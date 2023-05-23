https://sputniknews.com.tr/20230523/olu-bulunan-gabonlu-dinanin-avukati-dosyadan-cekildigini-duyurdu-1071460634.html

Ölü bulunan Gabonlu Dina'nın avukatı dosyadan çekildiğini duyurdu

Ölü bulunan Gabonlu Dina'nın avukatı dosyadan çekildiğini duyurdu

Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyadan çekildiğini duyurdu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T17:00+0300

2023-05-23T17:00+0300

2023-05-23T17:06+0300

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avukat

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Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesine teslim edildi.Gabon uyruklu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, baba Guy Serge ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga’nın kızlarının ırkçılık dolayısıyla öldürüldüğüne dair ısrarına tepki göstererek dosyadan ayrıldığını belirtti.Dosyadan çekilme sebebini anlattıKonuyla ilgili açıklama yapan Şeker, şu ifadeleri kullandı: “Şöyle ki en son gerçekleştirmiş olduğum 6 bin dolarlık açıklamayı Gabon Cumhuriyeti'ni lekeleme ve aynı zamanda ülkelerini kötüleme olarak gören vatandaşları anne ve baba bu konuda bizle çalışmak yerine ırkçı emareleri ileri süren tavırları almayı tercih etmişlerdi. Kızlarının ırkçılık sonucu öldüğünü ısrarla ve defaatle tekrarlaayan anne ve baba bizim bu dosyayı en başından beri 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu, 27 Mart'ta ben Karabük'te bizatihi olarak arkadaşlarıyla konuştum. ‘O arabaya eğer siyahi bir kız yerine beyaz bir kız da binseydi sonu aynı olacaktır’ dememize rağmen aile buna inanmamakta diretiyor. Bu çerçevede dosyanın içerisinde bulunmayan ama dosyayla bağdaştırdıkları, kendi kafalarının karıştırıldığı, Hristiyan oldukları için kızlarının Müslüman bir adam tarafından kafasına vurularak ‘Allah-u Ekber’ diyerek kafasına vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor. Dosyanın içinde katiyen böyle bir şey yok. Belirtmiş olduğum üzere dosyada ırkçılık yok."“En başından beri bu şekilde sağlam bir sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz dosyayı karıştırma ve çeşitli emellerle Türkiye'ye karşı saldırı çeşitli saldırı propagandası haline getirilmeye çalışılmasına ben şahsım, avukat Kerim Bahadır Şeker olarak müsaade edemezdim” diyen Şeker şunları ifade etti:Suç duyurusunda bulunacak“Türkiye’ye karşı herhangi bir propagandanın yanında olmayız” Şeker, 'yalan beyanlardan dolayı hem aile hem de Gabon Cumhuriyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağını' aktararak şunları söyledi:“Belirtmiş olduğum üzere tek öngörüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gerçekleştirilecek herhangi bir propagandanın herhangi bir manipülasyonun, herhangi bir yalan beyanın hiçbir şekilde yanında olmayız.”

https://sputniknews.com.tr/20230523/gabonlu-dinanin-cenazesi-ailesi-tarafindan-teslim-alindi--1071430212.html

https://sputniknews.com.tr/20230416/olu-bulunan-dinanin-cenazesi-istanbula-gonderildi-1069736563.html

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