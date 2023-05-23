https://sputniknews.com.tr/20230523/tavuk-donerin-icerisinden-uyusturucu-cikti-1071437778.html
Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki şahsın yanında bulunan tavuk dönerin içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:22+0300
2023-05-23T12:22+0300
2023-05-23T12:22+0300
türkiye
metamfetamin
uyuşturucu
kastamonu
tavuk döner
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43.77 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/ekmek-arasi-tavuk-icinden-tirtil-cikti-1066353636.html
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metamfetamin, uyuşturucu, kastamonu, tavuk döner
metamfetamin, uyuşturucu, kastamonu, tavuk döner
Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı
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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki şahsın yanında bulunan tavuk dönerin içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.
Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43.77 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.