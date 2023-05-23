https://sputniknews.com.tr/20230523/tavuk-donerin-icerisinden-uyusturucu-cikti-1071437778.html

Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki şahsın yanında bulunan tavuk dönerin içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T12:22+0300

2023-05-23T12:22+0300

2023-05-23T12:22+0300

türkiye

metamfetamin

uyuşturucu

kastamonu

tavuk döner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071437471_0:57:1610:963_1920x0_80_0_0_4f9ef4b0f2e00fac0b51bc5a0d470103.jpg

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43.77 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/ekmek-arasi-tavuk-icinden-tirtil-cikti-1066353636.html

türkiye

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metamfetamin, uyuşturucu, kastamonu, tavuk döner