https://sputniknews.com.tr/20230504/brezilya-politika-faizi-oranini-sabit-tuttu-1070588609.html

Brezilya politika faizi oranını sabit tuttu

Brezilya politika faizi oranını sabit tuttu

Brezilya Merkez Bankası, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın aksi yöndeki çağrılarına rağmen politika faizi oranını yüzde 13.75'te sabit tuttu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T01:46+0300

2023-05-04T01:46+0300

2023-05-04T01:46+0300

ekonomi

brezilya

faiz oranı

enflasyon

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Son aylarda enflasyon oranının azalma kaydettiği Brezilya'da Merkez Bankası, politika faiz oranını sabit tutma kararı aldı.Bankanın para politikaları kurulu, ülkede tüketici fiyatlarının artışında ivmenin azalması ve 'dışsal çevrenin riskli olmaya devam etmesi' gerekçe gösterilerek faiz oranını yüzde 13.75'te tuttu.Devlet Başkanı Lula da Silva, faiz oranının düşürülmesinden yana tavır sergiliyor.Ülke, son yıllarda bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Arjantin ile birlikte dolarsızlaşma sürecinin hızlandırılması yönünde adımlar atıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html

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