya
faiz oranı
enflasyon
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Son aylarda enflasyon oranının azalma kaydettiği Brezilya'da Merkez Bankası, politika faiz oranını sabit tutma kararı aldı.Bankanın para politikaları kurulu, ülkede tüketici fiyatlarının artışında ivmenin azalması ve 'dışsal çevrenin riskli olmaya devam etmesi' gerekçe gösterilerek faiz oranını yüzde 13.75'te tuttu.Devlet Başkanı Lula da Silva, faiz oranının düşürülmesinden yana tavır sergiliyor.Ülke, son yıllarda bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Arjantin ile birlikte dolarsızlaşma sürecinin hızlandırılması yönünde adımlar atıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html
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brezilya, faiz oranı, enflasyon
brezilya, faiz oranı, enflasyon
Brezilya politika faizi oranını sabit tuttu
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Brezilya Merkez Bankası, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın aksi yöndeki çağrılarına rağmen politika faizi oranını yüzde 13.75'te sabit tuttu.
Son aylarda enflasyon oranının azalma kaydettiği Brezilya'da Merkez Bankası, politika faiz oranını sabit tutma kararı aldı.
Bankanın para politikaları kurulu, ülkede tüketici fiyatlarının artışında ivmenin azalması ve 'dışsal çevrenin riskli olmaya devam etmesi' gerekçe gösterilerek faiz oranını yüzde 13.75'te tuttu.
Devlet Başkanı Lula da Silva, faiz oranının düşürülmesinden yana tavır sergiliyor.
Ülke, son yıllarda bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Arjantin ile birlikte dolarsızlaşma sürecinin hızlandırılması yönünde adımlar atıyor.