https://sputniknews.com.tr/20230523/volodin-polonya-2-dunya-savasi-sonrasi-sovyetler-sayesinde-kazandigi-topraklari-iade-etsin-1071472460.html
Volodin: Polonya, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler sayesinde kazandığı toprakları iade etsin
Volodin: Polonya, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler sayesinde kazandığı toprakları iade etsin
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Sovyetler Birliği’nin verdiği zararı hesaplamaya kalkışan Polonya’ya, 2. Dünya Savaşı... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T20:44+0300
2023-05-23T20:44+0300
2023-05-23T20:44+0300
rusya
polonya
vyaçeslav volodin
dünya
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Volodin, Duma Genel Kurul Toplantısı’nda, “Polonya’nın, hangi ülke, hangi halk sayesinde bugün var olduğunu hatırlamasının zamanı geldi. Bugün Polonya olmazdı, kesinlikle olmazdı. Beğenmiyorlarsa, topraklarının bir kısmını, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nin kararıyla bu arazileri onlara veren ülkelere iade etsinler” diye konuştu.Volodin, bunun, Polonyalıların kimler sayesinde bugün konfor içinde yaşadığını hatırlaması için sadece ilk adım olduğunu kaydetti.Daha önce Polonya yönetimi, önce Almanya’dan 1 trilyon 300 milyar dolar tazminat almak istediğini, sonra aynısını Rusya’dan da talep edeceğini defalarca dile getirmişti. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk dünkü açıklamada, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ülkeye verdiği zararı hesaplamaya başladıklarını duyurmuştu.
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rusya, polonya, vyaçeslav volodin
rusya, polonya, vyaçeslav volodin
Volodin: Polonya, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler sayesinde kazandığı toprakları iade etsin
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Sovyetler Birliği’nin verdiği zararı hesaplamaya kalkışan Polonya’ya, 2. Dünya Savaşı sonucu Polonya’ya verilen toprakları komşularına iade etmeyi önerdi.
Volodin, Duma Genel Kurul Toplantısı’nda, “Polonya’nın, hangi ülke, hangi halk sayesinde bugün var olduğunu hatırlamasının zamanı geldi. Bugün Polonya olmazdı, kesinlikle olmazdı. Beğenmiyorlarsa, topraklarının bir kısmını, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nin kararıyla bu arazileri onlara veren ülkelere iade etsinler” diye konuştu.
Volodin, bunun, Polonyalıların kimler sayesinde bugün konfor içinde yaşadığını hatırlaması için sadece ilk adım olduğunu kaydetti.
Daha önce Polonya yönetimi, önce Almanya’dan 1 trilyon 300 milyar dolar tazminat almak istediğini, sonra aynısını Rusya’dan da talep edeceğini defalarca dile getirmişti. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk dünkü açıklamada, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ülkeye verdiği zararı hesaplamaya başladıklarını duyurmuştu.