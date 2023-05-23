https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-devlet-dumasi-pasaportlarin-gecersiz-sayilmasinin-gerekcelerine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1071475527.html

Rusya Devlet Duması, pasaportların geçersiz sayılmasının gerekçelerine ilişkin yasayı kabul etti

Rusya Devlet Duması, pasaportların geçersiz sayılmasının gerekçelerine ilişkin yasayı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, askerlik hizmeti için çağrı alan Rusların hizmet süreleri boyunca pasaportlarını teslim etmek zorunda bırakacak yasa... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T21:57+0300

2023-05-23T21:57+0300

2023-05-23T21:57+0300

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pasaport

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Duma milletvekillerinin ikinci ve üçüncü okumalarda kabul ettikleri revizyonlara göre askerlik hizmeti için çağrı alan Ruslar, hizmet süreleri boyunca pasaportlarını teslim etmek zorunda kalacak. Yasa aynı zamanda sınır muhafızlarına, çıkış yapmaları yasak olan Rusya vatandaşlarının pasaportlarına sınırda el koyma hakkı da tanıyor.Yasa hükümlerine göre ayrıca vatandaşların:durumlarında pasaportlarına el konulabilecek.Revizyonlara göre askere alınanlar, hizmet süreleri boyunca pasaportlarını İçişleri Bakanlığı'nın göç dairesine veya çok işlevli merkezlere teslim etmek zorunda olacak.Pasaportlar, askerlik çağrısı gönderme kararının verildiği tarihten itibaren beş gün içinde teslim edilmesi gerekecek. Kurallar 18 ila 27 yaş arası erkekler için geçerlidir. Askerlik hizmetini tamamlayanlar, pasaportlarını geri alabilecek.

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