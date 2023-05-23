https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-devlet-dumasi-pasaportlarin-gecersiz-sayilmasinin-gerekcelerine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1071475527.html
Rusya Devlet Duması, pasaportların geçersiz sayılmasının gerekçelerine ilişkin yasayı kabul etti
Rusya Devlet Duması, pasaportların geçersiz sayılmasının gerekçelerine ilişkin yasayı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, askerlik hizmeti için çağrı alan Rusların hizmet süreleri boyunca pasaportlarını teslim etmek zorunda bırakacak yasa... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T21:57+0300
2023-05-23T21:57+0300
2023-05-23T21:57+0300
dünya
rusya
pasaport
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Duma milletvekillerinin ikinci ve üçüncü okumalarda kabul ettikleri revizyonlara göre askerlik hizmeti için çağrı alan Ruslar, hizmet süreleri boyunca pasaportlarını teslim etmek zorunda kalacak. Yasa aynı zamanda sınır muhafızlarına, çıkış yapmaları yasak olan Rusya vatandaşlarının pasaportlarına sınırda el koyma hakkı da tanıyor.Yasa hükümlerine göre ayrıca vatandaşların:durumlarında pasaportlarına el konulabilecek.Revizyonlara göre askere alınanlar, hizmet süreleri boyunca pasaportlarını İçişleri Bakanlığı'nın göç dairesine veya çok işlevli merkezlere teslim etmek zorunda olacak.Pasaportlar, askerlik çağrısı gönderme kararının verildiği tarihten itibaren beş gün içinde teslim edilmesi gerekecek. Kurallar 18 ila 27 yaş arası erkekler için geçerlidir. Askerlik hizmetini tamamlayanlar, pasaportlarını geri alabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230523/volodin-polonya-2-dunya-savasi-sonrasi-sovyetler-sayesinde-kazandigi-topraklari-iade-etsin-1071472460.html
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rusya, pasaport, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya, pasaport, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
Rusya Devlet Duması, pasaportların geçersiz sayılmasının gerekçelerine ilişkin yasayı kabul etti
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, askerlik hizmeti için çağrı alan Rusların hizmet süreleri boyunca pasaportlarını teslim etmek zorunda bırakacak yasa revizyonlarını kabul etti.
Duma milletvekillerinin ikinci ve üçüncü okumalarda kabul ettikleri revizyonlara göre askerlik hizmeti için çağrı alan Ruslar, hizmet süreleri boyunca pasaportlarını teslim etmek zorunda kalacak. Yasa aynı zamanda sınır muhafızlarına, çıkış yapmaları yasak olan Rusya vatandaşlarının pasaportlarına sınırda el koyma hakkı da tanıyor.
Yasa hükümlerine göre ayrıca vatandaşların:
Bir kuruluşla belirli bir öneme sahip bilgilere veya devlet sırlarına erişim anlamına gelen iş sözleşmesi imzalamaları;
Askerlik hizmeti için çağrı almaları veya alternatif sivil hizmete atanmaları;
Federal güvenlik servisi (FSB) kurumlarında çalışmaları (işten ayrılmaları halinde ayrılma tarihinden itibaren beş yıl boyunca);
Birtakım suçlar için hapis cezası çekiyor olmaları;
Mahkeme tarafından hükmedilen yükümlülüklerini yerine getirmekten sapmaları;
Seyahat belgelerini hazırlarken kasten yanlış bilgi vermeleri;
İflas etmiş kabul edilmeleri;
durumlarında pasaportlarına el konulabilecek.
Revizyonlara göre askere alınanlar, hizmet süreleri boyunca pasaportlarını İçişleri Bakanlığı'nın göç dairesine veya çok işlevli merkezlere teslim etmek zorunda olacak.
Pasaportlar, askerlik çağrısı gönderme kararının verildiği tarihten itibaren beş gün içinde teslim edilmesi gerekecek. Kurallar 18 ila 27 yaş arası erkekler için geçerlidir. Askerlik hizmetini tamamlayanlar, pasaportlarını geri alabilecek.