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Gabonlu Dina'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı
Gabonlu Dina'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı
Karabük’te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. 17 yaşındaki kızın... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T10:47+0300
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Karabük Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında geçtiğimiz 26 Mart’ta Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cansız bedeni bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kez gözaltına alınan Dursun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dina, cenazesi de otopsi işlemleri için İstanbul Bahçelievler’de bulunana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada biten işlemlerinin ardından 17 yaşındaki kızın cenazesini ailesi teslim aldı. Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.İstanbul Gabon Derneği Başkanı Greg Kebıla, “Jeannah annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. İşlemler bitikten sonra Gabon'a geri götürecekler. Annesi her gün ağlıyor” dedi.Annesi Jessıca Makemba, kızının Türkiye’ye okumaya geldiğini belirterek ölü bulunduğunu söyledi. Ayrıca anne, kızının cenazesini Gabon'a götüreceklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-dina-cinayetinde-suphelinin-3-kez-serbest-birakilmasina-tepki-bunun-adi-hukuk-garabeti-1069446693.html
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gabon, dina, ölü, ceset, adli tıp kurumu, karabük
gabon, dina, ölü, ceset, adli tıp kurumu, karabük

Gabonlu Dina'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

10:47 23.05.2023
© İHAKarabük’te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. 17 yaşındaki kızın cenazesinin Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.
Karabük’te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. 17 yaşındaki kızın cenazesinin Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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Karabük’te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. 17 yaşındaki kızın cenazesinin Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.
Karabük Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında geçtiğimiz 26 Mart’ta Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cansız bedeni bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kez gözaltına alınan Dursun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Dina, cenazesi de otopsi işlemleri için İstanbul Bahçelievler’de bulunana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada biten işlemlerinin ardından 17 yaşındaki kızın cenazesini ailesi teslim aldı. Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.
İstanbul Gabon Derneği Başkanı Greg Kebıla, “Jeannah annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. İşlemler bitikten sonra Gabon'a geri götürecekler. Annesi her gün ağlıyor” dedi.
Annesi Jessıca Makemba, kızının Türkiye’ye okumaya geldiğini belirterek ölü bulunduğunu söyledi. Ayrıca anne, kızının cenazesini Gabon'a götüreceklerini belirtti.
Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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