https://sputniknews.com.tr/20230523/gabonlu-dinanin-cenazesi-ailesi-tarafindan-teslim-alindi--1071430212.html

Gabonlu Dina'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

Gabonlu Dina'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

Karabük’te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. 17 yaşındaki kızın... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T10:47+0300

2023-05-23T10:47+0300

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türkiye

gabon

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ölü

ceset

adli tıp kurumu

karabük

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Karabük Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında geçtiğimiz 26 Mart’ta Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cansız bedeni bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kez gözaltına alınan Dursun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dina, cenazesi de otopsi işlemleri için İstanbul Bahçelievler’de bulunana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada biten işlemlerinin ardından 17 yaşındaki kızın cenazesini ailesi teslim aldı. Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.İstanbul Gabon Derneği Başkanı Greg Kebıla, “Jeannah annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. İşlemler bitikten sonra Gabon'a geri götürecekler. Annesi her gün ağlıyor” dedi.Annesi Jessıca Makemba, kızının Türkiye’ye okumaya geldiğini belirterek ölü bulunduğunu söyledi. Ayrıca anne, kızının cenazesini Gabon'a götüreceklerini belirtti.

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