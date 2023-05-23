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https://sputniknews.com.tr/20230523/olu-bulunan-gabonlu-dinanin-avukati-dosyadan-cekildigini-duyurdu-1071460634.html
Ölü bulunan Gabonlu Dina'nın avukatı dosyadan çekildiğini duyurdu
Ölü bulunan Gabonlu Dina'nın avukatı dosyadan çekildiğini duyurdu
Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyadan çekildiğini duyurdu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T17:00+0300
2023-05-23T17:06+0300
türkiye
gabon
iddianame
avukat
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Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesine teslim edildi.Gabon uyruklu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, baba Guy Serge ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga’nın kızlarının ırkçılık dolayısıyla öldürüldüğüne dair ısrarına tepki göstererek dosyadan ayrıldığını belirtti.Dosyadan çekilme sebebini anlattıKonuyla ilgili açıklama yapan Şeker, şu ifadeleri kullandı: “Şöyle ki en son gerçekleştirmiş olduğum 6 bin dolarlık açıklamayı Gabon Cumhuriyeti'ni lekeleme ve aynı zamanda ülkelerini kötüleme olarak gören vatandaşları anne ve baba bu konuda bizle çalışmak yerine ırkçı emareleri ileri süren tavırları almayı tercih etmişlerdi. Kızlarının ırkçılık sonucu öldüğünü ısrarla ve defaatle tekrarlaayan anne ve baba bizim bu dosyayı en başından beri 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu, 27 Mart'ta ben Karabük'te bizatihi olarak arkadaşlarıyla konuştum. ‘O arabaya eğer siyahi bir kız yerine beyaz bir kız da binseydi sonu aynı olacaktır’ dememize rağmen aile buna inanmamakta diretiyor. Bu çerçevede dosyanın içerisinde bulunmayan ama dosyayla bağdaştırdıkları, kendi kafalarının karıştırıldığı, Hristiyan oldukları için kızlarının Müslüman bir adam tarafından kafasına vurularak ‘Allah-u Ekber’ diyerek kafasına vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor. Dosyanın içinde katiyen böyle bir şey yok. Belirtmiş olduğum üzere dosyada ırkçılık yok."“En başından beri bu şekilde sağlam bir sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz dosyayı karıştırma ve çeşitli emellerle Türkiye'ye karşı saldırı çeşitli saldırı propagandası haline getirilmeye çalışılmasına ben şahsım, avukat Kerim Bahadır Şeker olarak müsaade edemezdim” diyen Şeker şunları ifade etti:Suç duyurusunda bulunacak“Türkiye’ye karşı herhangi bir propagandanın yanında olmayız” Şeker, 'yalan beyanlardan dolayı hem aile hem de Gabon Cumhuriyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağını' aktararak şunları söyledi:“Belirtmiş olduğum üzere tek öngörüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gerçekleştirilecek herhangi bir propagandanın herhangi bir manipülasyonun, herhangi bir yalan beyanın hiçbir şekilde yanında olmayız.”
https://sputniknews.com.tr/20230523/gabonlu-dinanin-cenazesi-ailesi-tarafindan-teslim-alindi--1071430212.html
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gabon, iddianame, avukat
gabon, iddianame, avukat

Ölü bulunan Gabonlu Dina'nın avukatı dosyadan çekildiğini duyurdu

17:00 23.05.2023 (güncellendi: 17:06 23.05.2023)
© İHAÖlü bulunan Gabonlu Dina
Ölü bulunan Gabonlu Dina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyadan çekildiğini duyurdu.
Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesine teslim edildi.
Gabon uyruklu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, baba Guy Serge ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga’nın kızlarının ırkçılık dolayısıyla öldürüldüğüne dair ısrarına tepki göstererek dosyadan ayrıldığını belirtti.

Dosyadan çekilme sebebini anlattı

Konuyla ilgili açıklama yapan Şeker, şu ifadeleri kullandı:
“Şöyle ki en son gerçekleştirmiş olduğum 6 bin dolarlık açıklamayı Gabon Cumhuriyeti'ni lekeleme ve aynı zamanda ülkelerini kötüleme olarak gören vatandaşları anne ve baba bu konuda bizle çalışmak yerine ırkçı emareleri ileri süren tavırları almayı tercih etmişlerdi. Kızlarının ırkçılık sonucu öldüğünü ısrarla ve defaatle tekrarlaayan anne ve baba bizim bu dosyayı en başından beri 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu, 27 Mart'ta ben Karabük'te bizatihi olarak arkadaşlarıyla konuştum. ‘O arabaya eğer siyahi bir kız yerine beyaz bir kız da binseydi sonu aynı olacaktır’ dememize rağmen aile buna inanmamakta diretiyor. Bu çerçevede dosyanın içerisinde bulunmayan ama dosyayla bağdaştırdıkları, kendi kafalarının karıştırıldığı, Hristiyan oldukları için kızlarının Müslüman bir adam tarafından kafasına vurularak ‘Allah-u Ekber’ diyerek kafasına vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor. Dosyanın içinde katiyen böyle bir şey yok. Belirtmiş olduğum üzere dosyada ırkçılık yok."
Karabük’te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. 17 yaşındaki kızın cenazesinin Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
TÜRKİYE
Gabonlu Dina'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı
10:47
“En başından beri bu şekilde sağlam bir sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz dosyayı karıştırma ve çeşitli emellerle Türkiye'ye karşı saldırı çeşitli saldırı propagandası haline getirilmeye çalışılmasına ben şahsım, avukat Kerim Bahadır Şeker olarak müsaade edemezdim” diyen Şeker şunları ifade etti:
"Dolayısıyla dosyanın geri kalanını ben yürütmeyeceğim. Bunun en son damlası da şu şekilde gerçekleşti. Bugün aile adli tıptan kızlarının cesedini almaya gittiklerinde oradaki gazeteci basın mensubu arkadaşlar benim durumumu merak etmişler. Kendileri de ‘Kerim Bey'in haberi var. Kerim Bey de bizlerle birlikte bu konunun takipçisi ama bugün bizlerle birlikte olamayacak. İşi varmış’ diye yalan beyanda bulunuyor."

Suç duyurusunda bulunacak

“Türkiye’ye karşı herhangi bir propagandanın yanında olmayız” Şeker, 'yalan beyanlardan dolayı hem aile hem de Gabon Cumhuriyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağını' aktararak şunları söyledi:
“Belirtmiş olduğum üzere tek öngörüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gerçekleştirilecek herhangi bir propagandanın herhangi bir manipülasyonun, herhangi bir yalan beyanın hiçbir şekilde yanında olmayız.”
Ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
TÜRKİYE
Ölü bulunan Dina'nın cenazesi İstanbul'a gönderildi
16 Nisan, 04:56
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