https://sputniknews.com.tr/20230130/ekmek-arasi-tavuk-icinden-tirtil-cikti-1066353636.html
Ekmek arası tavuk içinden tırtıl çıktı
Ekmek arası tavuk içinden tırtıl çıktı
Adana'da kuzenleriyle birlikte bir restorandan ekmek arası tavuk siparişi veren 10 yaşındaki kız çocuğunun yiyeceğinden tırtıl çıktı. Ailenin, restoran... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T14:30+0300
2023-01-30T14:30+0300
2023-01-30T14:34+0300
yaşam
tırtıl
tavuk
tavuk döner
adana
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde ikamet eden Gökhan Osman Yamar, 10 yaşındaki kızı Arya Yamar, oğlu ve yeğenine restorandan ekmek arası tavuk siparişi verdi. Bir süre sonra çocuklar gelen siparişi yemeye başladı. Arya Yamar bir kaç kez ısırdıktan sonra ekmeğin içinde tırtıl gördü. Hemen durumu babasına söyledi. Baba da restorana ulaşarak şikâyetini dile getirdi.Arya Yamar, ekmekten bir kaç lokma aldıktan sonra tam ısıracakken tırtılı fark ettiğini belirterek, "Gece boyunca uyuyamadım. Hep ya içinde başka tırtıl varsa yediysem diye düşündüm. Kardeşim ve kuzenimde bizde de varsa fark etmeyip yediysek diye korktu. Neyse ki bir şey olmadı. Ekmek içinde tavuğun dışında marulda vardı sanırım ondan çıktı" dedi.Baba Yamar ise hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, "Bu süreci sadece daha dikkatli olmaları için başlatacağım. Dikkatli olsunlar ki başkasının başına gelmesin" diye konuştu.
adana
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tırtıl, tavuk, tavuk döner, adana
tırtıl, tavuk, tavuk döner, adana
Ekmek arası tavuk içinden tırtıl çıktı
14:30 30.01.2023 (güncellendi: 14:34 30.01.2023) Abone ol
Adana'da kuzenleriyle birlikte bir restorandan ekmek arası tavuk siparişi veren 10 yaşındaki kız çocuğunun yiyeceğinden tırtıl çıktı. Ailenin, restoran hakkında şikayetçi olacağı belirtildi
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde ikamet eden Gökhan Osman Yamar, 10 yaşındaki kızı Arya Yamar, oğlu ve yeğenine restorandan ekmek arası tavuk siparişi verdi. Bir süre sonra çocuklar gelen siparişi yemeye başladı. Arya Yamar bir kaç kez ısırdıktan sonra ekmeğin içinde tırtıl gördü. Hemen durumu babasına söyledi. Baba da restorana ulaşarak şikâyetini dile getirdi.
Arya Yamar, ekmekten bir kaç lokma aldıktan sonra tam ısıracakken tırtılı fark ettiğini belirterek, "Gece boyunca uyuyamadım. Hep ya içinde başka tırtıl varsa yediysem diye düşündüm. Kardeşim ve kuzenimde bizde de varsa fark etmeyip yediysek diye korktu. Neyse ki bir şey olmadı. Ekmek içinde tavuğun dışında marulda vardı sanırım ondan çıktı" dedi.
Baba Yamar ise hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, "Bu süreci sadece daha dikkatli olmaları için başlatacağım. Dikkatli olsunlar ki başkasının başına gelmesin" diye konuştu.